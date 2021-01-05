آثار أقدام بـ4 أصابع تثير الاستغراب بـ"غريمسبي" الإنجليزية

عثرت “أليسيا سميث”، صباحا، على 6 آثار أقدام غامضة، يبلغ طول كل واحدة منها بضعة سنتمترات، فوق الزجاج الأمامي وسقف سيارتها، بعدما ركنتها طوال الليل خارج منزلها في ليلة باردة بمدينة “غريمسبي” الإنجليزية.

وحسب ما نشرته صحيفة “ميرور”، فقد كانت الأقدام صغيرة كأنها تخص طفلة بأربعة أصابع، ليثير ذلك استغراب “أليسيا” وشريكها عندما رأوا الأقدام المذكورة، قبل أن يشاركوا الصور العجيبة على منصات التواصل الاجتماعي.

من جهتها، أوردت صحيفة “غريمسبي لايف” بأن هذا الشيء لم يشهد له مثيل من قبل، مفيدة أنه أمر غريب جدا. كما أن الآثار لا تبدو بشرية تماما، مسائلة: “لماذا يكون شخص ما حافي القدمين في هذا الطقس الصقيعي؟”.

وتأمل “أليسيا” أن يتمكن شخص ما من حل اللغز الذي لا يزال يؤرقها.