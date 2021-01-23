آراء مغاربة في لقاح كورونا

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‫تعليقات الزوار

4
  • مناعة القطيع .
    السبت 23 يناير 2021 - 15:49

    الإعتقاد أن اللقاح يمكن أن يقضي على الوباء مجرد كلام مرسل لأن فعالية اللقاح تكون اذا أعطي لكل الشعب في فترة وجيزة وهذا مستحيل نظرا لندرته ونظرا لعدم توقع استجابة كل المغاربة بما فيهم سكان النجوع واقاصي البلاد دون إغفال الأفارقة الذين لايستطيعون التقدم من أجل التلقيح مخافة ترحيلهم .

    -1
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  • اغلبية
    السبت 23 يناير 2021 - 15:50

    الأغلبية باغين اللقاح شكرا هسبريس لنقلك أراء المغاربة بكل صدق و شفافية

    -3
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  • %%%%
    السبت 23 يناير 2021 - 15:53

    astrazenica pour tous les marocains . le produit cinopharme est moins performant le vaccin chinois performance de 79% donc si vous voulez mon avis c astrazenica pour tous les marocains et pas seulement les forces de l’ordre et le corps. medical . on est kif kif sans le peuple vous n’êtes rien

    2
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  • العربي
    السبت 23 يناير 2021 - 16:14

    واحد فالدقيقة 1,15 حسابتو التلقيح أسترزينيكا ديال لهند ، مسكين ماعارفش بلي أستارزينيكا ديال بريطانيا مصنع فالهند تخلطو عليه العرارم

    0
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