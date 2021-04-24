آش كيدير كاع: النظاراتي

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تعليقات الزوار5
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النظاراتي مهنة كأي مهنة تحتاج لكفاءة مهنية وضمير.
المشكل يكون على مستوى الزجاج المستعمل من طرف النظاراتي والعدسات الاصقة التي يجب أن يكونا ذات جودة عالية ناهيك عن اطار النظارات الذي يجب أن يكون ايضا ماركة مسجلة.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
ههههه. برنامج جميل جدا. فقط أنه ليس كل الناس لهم الإمكانيات المادية لإقتناء نظارات بمواصفات صحية. وهذا ما يترك مجالا لنشاط العشوائيات.
أين هي الكمامة، حمقتونا، ممثل يدخل محل مبصاري بدون كمامة و العاملين في المحل لا يضعون كمامة، عطينا المثال بكري، شخصيا لا أدخل محلا تجاريا لا يضع صاحبه كمامة، خليه يغمل السلعة.
ديرتي على راسك سي عزيز بالصحة والراحة
الحمد لله النظر نعمة كبيرة يجب الحفاظ عليها مهنة المبصاري تقدمت كثيرا في السنوات الاخيرة في المغرب و عندنا كفاءات كبيرة في هذا الميدان مثل الاستاذ هشام وغيره الحمد لله كفاءة و ظمير مهني مما يثلج القلب