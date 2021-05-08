آش كيدير كاع: رئيس الجماعة

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تعليقات الزوار8
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برلماني يطالب بمعبر نحو موريتانيا عبر السمارة
يبدر الاموال والكذب على الاجيال
هاذا سؤال من سيربح المليون ….
قصة السيد المكي الحنودي تختصر محدودية دور رئيس الجماعة.والسلطة المطلقة لوزارة الداخلية
اكبر كذبة على الشعب واكبر إهانة له ببؤر الريع والفساد وتكريس انظمة العصور الوسطى حيث كانت طبقة النبلاء تتحكم في رقاب المواطنين البسطاء تنتج بفعل مسرحية الانتخابات يعين فيها مرافقين السلطة يسمون منتخبون دورهم الانبطاح والتصفيق وتمرير الاجراءات المهينة الشعب مقابل اللاعقاب واللمساءلة والامتيازات اللامتناهية سواءا على الصعيد المحلي الجماعات الترابية والوطني ما بسمى عبثا برلمان
اين هي الكمامات ومسافة التباعد يبدو لي لا حاجة لها فقت خزعبلات وضحك على الذقون …
العنوان رائع
الخاتمة: انت اش كادير كاع؟ شيء ما مستفز للقارء.
il parait que l’enquteur s’est cédé après un court instant passé dans le bureau du président d’une commune territoriale.
رراه نيت بصح أش كيديرو گاع تبدير ، الأموال وٱستغلال سيارات المصلحة والنفود وباك صاحبي أزيد أزيد.
لو تريدون ان تعرفوا ماذا يفعل رئيس الجماعة سيرو قراو تقارير التفتيشيات سواء الداخلية او مجالس الحسابات او باراك من التزاوق