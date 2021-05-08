آش كيدير كاع: رئيس الجماعة

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‫تعليقات الزوار

8
  • محمد مداني
    السبت 8 ماي 2021 - 23:04

    يبدر الاموال والكذب على الاجيال

    14
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  • سكفاندري
    السبت 8 ماي 2021 - 23:05

    هاذا سؤال من سيربح المليون ….

    8
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  • مواطن من المغرب
    السبت 8 ماي 2021 - 23:14

    قصة السيد المكي الحنودي تختصر محدودية دور رئيس الجماعة.والسلطة المطلقة لوزارة الداخلية

    8
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  • عنتاب بريك
    السبت 8 ماي 2021 - 23:17

    اكبر كذبة على الشعب واكبر إهانة له ببؤر الريع والفساد وتكريس انظمة العصور الوسطى حيث كانت طبقة النبلاء تتحكم في رقاب المواطنين البسطاء تنتج بفعل مسرحية الانتخابات يعين فيها مرافقين السلطة يسمون منتخبون دورهم الانبطاح والتصفيق وتمرير الاجراءات المهينة الشعب مقابل اللاعقاب واللمساءلة والامتيازات اللامتناهية سواءا على الصعيد المحلي الجماعات الترابية والوطني ما بسمى عبثا برلمان

    11
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  • sami
    السبت 8 ماي 2021 - 23:25

    اين هي الكمامات ومسافة التباعد يبدو لي لا حاجة لها فقت خزعبلات وضحك على الذقون …

    0
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  • إنا اناااااا
    السبت 8 ماي 2021 - 23:25

    العنوان رائع

    الخاتمة: انت اش كادير كاع؟ شيء ما مستفز للقارء.

    il parait que l’enquteur s’est cédé après un court instant passé dans le bureau du président d’une commune territoriale.

    0
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  • ناصر
    السبت 8 ماي 2021 - 23:27

    رراه نيت بصح أش كيديرو گاع تبدير ، الأموال وٱستغلال سيارات المصلحة والنفود وباك صاحبي أزيد أزيد.

    7
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  • احمد
    السبت 8 ماي 2021 - 23:44

    لو تريدون ان تعرفوا ماذا يفعل رئيس الجماعة سيرو قراو تقارير التفتيشيات سواء الداخلية او مجالس الحسابات او باراك من التزاوق

    2
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