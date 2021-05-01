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تعليقات الزوار6
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سؤال يتردد هل قانون السير لا يسري على الشرطة . اين احزام !
توظيف النساء في الشرطة المغربية ما هو إلا فترينة أو تزيين واجهة أو إحقاق كوطة معينة لتلميع الصورة للغرب.وهذا يسري على جميع المهن العسكرية والشبه عسكرية.هذه الوظائف لا تصلح للنساء المغربيات والعربيات بشكل عام على خلاف النساء الغربيات .وذلك لعدة عوامل متداخلة لا يسع الوقت لجردها.
كثر التطبيل والتهليل لهذه المؤسسة بشكل مبالغ فيه دون المؤسسات الاخرى التي تعمل كذلك على سير الباد كل واحدة حسب دورها بصفة متكاملة وليس فقط هذه المؤسسة التي تعمل دون غيرها في مغالطة فاضحة للراي العام !!كل موسسات الباد لها أهميتها ولها دورها الحيوي وليس فقط هذه الادارة !!
الشرطة لا يشملها القانون، أغلب الأحيان أجد أخطاء فادحة ترتكب من طرف بعض رجال الشرطة ،وفي يوم من الأيام وجهت ملاحظة إلى شرطي لم يقف على علامة قف ، فامطرني سبا ،صبرت وقدمت له الاعتذار لانني اعلم لا يوجد من يقف بجانبي ولو أنني على حق، ولهذا يجب أن شرطة تراقب الشرطة على ما ترتكب من خرق للقانون، والكل يعلم هذا بدون أن يقدر على الوقوف في وجه الخارقون للقانون.
الصراحة الرجال قوامون على النساء هذه المهنة مخصصة للرجال اما النساء فمالهما المنزل لا تصلح لهذا فالشرطة كما تعلمون انها اسباب المشاكل في البلاد لان جلهم لا يحترمون القانون ترى مسؤل يتكلم في الهاتف و يقول لشرطي بأن يمسك مواطن يتكلم في الهاتف تناقد كبير ولفادة يجب المسول احترام القانون ليكون عبرة لمن يعتبر و اتمنى ان يتكلمون بشكلٍ لاق مع المواطن لان الظغط يولد الانفجار
مثل هذه المرأة 1 في الألف من يقوم بهذه المهمة غير ذلك ليس إلا ملئ الكراسي دون مهمة تذكر