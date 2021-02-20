آفي ليفي .. طباخ إسرائيلي مغاربيّ يحلم بإعداد أطباق للملك محمد السادس‎

منذ سنوات والطاهي آفي ليفي، الإسرائيلي المنحدر من أصول مغربية وجزائرية، يعبر عن رغبته في إقامة مأدبة على شرف الملك محمد السادس.

ليفي من أشهر الطهاة في إسرائيل. ترعرع في عائلة وافدة من المغرب والجزائر. وتعلم من جدته وأمه فن الطبخ وتشبع منهما بحبه للمأكولات.

ارتباط آفي ليفي بعوالم الطبخ قاده إلى الفوز بلقب “ماستر شيف رقم واحد في إسرائيل”، وبالتالي وصل إلى كسب تعاطف جماهيري واسع النطاق.

الشاب ذو الأصول المغاربية فتح مطعما يقدم وجبات مغربية وجزائرية في مدينة القدس، وهو يحلم الآن بأن يقوم بإعداد أطباق ضمن مأدبة على شرف ملك المغرب.

عام 2018 شهد تحقيق ليفي أحد أحلامه، حيث تمت استضافته في مقر البرلمان المغربي، ووقتها قام بإعداد وجبة عشاء احتفالية بأعضاء في غرفتَي المؤسسة التشريعية نفسها.

عن هذا الموعد الذي جعله يطهو في المغرب قال آفي ليفي، حينها، “أنا متحمس جدا. كان لقاء مدهشا بالفعل. خصوصا أنه قد تم استقبالنا بكل حفاوة”.

وتابع ليفي في مقابلة مع القناة الإسرائيلية الثانية عشرة: “كانت لدي مخاوف؛ وفي النهاية التقيت بأناس رائعين. لم أصل البلاد برسالة سياسية، ولكنني زرتها حاملا الطعام”.

وتأتي أحلام الطباخ ليفي مع استئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية، إذ تسعى إسرائيل إلى تحقيق تقارب تاريخي مع المغرب، مع العمل على تعزيز التعاون في المجالات السياحية والثقافية والاقتصادية.

من جهة أخرى؛ تسعى الرباط إلى الاستفادة هي الأخرى من هذا الاتفاق مع تل أبيب، خاصة من خلال الانفتاح على صناعات جديدة والقدرة على امتلاك المهارات والمعرفة في العلوم الحديثة.