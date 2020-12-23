قالت مجلة “كيندر” الألمانية إن آلام البطن الشديدة لدى الأطفال تستلزم استشارة الطبيب فورا؛ حيث إنها تنذر بإصابة الطفل بالتهاب الزائدة الدودية.

وأوضحت المجلة أن التهاب الزائدة الدودية يهاجم الأطفال بين عمر 6 و10 سنوات، مشيرة إلى أن أعراضه تتمثل في آلام البطن الشديدة بالجزء السفلي الأيمن والحمى والإعياء والغثيان والقيء وفقدان الشهية والإمساك أو الإسهال.

وكلما كان الطفل صغيرا واستمرت الأعراض لمدة طويلة، ارتفع خطر انفجار الزائدة.

وبعد إجراء الفحوصات اللازمة يقرر الطبيب ما إذا كانت الحالة تحتاج إلى تدخل جراحي أم أن العلاج الدوائي يكفي.