آلام الظهر يمكن أن تكون من أعراض كورونا

من بين الأعراض الشائعة التي يمكن أن تشير إلى الإصابة بفيروس كورونا هناك السعال والحمى وضيق التنفس…، لكن بعض المرضى اشتكوا أيضا من أعراض غير عادية، مثل الطفح الجلدي وآلام العين وألم الظهر.

يعد ألم الظهر ظاهرة شائعة جدا، لكن هناك بعض العلامات المنبهة التي يمكن أن تساعد في تحديد ما إذا كان ما نعانيه هو أحد أعراض مشكل متعلق بالعمود الفقري والعضلات أم فيروس كورونا.

يقول لين بوستن، طبيب مرخص ومستشار صحي، إن “آلام الظهر يمكن أن تكون من أعراض فيروس كورونا. ومع ذلك، فمن غير المرجح أن تكون هذه الأعراض بمفردها علامة على الإصابة بالفيروس التاجي، دون نسيان أعراض أخرى من قبيل فقدان حاستي التذوق والشم، وضيق التنفس، والصداع، والحمى، والسعال الجاف”.

ويؤكد بوستن أن هناك أنواعا لآلام الظهر غالبا ما تكون مختلفة. إذ يمكن أن نعاني من آلام الظهر بسبب السعال الحاد والمؤلم، نتيجة حدوث التهاب رئوي الذي يرجح سببه بفيروس كورونا، بالإضافة إلى أن الأمر مختلف عن آلام الظهر العادية التي يعاني منها الكثير، بفعل الجلوس أو الوقوف لفترة طويلة، حيث يكون الألم أكثر شدة.

ويضيف ماثيو كولر، أخصائي في الألم، قائلا: “من المحتمل أن تتسبب آلام الظهر، المرتبطة بـ”كوفيد-19″، في حدوث المزيد من الآلام المنتشرة في جميع أنحاء الجسم أيضا”.

لهذا يجب استشارة الطبيب بشكل دائم في حالة الشعور بآلام من هذا النوع، للوقاية من انتشار الفيروس في حالة الإصابة به.