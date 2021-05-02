آلة حصاد تنهي حياة شاب بنواحي اشتوكة

آلة حصاد تنهي حياة شاب بنواحي اشتوكة
صورة: أرشيف
الأحد 2 ماي 2021 - 21:49

لقي شاب من مواليد 1980 مصرعه، الأحد، بدوار تن واشتوك، التابع للجماعة الترابية سيدي بوسحاب، بنواحي إقليم اشتوكة آيت باها، على إثر إصابته بجروح بليغة ناجمة عن سقوطه المباغت في الجزء الأمامي لآلة حصاد.

ووفق المعطيات المتوفرة لهسبريس، فقد كان الشاب، الذي يعمل مساعدا لسائق آلة الحصاد، يقوم بإصلاح بعض الأعطاب التقنية، ففقد توازنه وسقط في لولب قطع الحبوب، الذي أصابه إصابة بليغة بفعل سرعة الدوران.

وقد حلت بمكان الحادث كل من السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي، حيث تم فتح تحقيق في ظروف وملابسات هذه الحادثة. فيما تم نقل جثة الهالك، الذي يتحدر من نواحي ابن سليمان، إلى مستودع الأموات.

آلة حصاد اشتوكة آيت باها جماعة سيدي بوسحاب وفاة

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‫تعليقات الزوار

1
  • سميحة نعيم
    الإثنين 3 ماي 2021 - 00:10

    رحمه الله تعالى، عندما نقرأ مثل هذه الاخبار نجد ان مشاكلنا لا تساوي شيئا امام كوارث الناس فيهون علينا الامر، مهما تألمنا فهناك من يتأام اكثر منا .

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