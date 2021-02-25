"آلو ليزامي" .. جديد الفنان المغربي حاتم عمور

من المرتقب أن يطلق الفنان المغربي حاتم عمور “كليب” أغنيته الجديدة “Allo Les Amis” خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك في قناته الرسمية على “يوتيوب”.

وتم تصوير مشاهد “الكليب” بكل من مدينتي مراكش والصويرة، تحت إشراف المخرج عبدالرفيع العبديوي، وإدارة فينة من أنس الكاد؛ بينما لحن الأغنية وكتب كلماتها محمد المرابط، فيما تولى مهمة التوزيع الموسيقي بلال أفريكانو بمساعدة جبرون.

“آلو ليزامي”، وهي أغنية باللهجة المغربية، تعد أولى قطع ألبوم “بلاحدود” لحاتم عمور سنة 2021، الذي يتضمن توليفة من لهجات عديدة وألوان موسيقية مختلفة، من بينها الخليجية والعراقية ولهجات عربية أخرى، إضافة إلى أغنية باللغة الإسبانية.