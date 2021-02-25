"آلو ليزامي" .. جديد الفنان المغربي حاتم عمور

"آلو ليزامي" .. جديد الفنان المغربي حاتم عمور
صورة: خاص
الخميس 25 فبراير 2021 - 09:28

من المرتقب أن يطلق الفنان المغربي حاتم عمور “كليب” أغنيته الجديدة “Allo Les Amis” خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك في قناته الرسمية على “يوتيوب”.

وتم تصوير مشاهد “الكليب” بكل من مدينتي مراكش والصويرة، تحت إشراف المخرج عبدالرفيع العبديوي، وإدارة فينة من أنس الكاد؛ بينما لحن الأغنية وكتب كلماتها محمد المرابط، فيما تولى مهمة التوزيع الموسيقي بلال أفريكانو بمساعدة جبرون.

“آلو ليزامي”، وهي أغنية باللهجة المغربية، تعد أولى قطع ألبوم “بلاحدود” لحاتم عمور سنة 2021، الذي يتضمن توليفة من لهجات عديدة وألوان موسيقية مختلفة، من بينها الخليجية والعراقية ولهجات عربية أخرى، إضافة إلى أغنية باللغة الإسبانية.

آلو ليزامي أغنية حاتم عمور كليب

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
احتجاج شغيلة الصحة بوجدة
الأربعاء 24 فبراير 2021 - 23:52

احتجاج شغيلة الصحة بوجدة

صوت وصورة
أشغال كورنيش المحمدية
الأربعاء 24 فبراير 2021 - 21:40 5

أشغال كورنيش المحمدية

صوت وصورة
ليل عروس الشمال
الأربعاء 24 فبراير 2021 - 20:44 1

ليل عروس الشمال

صوت وصورة
استهلاك المغاربة خلال الجائحة
الأربعاء 24 فبراير 2021 - 18:42 2

استهلاك المغاربة خلال الجائحة

صوت وصورة
حماية الأطفال من التسول
الأربعاء 24 فبراير 2021 - 14:30 16

حماية الأطفال من التسول

صوت وصورة
مشاريع التجميع الفلاحي
الأربعاء 24 فبراير 2021 - 13:11 1

مشاريع التجميع الفلاحي