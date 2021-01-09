آمال الفلاحة المغربية تنتعش بكرم السماء .. وحقينة السدود تتنفس الصعداء‎

على عكس ما تعيشه مدن مغربية في علاقتها بالتساقطات المطرية الأخيرة، انتعشت آمال الفلاحة الوطنية، في موسم جيد، يعوض سنوات الجفاف الماضية ويساعد على تعافي الاقتصاد الوطني من تداعيات جائحة كوفيد19.
وشهدت مختلف الأقاليم تساقطات مطرية مهمة، وهو المعطى الذي يحيي قاعدة اقتصادية تاريخية تقول بتحسن معدلات النمو وازدهار الاقتصاد الوطني، بتموقع أفضل للفلاحة على مستوى خارطة المساهمة في الدوران الاقتصادي.
وتقول بيانات وزارة الاقتصاد إن حملة تصدير المنتجات الفلاحية الجارية تسير في مسار إيجابي، على الرغم من قيود الوباء الذي لا يزال يثير القلق في جميع أنحاء العالم. ومن المتوقع أن ينمو حجم الصادرات الفلاحية خلال الموسم الجديد بنحو 10 في المائة مُقارنة بالسنة الماضية.
ومن شأن استمرار الأمطار أن يرفع حقينة السدود كذلك؛ فبعد سنوات متوالية من الشح، تحركت وديان عديدة وامتلأت بعض السدود، فيما انتعشت أخرى كانت تعاني الجفاف، خصوصا في جهة سوس ماسة ومراكش تانسيفت ودرعة تافيلالت.
عبد المنعم أبوريك، أستاذ جامعي عضو فريق البحث في الأبحاث الاقتصادية والمالية والابتكار الترابي، اعتبر أن الفلاحة لم تتأثر بتداعيات كورونا، حيث الخضر والفواكه موجودة بالأسواق، والصادرات ازدادت بنسبة 8 في المائة، مشيرا إلى أن التساقطات الحالية ستساهم في خلق مناصب شغل فلاحية.
وأضاف أبوريك، في تصريح لجريدة هسبريس، أن تحريك عجلة اقتصاد القرى مرتبط بالفلاحة، خصوصا في شقها المعيشي، فعلى الرغم من موسميته، فإنه يخلق فرصا كثيرا، مسجلا وجود قاعدة عامة تحكم علاقة الاقتصاد الوطني بالفلاحة وتساقط الأمطار.
هذه القاعدة، حسب الأستاذ بجامعة ابن زهر بأكادير، هي أنه كلما تساقطت الأمطار ترتفع نسبة النمو بنقطتين إضافيتين تساهم بهما الفلاحة، والتفسير هو عدم استيراد القمح بشكل كبير، وقدرة المنتوج الوطني على تغطية بعض الحاجيات المحلية.
وعاد أبوريك إلى الخطاب الملكي لحظة الدخول البرلماني، ورهانه على الفلاحة لإنعاش الاقتصاد، مؤكدا أن إمكانية تسجيل سنة اقتصادية جيدة واردة في حالة استمرار الأمطار، ومساعدة برنامج “تمويلات انطلاق”، وصندوق محمد السادس للاستثمار.
ما فيها باس .. paso .. اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لاولنا و اخرنا و اية منك و ارزقنا و انت خير الرازقين
الحمد لله. بكرم الله عز وجل وبنعمه
بكرم من الله لا من السماء هذا هو التعبير الصحيح
السلام عليكم ورحمة الله
بكرم و بفضل الله و ليس بكرم السماء
بكرم الله عز وجل وما السماء الا خلق من خلق الله
تكرهون كل ما يوحي للدين وللاسلام وتستهدفون العقيدة ان هذا شرك ظاهر يالعياذ بالله اتقوا الله يا منحرفين الله تبارك وتعالی هو الرزاق وهو الذي ينزل الغيث من السماء وهو الذي يخرج الحي من الميت ويحيي ويميت وهو الحي الذي لايموت وهو القاهر فوق عباده له الامر من قبل ومن بعد لا الاه الا هو وهو الكبير المتعال
اللهم بارك وماشاء الله ايوى لعل وعسى مابقي نسمعو شكاوي وتخفاف الاثمنة ديال الخظر والفواكه والمواشي مادام رحمة الله قد شملتنا بالغيث رغم قساوة هذ الجائحة لي اخذات لنا العزاز والغاليين الله ارحمهم واغفر لنا ولهم واللهم عافينا يارحيم
هذا من فضل لله والحمد لله ولله اكبر
قل أعوذ برب الفلق ..الحمد الله منين كتنزل من عند الله
الله ينظر غي احوالكم و اموالكم و اولادكم و سيءاتكم و حسناتكم و سماءكم،الله هو المعطي،المميت،الحي اللذي لا يموت، بيده الخير وهو علي كل شيء قدير،الحمد لله علي سماءه
ماشاء الله تبارك الله الأمطار هي الخير والرحمة لبلدنا الأمين
بكرم الله بكرم الرحمان الرحيم .ضروري زعما من القافية
آمال الفلاحة المغربية تنتعش بكرم الله .. وحقينة السدود تتنفس الصعداء
الحمدالله. الحمدلله. الحمدلله
الله هو الرزاق و ليست السماء…احسنوا صياغة العناوين من فضلكم….
ما يثلج صدري هو أن كل المعلقين ولله الحمد مؤمنين، فقبل كتابة هذا التعليق كنت سأرد على العنوان، لكنني قرأت مجموعة من التعاليق، فوجدت جنود المؤمنين يعبرون عن رفضهم المساس بمعتقدهم، ويدافعون عن الله، ويربطون كل شيء بقوته وقدرته، فالحمد لله على فضله ومنه وعلى أمطار الخير التي جاد بها علينا.
اللهم ارحمنا يا رب السماء والأرض………
بكرم من الله عر و جل اما السماء لاتعطي و لا تاخد،الله الله الله المنان
بكرم الله عز وجل وبعفوه وبرحمته ومنه ماشي بكر السماء كما تزعمون . اتقو الله في زبنائكم
الله وحده لا شريك له،وما السماء إلا خلق من خلق الله.
بفضل الله وكرمه ورحمته الواسعة فهو من بجود علينا بنعمه التي لا تحصى وليس السماء
مطرنا بفضل الله ومنه وكرمه ، ونسأله تعالى أن يجعل هذا العام موسم خير وبركة
وما نسبة ملىء سد الدار البيضاء ومدن اخرى