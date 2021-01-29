آن صوفي .. إمام (ة) فرنسية
هسبريس - أ.ف.ب
الجمعة 29 يناير 2021 - 22:57
في الصورة سيدة فرنسية تدعى آن صوفي مونسيني، اعتنقت الدين الإسلامي قبل عشر سنوات، وتقدم نفسها كإمام (ة) فرنسية.
وسبق لصاحبة الصورة التي أسست قبل سنوات رابطة “صوت إسلام مستنير” الإمامة رفقة سيدة أخرى في شتنبر 2019، في صلاة لم يكن ارتداء الحجاب فيها إلزاميا، وتولت حينها آن صوفي رفع الأذان
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لا حول ولا قوة إلا بالله ،هدا دين جديد؟؟؟
إن كان هذا هو إسلامك.فالأولى أن تعودي لدينك السابق.هذا تحريف وبدعة وفتنة للمسلمين.نحن لسنا في حاجة لمن يعتنق ديننا حسب هواه وغرائزه .شرعنا هو شرع واحد أوحد واضح كالمحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك ومنافق.
خالف تعرف الدين واحد هو الإسلام وفراءضه وواجباته معروفة والباقى يذهب مع مزبلة التاريخ
ترى هل سيبيحون اختلاط الجنسين في الصفوف أم سيكتفون بالإمامة فقط .. !!
الله يسترنا ويستركم.. هذا هو التحريف والتضليل… هذا ما يسمى الضربات تحت الحزام.. الضربات فالعمق… والهدف منو خلط المفاهيم والقناعات وتعويج الدين. الله يستر … ما هو رأي رابطة علماء المسلمين؟ وشنو دارت كإجراءات للتصدي لهاذ الظاهرة ؟