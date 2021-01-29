آن صوفي .. إمام (ة) فرنسية

في الصورة سيدة فرنسية تدعى آن صوفي مونسيني، اعتنقت الدين الإسلامي قبل عشر سنوات، وتقدم نفسها كإمام (ة) فرنسية.

وسبق لصاحبة الصورة التي أسست قبل سنوات رابطة “صوت إسلام مستنير” الإمامة رفقة سيدة أخرى في شتنبر 2019، في صلاة لم يكن ارتداء الحجاب فيها إلزاميا، وتولت حينها آن صوفي رفع الأذان