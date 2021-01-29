آن صوفي .. إمام (ة) فرنسية

آن صوفي .. إمام (ة) فرنسية
الجمعة 29 يناير 2021 - 22:57

في الصورة سيدة فرنسية تدعى آن صوفي مونسيني، اعتنقت الدين الإسلامي قبل عشر سنوات، وتقدم نفسها كإمام (ة) فرنسية.

وسبق لصاحبة الصورة التي أسست قبل سنوات رابطة “صوت إسلام مستنير” الإمامة رفقة سيدة أخرى في شتنبر 2019، في صلاة لم يكن ارتداء الحجاب فيها إلزاميا، وتولت حينها آن صوفي رفع الأذان

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‫تعليقات الزوار

5
  • يوسف البيضاوي
    السبت 30 يناير 2021 - 00:36

    لا حول ولا قوة إلا بالله ،هدا دين جديد؟؟؟

    0
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  • وجدي
    السبت 30 يناير 2021 - 00:50

    إن كان هذا هو إسلامك.فالأولى أن تعودي لدينك السابق.هذا تحريف وبدعة وفتنة للمسلمين.نحن لسنا في حاجة لمن يعتنق ديننا حسب هواه وغرائزه .شرعنا هو شرع واحد أوحد واضح كالمحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك ومنافق.

    3
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  • متابع
    السبت 30 يناير 2021 - 00:55

    خالف تعرف الدين واحد هو الإسلام وفراءضه وواجباته معروفة والباقى يذهب مع مزبلة التاريخ

    2
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  • ديمقراطي
    السبت 30 يناير 2021 - 00:59

    ترى هل سيبيحون اختلاط الجنسين في الصفوف أم سيكتفون بالإمامة فقط .. !!

    -2
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  • شاب
    السبت 30 يناير 2021 - 01:02

    الله يسترنا ويستركم.. هذا هو التحريف والتضليل… هذا ما يسمى الضربات تحت الحزام.. الضربات فالعمق… والهدف منو خلط المفاهيم والقناعات وتعويج الدين. الله يستر … ما هو رأي رابطة علماء المسلمين؟ وشنو دارت كإجراءات للتصدي لهاذ الظاهرة ؟

    0
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