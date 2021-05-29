آية أكرجوط .. تلميذة من بني ملال تستحق لقب "ملكة الرياضيات الإفريقية"

تمكنت التلميذة آية أكرجوط من التتويج بالميدالية الذهبية وبلقب ملكة الرياضيات الإفريقية، خلال الدورة الثامنة والعشرين من الأولمبياد الإفريقية في الرياضيات “عن بعد” التي احتضنتها الجمهورية التونسية يومي 23 و24 ماي الجاري.
وقد تمكنت التلميذة آية، ذات الـ16 ربيعا والمتحدرة من حي الشهداء بمدينة بني ملال، بهذا التتويج من تحقيق ما كان يراودها منذ صغرها من عشق للمعادلات الصعبة وأساسيات الجبر والهندسة، وفق ما أورده والدها عدنان أكرجوط، أستاذ مادة الرياضيات في تصريح لهسبريس.
ويحكي الأب أن “آية لم تولد نابغة أو عبقرية أو في ظروف عائلية استثنائية؛ فقد كانت تلميذة عادية، شغفت بحب المنافسات منذ طفولتها، حيث كانت تلح على المشاركة في جميع المسابقات الخاصة بمادة الرياضيات؛ ما جعلها تتفوق في هذه المادة، إلى جانب مادتي الفيزياء والكيمياء”.
ويكمل والد التلميذة المتوجة بالميدالية الذهبية وبلقب ملكة الرياضيات الإفريقية: “كانت آية، منذ صغرها، تهتم بالمنافسات. وطيلة مشوارها الدراسي، كنت أحرص شخصيا على تشجيعها ومساندتها، خاصة فيما يتعلق بالعلوم الفيزيائية والرياضيات؛ ما جعلها تحتل دوما المراكز الأولى في عدد من المسابقات المحلية، بما فيها المسابقة الوطنية لأولمبياد الرياضيات”.
ومن جانبها، تقول التلميذة آية أكرجوط، التي تدرس الآن بمستوى الثانية باكالوريا، إن “ميولي واهتماماتي بالمنافسات بدأ في الرابعة ابتدائي، حين شاركت في سباق كلميم الرياضي الأول الذي شكل نقطة البداية للعديد من المنافسات، على الرغم من عدم فوزي فيه؛ بما فيها تلك المنافسات التي كان ينظمها والدي، أستاذ الرياضيات، لفائدة التلاميذ بمدينة كلميم”.
وتمكنت التلميذة آية أكرجوط، ممثلة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال خنيفرة، خلال شهر شتنبر 2020، من الحصول على ميزة شرفية في الترتيب العام لفعاليات الأولمبياد الدولية في الرياضيات، وكذا على “ميدالية مرزخاني”، وهي واحدة من الميداليات الخمس التي تمنحها اللجنة الدولية للفتاة التي تحصل على المرتبة الأولى على صعيد القارة التي تنتمي إليها.
وأحرزت التلميذة المتحدرة من حي الشهداء بمدينة بني ملال على الميدالية الذهبية في الدورة الثانية للأولمبياد العربية في الرياضيات التي نُظمت عن بُعد، تحت إشراف المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم واللجنة التنظيمية المحلية بالقاهرة – جمهورية مصر العربية، خلال الفترة الممتدة بين 25 و26 دجنبر الماضي، بعد حصول المنتخب الوطني على ميدالية ذهبية وفضيتين وبرونزية.
وعن مشاركتها ضمن الفريق الوطني المغربي، يقول عدنان أكرجوط، إن ابنته “بمجرد ما استقرت بمدينة بني ملال سعت إلى الالتحاق بالفريق؛ وذلك عندما كانت تلميذة بالجذع المشترك بثانوية محمد الخامس التقنية، خلال إقصائيات أجريت على المستوى الوطني في آخر السنة الدراسية، حيث تم اختيار 50 مترشحا ومترشحة من المتفوقين في العلوم والرياضيات، من ضمنهم آية”.
وجراء تأهلها، استفادت آية من مخيم جمعية رياضيات المغرب، الخاص بتكوين الشباب المتفوقين في الرياضيات، ليمثلوا المغرب في المحافل الدولية الخاصة بمسابقات الرياضيات؛ وذلك بمشاركة مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، يضيف المتحدث.
واستطاعت آية، بعد حوالي نصف شهر من التكوين، أن تحتل المركز الأول بين فئة الفتيات المشاركات في المخيم، ليتم استدعاؤها من لدن الفريق الوطني المغربي، لتكون ضمن الإقصائيات الخاصة بالأولى باكالوريا والتي تفوقت فيها للمرة الثانية على التوالي.
وتطمح التلميذة آية أكرجوط، التي تهدي هذا التتويج إلى الملك محمد السادس وإلى كافة أساتذة وأطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال خنيفرة وإلى كل من ساهم في هذا الاستحقاق فضلا عن أفراد أسرتها، إلى الحصول على منحة دراسية لاستكمال مسيرتها العلمية بالأقسام التحضيرية، بعد حصولها على شهادة الباكالوريا 2021.
نريد من الدولة و المجتمع المدني ان يشجع و يساعد امثال هذه و ليس اقامة الدنيا على تفاهات باطما او وقامت روتيني اليومي الذي يتابعه كل عديم الاخلاق و جاهل أمي
ما شاء الله عليها نتمنى من وزارة التربية والتعليم أن تحتضن هذه الموهبة وتهيئ لها الظروف والإمكانيات لإستكمال دراساتها العليا
حقيقة إبنتي آية انك اسم على مسمى… آية حفظك الله وحفظ الله لك والديك…. سلامي
الله يوفقها ويتمم مسيرتها على خير في وطن لا يعترف بالعباقرة ولا بالبحث العلمي رغم ان هناك إمكانيات ترصد إلى ذلك عبقرية أخرى يتم تهييئها للغرب فواصلي طموحك وشكرا لكل من يقف بجنبها والديها اساتذتها مؤطروها
والله شيء يثلج القلب ومفخرة لنفسها واهلها اللهم احفظها وأعنها ويسر لها كل خير ووفقها في مرادها واحرصها يا الله .
العز العز العز العز .
هذا فضل من الله الجد والمتابرة وسهر الليالي والنهار في المجهودات الجبارة يؤتي أكله ونتائجه لكل مجتهد نصيب .
الله يرحم ليها والديها أباها وامها وأساتذتها .
مبروك آية و بالتوفيق. و أحيي والديها على تشجيعهما لابنتهما و مساندتها.
ابارك لهذه التلميذة هذا اللقب و لوالدها الذي سهر على تشجيعها و مساندتها و تأطيرها
تحية من المانيا و اتمنى ان تواصل تألقها و تتابع مسيرتها بجد و تفاني
اتمنى ان تسعى وزارة التربية الى مساندة هذه الفئة من التلاميذ و تاطيرهم لكي ننجح في الحصول على جيل من العلماء و المهندسين النوابغ و تستفيد الامة المغربية من نجاحاتهم
ما شاء الله تبارك الله. مفخرة المدرسة العمومية و شوكة في حلق دعاة المدارس الخصوصية
ابن البناء المراكشي او محمد المراكشي كان نابغة في الرياضيات و معادلاته هي الاصعب و جامعة اندلسية تهتم بدراساته و تسلم فيها احسن دكتوراه في الجبر بالعالم
هنيئا لهده التلميدة بهدا التتويج الافريقي وهنيئا لابيها الدي ولا شك يرجع له الفضل في بلوغ ابنته هده المرتبة.واتمنى منا نحن الاباء ان نحدوا حدو هدا الاب ونصهر على تربية ابناءنا ومواكبتهم وتشجيعهم في كل المحالات التي يبدون رغبة في اختيارها وان نعي انها مسؤولياتنا امام ابناءنا سنحاسب عليها ان لم نقم بها على احسن وجه.وصلاح المجتمعات يبدأ بصلاح الفرد .متمنياتي لهده التلميد بالنجاح والتوفيق انشاء الله.
فحال هذا النموذج تبارك الله لي خاص يدوزو في القنوات و الاذاعات ديالنا يشرفو الشعب و يشرفو الانتماء المغرب ماشي فحال الراقصات و المغنيات ديال التخربيق
مثل هؤلاء من يستحقون الدعم و التشجيع و ليس الرقاصين و أصحاب البرامج التافهة التلفزية
ما شاء الله و لا قوة إلا بالله. اللهم أكرمها و زدها تفوقا و تألقا و نبوغا و نجاحا و توفيقا. .. اللهم و ارزقها شكر نعمتك
عندما نقرأ مثل هاته الاخبار التي تثلج الصدور نقول الحمد لله لنا من الابناء ما نفتخر به امام الغير و ما يجعلنا مرفوعي الرؤوس بين الامم. .
اللهم احفظهم و اجعلهم من الصالحين و اجعل مستقبلهم كله نجاح و تقدم .
وجب على الاعلام مشكورا ان يسلط الاضواء على مثل هاته الانجازات فلقد هرمنا من اخبار التافهين و حثالة المجتمع و كل ما يخدش صورة مغربنا الحبيب.
المنطقة المغاربية تنتج نوابغ و أذكياء
والغرب يعرف ذلك ولهذا ابتلونا منذ الثمانين بالهجرة السرية فهاجر المعطلون والمياومون و عادوا بعد سنة يركبون سيارات فخمة واشتروا منازل ومقاه فضرب التعليم الضربة القاضية.
فصار التلميذ المجتهد يرى التلميذ الكسول قد عاد بسيارة فخمة لا يقدر الأستاذ على شرائها ويوزع النقوذ على شباب الحي والدرب.
فيعود المجتهذ إلى منزله يائسا ينام باكرا لم يحمل الدفتر ولم يراجع دروسه كما كان يفعل بشغف.
و هناك جهات تسعى بأي شكل من الأشكال لإلهاء شبابنا و تشتيت انتباهه وتركيزه وإغراق المنطقة بالمبيقات والحشيش والأقراص المهلوسة .
هنيئا للاستاذ مع طفلته، فمن خلال تصريحاته الفتاة ليست نابغة فبإمكانه أن يعمم طريقته السحرية على العامة.
جميع نوابغ المملكة المعلن عنهم في المسابقات هم أبناء أطر تعليمية…
علمهم منهم و اليهم
ماشاء الله
نطلب من وزارة التربية الوطنية ان تمد يد المساعدة لهذه التلميدة لانها تستحق ومن الواجب على الدولة ان تساعدها لانها طالبة العلم وغدا ستكون انشاء الله نافعة لبلدنا على وزارة التربية ان يكون كل المتميزون على عاتقها بدون استثناء
هؤلاء هم الين يستحقون كل العناية لتشجيعهم وكفى من المحسوبية والزبونية في المنح داخل وخارج الوطن
نطلب من الوزارة ان ترعى وتحتظن هؤلاء الطلبة
والله ولي التوفيق
les parents c’est eux qui façonnent la route des ces enfants
لو كان ابوها راعي غنم او عامل كادح (طرف الخبز) لما وصلت الى ما وصلت اليه
تنمى لأية التوفيق والنجاح وبالتأكيد ستصل الى مبتغاها وتحقق أمينها لأنها ذكية وقوية
وإذا توفر لديك الذكاء والعزيمة والقوة وأب وأم يفهمان طموحاتك فإنك ستنجح في حياتك ومشوارك المهني
الى بعض العدميين
الدولة لا تحتاج لأوامركم ولا لنصائحكم البايخة التي لو كانت مفيدة لما أفادتكم انتم الفاشلين
وعليه وفروا علينا كل ما يشبه “يجب على الدولة” “نريد من الدولة” كذا وكذا.. وشكرا
هنيئا آية ومزيدا من الإنجازات العلمية إن شاء الله و تكونين قدوة للشباب المغربي الذي نعول عليه ليقق المغرب والمغاربة الطفرة العلمية المنشودة والتي تظهر ملامحها من انجازات الشباب المغربي في مجالات مختلفة
طلب شخصي شجعو وليداتنا خاصة لي عندهم موهبة ونابغة ماشاء الله ولا تهملوهم وتهمشوهم خاصة الفقراء منهم بالتوفيق بنيتي واللهم بارك فيكم وعليكم ،.الرجاء من الدولة تشوف وتعرف بلي هاذو هما المستقبل الواعد لا تنساو البطل محمد رضا مسكين لي حرك لاسبانيا وهو بطل الكيكبوكسين وهرب حيث قالك ملي فقير وماعندو باش يتنقل للمباريات و،….وهسبريس مشكورة لي وضعات مقاله مسبقا ودابا راه فاسبانيا خداوه لي كيدعمو الشباب وهذا يحز فالنفس
المشكل في المغرب ان اغلب المتفوقين في المواد العلمية وخصوصا الرياضيات والفيزياء يختارون دراسة الطب بعد الحصول على البكالوريا. بطبيعة الحال الكل يختار الطب لأن هذه المهنة تجعل صاحبها يملك اموالا ضخمة خصوصا من يعمل في القطاع الخاص. لكن هذه المهنة لا علاقة لها بالرياضيات ولا بالفيزياء بل تعتمد فقط على الحفظ والقليل من اللغة الفرنسية فقط. كي ننتج مخترعين يجب تحفيز المتفوقين على التوجه إلى الدراسات العلمية في كليات العلوم والتقنيات والهندسة.
هل فكرت لجنة بنموسى في مثل هؤلاء النوابغ؟ هل أوصت بتوفير الظروف الملائمة لهم و احتضانهم في بلدهم ليكونوا هم عصب التنمية المستدامة؟
نعم مكان الأذكياء هو الأقسام التحضيرية و إن شاء الله تحصلي على مقعد في إحدى المدارس المرموقة للهندسة…….