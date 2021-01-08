آيت الطالب: التريث ضروري قبل اللقاح .. والأولوية لموظفي الصحة والجيش

قال خالد آيت الطالب، وزير الصحة، إن عملية التلقيح المرتقبة، وهي الأكبر في تاريخ المغرب الحديث، تعد تحديا حقيقيا يستوجب تضافر جهود الجميع من أجل إنجاحها وتمكين البلاد من تخطي وباء فيروس كورونا المستجد.
وذكر الوزير، في كلمة ألقيت باسمه خلال ندوة رقمية نظمتها الجمعية المغربية للعلوم الطبية والفيدرالية الوطنية للصحة مساء الخميس تحت عنوان “التلقيح الوسيلة الآمنة والفعال للقضاء على فيروس كورونا المستجد”، أن “المغرب يمضي بمسؤولية كاملة وتأن وحكمة وراء التوجيهات الملكية لمواجهة الجائحة الوبائية قبل ظهورها وحتى الآن”، مؤكداً أن “كل الاستعدادات تم اتخاذها من أجل إطلاق حملة وطنية للتلقيح”.
وأشار آيت الطالب إلى أن عملية التلقيح “تمثل الأمل لتخطي هذه الأزمة الصحية وتبعاتها”، موردا أنه “تم قطع أشواط ومراحل لتحقيق هذا الهدف، خاصة في مراحل التجارب السريرية ومتابعة الوضع بشكل علمي دقيق لمنح المواطنين لقاحا آمنا وفعالا”.
ولفت المسؤول الحكومي إلى أنه “كان من الضروري جدا التريث وانتظار التراخيص التي تمكن من استعمال اللقاحات؛ حتى وإن رأى البعض في ذلك تأخرا”، وأضاف أن “اللجان العلمية حرصت على متابعة كل تفاصيل الوباء ومراحل تطوير وتصنيع اللقاحات”.
وقال وزير الصحة إن المغرب قرر اقتناء أزيد من 60 مليون جرعة وتخصيص ما يناهز ثلاثة آلاف نقطة تلقيح قارة تغطي جميع التراب الوطني إلى جانب الوحدات المتنقلة. كما أوضح أن المستشفيات الجامعية ستكون عبارة عن نقط لتلقيح مهنيي الصحة العاملين بها، كما هو الحال بالنسبة للمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء الذي يتوفر على ستة آلاف عامل وعاملة.
ومن أجل تسجيل المواطنين وتجميع المعطيات الخاصة بهم للاستفادة من عملية التلقيح، كشف الوزير أنه جرى إعداد منصة إلكترونية بتشارك مع وزارة الداخلية لتمكين جميع المواطنين المؤهلين للاستفادة من التلقيح.
وأكد آيت الطالب أن “إنجاح الحملة الوطنية للتلقيح أولوية وطنية”، كاشفا أنه “تم اتخاذ كل التدابير الضرورية لتحقيق ذلك، من خلال تشكيل لجان مركزية وجهوية للقيام بمراقبة لحظة الحصول على جرعات اللقاح وأخرى بعدية لتتبع الوضع. كما تم اعتماد مجموعة من الاحتياطات لتفادي انتقال العدوى، خلال عملية التلقيح التي سيؤطرها مهنيو الصحة”.
ومن المقرر، حسب إفادات الوزير، أن يستفيد المواطنون من اللقاح عبر مرحلتين محددتين؛ تهم المرحلة الأولى مهنيي الصحة وموظفي الجيش والأمن والدرك والسلطات المحلية والتعليم. أما المرحلة الثانية فتشمل جميع المواطنين بتدرج، حسب فئاتهم العمرية.
ولفت آيت الطالب إلى أن “الحصول على التلقيح لا يعني بأي شكل من الأشكال التخلي عن التدابير الوقائية”، حيث شدد على “ضرورة التقيد بها بشكل أكبر إلى حين استيفاء الفترة الزمنية الخاصة بعملية التلقيح والوصول إلى المناعة الجماعية المرغوب فيها وتكوين مضادات تسمح بعودة الحياة إلى طبيعتها”.
أشهد الله أن حقي غير خذوه هههههههه بغيت حقي في البلاد وخيراتها والشغل أما التلقيح راه خلقو ربي معايا زيدو فيك
وتلقونا باركا من الهدرة . شحال ديال الهدرة فيكوم. كل مرة ها اللقاح جاء وتاودو تنفوي باز ليكم .
كاليك التريث ههههه وش سمعتوه.شحال هادا وحنا نتسناو.وهاد القاح عاالله اسالي قبل ميوصلني انا بعدا
يجب التهيئة بسرعة لتفادي عدوى جديدة في مراكز مخصصة للتلقيح في جميع انحاء البلاد
على الجمعية المغربية للعلوم الطبية والفيدرالية الوطنية للصحة أو اللجنة المكلفة بللقاح إلى التواصل مع الشعب في ما يخص التجارب السريرية وشرح كل ما يتعلق باللقاح سواء بريطاني أو صني ولكن الشعب ليس فئران تجارب أسى الوزير الثقة فقدت في جميع الموؤسسات أنت فقط تنفد أوامر فوقية حياة المواطنين أهم من أي شيء ليكن في مخيلتك.
المغرب أعلن قبل اسبانيا عن التلقيح وإسبانيا بدأت في لآخر د شهر 12 والمغرب مازال مكاين والوا؟
سكت دهرا ونطق كفرا. عندما كان الناس يطلبون التريث كل المسؤولين كان ضدهم ومنين تسلاوليكم وعرفتوا انهم على حق بدلا من الاعتراف بالخطأ خدامين كل النهار تراوغون بمتل هذه التصريحات
لغة خشبية عتيقة و كلام مكرر للمرة المليون، الخطة الوطنية و الصفوف الأمامية و توجيهات ملكية وووووو هرمنا و نحن نسمع هذا النعيق المتكرر، العالم تجاوزنا بمراحل و هذا طبيعي فالفرق بين الدول و العصابات واضح.
Si c est bien planifier, il faut annoncer aux citoyens les dates probables et arrêtons de se faire mentir. Il faut juste voir ce qui arrive après mes pluies assez attendu
المملكة المغربية تسير بخطوات تابثة ومضبوطة نحو كل أهدافها مهما كانت بفضل الله سبحانه والسياسات الحكيمة للسدة العالية بالله محمد السادس.
فعندما يكون القائد حكيم، فاعلموا أن النتائج تأتي مبهرة.
حفظ الله صمام الأمان أمير المؤمنين محمد السادس، مصدر تقثنا ومنبع أمننا.. واماننا..
أنا عندي 46 عام كانأكل مزيان وكانشرب غير الماء المعدني الطبيعي و ماكنتاولش المخدرات و كاننعس مزيان.هذا يعني أنني لا أحتاج إلى اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد.اللقاح يجب أن يكون إختياريا وليس إجباريا والناس اللي فالصفوف الأمامية هوما اللي خصهوم يديروه- البوليس الجوندارم العسكر المخازنية السيكيريتي وقطاع الصحة.أنشري يا هسبريس
اودي ماعدنا ما انديروا بيه خليه عندك ، كنا من الاولين في اللقاح اصدقنا من الاخرين وفي الشك مازال عاد كتريث ، بالناقص غير تموتوا . انتهى الكلام ، انشري يا هيسبريس .
تقول التريث !!!!! و العشرات يموتون يوميا. أين هي الحلول الاستعجالية ؟
يجب على وزارة الصحة القيام بالواجب قبل تلقيح الناس فهناك ناس مرضى بأمراض مناعية لا يجب عليهم تلقي اي لقاح لان جسمهم لن يتحمل أي لقاح
سلام،
ما فهمتش علاش الجيش عندو الاولوية في اللقاح؟؟؟!!! الدول التي تحترم شعبها تسبق الشيوخ و الناس المرضى بامراض مزمنة.
سؤال: كم عدد الجنود الذين قتلتهم كورونا؟ و كم عدد الشيوخ و المرضى الذين قتلتهم و ستقتلهم كورونا؟؟
هاد ينطبق عليه المثل المغربي لقال”مي ماوصلش للكرموس. قال هو حامض”
التلقيح……..انسيناه…..وكورونا حتى هيا وقفت …….من اجل الاستراحة الى اجل عبر مسمى…الشعب يريد الغاء رخصة التنقل من مدينة الى اخرى قصد البحت عن العمل..اما اللقاح ……..سوف يكون بالمواعيد. اللي عندو المعرفة سيكون من الاواءل….اما الضعفاء ..فسيكون موعدهم……2022 ههههعععععع
الدول الاوروبية اللقاح لديهم ولا احد يريد أخذه.
فقط يقومون بحقنه لكبار السنة في دار العجزة وأغلب المتلقين له قد أصابهم الخرف ولا يعرفون اصلا بماذا يلقحون.
لاتستعجلوا الكل ينتظر اللقاح أما بإيجابية اوسلبية وأغلب الناس لا يثقون في اللقاح من أي جهة كان
لكن الثقة في الله سبحانه وتعالى مدبر الأمور وكماقال الله
يدبر الأمر من السماء إلى الأرض
وقال وإليه يرجع الأمر كله وإليه ترجعون
من المرجح أن التلقيح سيتاخر اكثر شهورا هذا سيناريوا متوقعا
العالم يتغير كل ساعة وكل يوم في تغير مستمر فقط الانسبق الأحداث الجارية
وقيادتنا في شخص جلالة الملك تدرس الأمور بحنكة عالية
لذلك ولاتستعجلوا الأمور
وكما ورد في الحديث ولكنكم تستعجلون