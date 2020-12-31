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تعليقات الزوار4
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اللاسق المفيد هو جائحة كورونا و التطبيع مع إسرائيل و فقدان صلاح الدين الغماري.
الله يرحم صلاح الدين الغماري …
اللهم يارب العالمين ادخل علينا سنة٢٠٢١ باليمن واليسر والصحة والعافية والخير والبركات وبكل ما يتمناه كل شخص في هذه الدنيا واصرف عنا كل بلاء ووباء. واللهم اجعل سنة ٢٠٢٠ مغفرة لكل ذنب ورحمة على اموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات.
وانا اتفرج في هدا الفديو لم احس بدموعي متى نزلت ولا اعرف لمادا ربما لتدكري لتلك اللحظات التي سادت فيها الروح الوطنية .حفظ الله البلاد من كل شر ورحم الله اموتنا متمنيا من الله ان تكون هده السنة حاملة معها الخير ان شاء الله .سنة سعيدة وكل عام وانتم بخير