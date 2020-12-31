أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

4
  • سكفاتدري
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 21:33

    اللاسق المفيد هو جائحة كورونا و التطبيع مع إسرائيل و فقدان صلاح الدين الغماري.

    9
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Abdel
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 21:34

    الله يرحم صلاح الدين الغماري …

    13
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • عبدالقادر جرسيف
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 21:39

    اللهم يارب العالمين ادخل علينا سنة٢٠٢١ باليمن واليسر والصحة والعافية والخير والبركات وبكل ما يتمناه كل شخص في هذه الدنيا واصرف عنا كل بلاء ووباء. واللهم اجعل سنة ٢٠٢٠ مغفرة لكل ذنب ورحمة على اموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات.

    17
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • redouane
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 21:58

    وانا اتفرج في هدا الفديو لم احس بدموعي متى نزلت ولا اعرف لمادا ربما لتدكري لتلك اللحظات التي سادت فيها الروح الوطنية .حفظ الله البلاد من كل شر ورحم الله اموتنا متمنيا من الله ان تكون هده السنة حاملة معها الخير ان شاء الله .سنة سعيدة وكل عام وانتم بخير

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة