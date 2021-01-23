هذه أبرز الإجراءات الضريبية في قانون المالية 2021

نشرت المديرية العامة للضرائب مذكرة دورية حول الإجراءات الضريبية المتضمنة في قانون المالية لسنة 2021.

وفي ما يلي أبرز هذه الإجراءات:

I. التدابير الخاصة بالضريبة على الشركات:

1 – مواءمة النظام الضريبي للمركز المالي للدار البيضاء مع المعايير الدولية:

– توضيح المعاملة الضريبية للمقاولات المالية.

– تحديد مدة تطبيق النظام الضريبي السابق للمركز المالي للدار البيضاء حتى نهاية سنة 2022.

2. توسيع نطاق تطبيق النظام الضريبي المحدد لـ لهيئات التوظيف الجماعي العقاري ، ليشمل المباني المعدة للسكن.

3. عدم فرض ضرائب على عائدات بيع مساهمات المؤسسات والمقاولات العمومية وفروعها في إطار تفويت المؤسسات العمومية إلى القطاع الخاص.

4. تكريس اقتطاع التبرعات النقدية أو العينية الممنوحة لبعض الهيئات ذات المنفعة العامة.

II. الإجراءات الخاصة بالضريبة على الدخل:

1. مأسسة المساهمة المهنية الفردية للأفراد الخاضعين للضريبة على الدخل بموجب نظام الربح الثابت.

2. توسيع نطاق تطبيق معدل التخفيض الثابت بنسبة 50 بالمائة على الرواتب المدفوعة لبعض المهنيين الرياضيين (المدربون والممرنون والطاقم التقني) وتطبيق معدلات تخفيض أعلى لفترة انتقالية.

3. إحداث حقوق إضافية مخصصة للتغطية الصحية للمقاولين الذاتيين.

4. التمديد لسنة إضافية لتطبيق التدابير التحفيزية لدافعي الضرائب العاملين في القطاع غير المهيكل ، الذين يتم تحديدهم لأول مرة.

5. الإعفاء من الفوائد المدفوعة للأشخاص الطبيعيين على القروض التي تصدرها الخزينة.

6. إعفاء الأجور المدفوعة للشباب الذين يتم تشغيلهم للمرة الأولى.

7. إعفاء أجور الموظفين الذين فقدوا وظائفهم قسرا بسبب تداعيات انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد -19).

III. الإجراءات الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة:

1. التنصيص في المدونة العامة للضرائب على إخضاع مهنة المحاسب القانوني للضريبة على القيمة المضافة عن طريق إدراجها بشكل صريح في المادة ( 89-I-12 ° -b) من المدونة كمهنة مقننة.

2. رفع الإعفاء دون الحق في الخصم للمعادن المسترجعة.

3. الاعفاء دون الحق في الخصم للألواح الشمسية وسخانات المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية.

4. الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل للمعدات ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﻭ ﺍﻟﺫﺨﻴﺭﺓ ﻭكذا أجزاء ﻭﻗﻁﻊ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺯﻡ ﺍﻟﺨﺎصة.

5. الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على استيراد لحوم الأبقار المجمدة والإبل المستوردة من قبل القوات المسلحة الملكية أو لفائدتها.

IV. الإجراءات الخاصة برسوم التسجيل والضريبة السنوية الخاصة على المركبات:

1. إعادة تنظيم النظام الضريبي المطبق على الالتزامات وسندات الدين.

2. تخفيض رسوم التسجيل المطبقة في حالة زيادة رأس مال الشركات.

3. تمديد الموعد النهائي لتطبيق الإجراءات الانتقالية الهادفة إلى تشجيع عمليات تملك العقارات المعدة للسكن.

4. توضيح الالتزامات التي تقع على مالكي العربات أثناء عمليات النقل.

V- الإجراءات المشتركة:

1. إدماج المداخيل المتأتية من تربية الدواجن والخيول ضمن فئة الدخل الزراعي.

2. استثناء الشركات التي تعلن حالة المبيعات بالنسبة لكل عميل ،المنصوص عليها في المادتين 20-I و 82-I من المدونة العامة للضرائب، من الالتزام المنصوص عليه في المادة 145-V من المدونة.

3. تقوية النظام الضريبي المتعلق بعدم إمكانية خصم الفواتير الصورية.

4. إحداث الحياد الضريبي في عمليات إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية.

5. الحياد الضريبي لعمليات التحويل المتعلقة بمنشآت الطاقة المتجددة التي تتم في إطار القانون رقم 38-16.

6. إعادة تنظيم نظام العقوبات الجزائية والقواعد الإجرائية المطبقة على بعض المخالفات الضريبية.

7. تعليق فترة التحقق وانقطاع فترة التقادم ، إذا تم إرسال طلب للمعلومات إلى السلطات الضريبية الأجنبية.

8. مواءمة بعض قواعد تسعير التحويل المعمول بها للمعايير الدولية.

9. توضيح كون الأحكام المتعلقة بطلبات الاستشارات الضريبية القبلية تنطبق فقط على المعاملات المنفذة في المغرب.

10. إحداث المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول لعام 2021.

11. إلغاء الغرامات والجزاءات والرسوم الإضافية وتكاليف التحصيل المتعلقة ببعض الضرائب الصادرة قبل 1 يناير 2020.