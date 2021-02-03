"أبوظبي للإعلام" توقّع مع ممثل إعلاني حصري

وقعت “أبوظبي للإعلام” اتفاقية شراكة مع “ميديا سات”، إحدى شركات “مجموعة الشويري”، تصبح بموجبها الممثّل الإعلاني الحصري لخدمات مبيعات الإعلانات لشبكة قنوات تلفزيون أبوظبي وكافة منصات أبوظبي للإعلام المرئية والرقمية والمسموعة والمقروءة في منطقة الشرق والأوسط وشمال إفريقيا وغيرها.

ووفق بيان صادر عن “أبوظبي للإعلام” فإن هذه الاتفاقية طويلة الأمد ستعزز مكانتها “باعتبارها شركة خدمات الإعلام العامة الرائدة في دولة الإمارات، والتي تركز على إنتاج وتطوير وتوزيع المحتوى الهادف والمتميز، في مختلف المجالات الإخبارية والترفيهية والرياضية والثقافية، والموجّه إلى الجمهور المحلي والعربي، والتي توفر للمُعلنين مجموعة من أفضل فرص الانتشار والوصول إلى كافة الأسواق المحلية والعربية، بفضل إمكاناتها وخبراتها المتميزة التي تصل إلى نصف قرن من العمل الإعلامي، وأصولها الإعلامية المتنوّعة، وما تقدّمه من محتوى قوي ومنافس من البرامج والمسلسلات، ومحتوى رقمي مبتكر، بالإضافة إلى حضور نجومها الإعلاميين ضمن قائمة الأكثر متابعة من قبل الجمهور المحلي والعربي”.

وبهذه المناسبة، قال عبد الرحيم البطيح النعيمي، المدير العام بالإنابة لشركة “أبوظبي للإعلام”: “نحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة “ميديا سات” التابعة لـ”مجموعة الشويري”، والتي ستعزز من عروضنا وخدماتنا التجارية والإعلانية التي نقدّمها للشركات والمعلنين في دولة الإمارات والمنطقة. كما ستضمن توسيع نطاق وصولنا إلى شركاء تجاريين جدد بما يتماشى مع أولوياتنا الإستراتيجية، إضافة إلى توفير فرصٍ جديدة للمُعلنين الحاليين. وتكتسب هذه الاتفاقية أهمية إضافية فيما تعمل أبوظبي للإعلام على تحقيق نقلة نوعية شاملة، وإنتاج محتوى متميز يواكب تطلعات الجمهور واهتماماته، وتسريع وتطوير المحتوى الرقمي، والارتقاء بالأداء والكفاءة، وترسيخ مكانتها الريادية في عرض وإنتاج المحتوى المبتكر، والتفاعل المباشر، والتواصل الرقمي مع الجمهور”.

وأضاف النعيمي: “تعتبر هذه الاتفاقية خطوة مهمة في مسيرة التقدم الإيجابي والتطور النوعي الذي تشهده “أبوظبي للإعلام”، وتأتي في الوقت الذي نتطلع فيه إلى تعزيز حضورنا وخدماتنا التجارية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وغيرها. ونحن على ثقة بأن التزامنا المتواصل بتوفير محتوى تفاعلي جاذب عبر منصاتنا سيوفر للعلامات التجارية والمُعلنين فرصا متميزة للوصول إلى قاعدة أوسع من الجمهور”.

من جانبه، قال بيار الشويري، رئيس مجلس إدارة “مجموعة الشويري”، تعليقاً على الاتفاقية: “نفخر بهذا التعاون مع “أبوظبي للإعلام”، ولدينا آمال كبيرة لهذه الاتفاقية طويلة الأمد. نحن على يقين بأن هذا التعاون المشترك سيستفيد من النمو المتواصل الذي تشهده المنصات الإعلامية لـ”أبوظبي للإعلام” والعروض التي توفرها للمشاهدين والقراء والمستخدمين في كافة أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.