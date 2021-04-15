"أبوي أحسن من الملك" تثير الجدل في الأردن‎

قضت محكمة استئنافية بالأردن بعدم مسؤولية آثار الدباس، تبلغ 34 سنة، أدينت ابتدائيا من أجل “إطالة اللسان على الملك عبد الله الثاني”، وأثارت قضيتها جدلا كبيرا.

وكالة الأنباء الأردنية “بترا” قالت نسبة إلى مصدر خاص إن محكمة الاستئناف توصلت بصفتها محكمة موضوع، من خلال استعراض البيانات المقدمة في الدعوى، إلى عدم مسؤولية الفتاة عن الجرم المسند إليها، لانتفاء القصد الجرمي لديها، لأن البيانات المقدمة في سياق الدعوى تدلل على أن المستأنفة لم تكن تقصد الإساءة للملك، أو النيل من كرامته واعتباره الأدبي بأي شكل من الأشكال.

وكانت محكمة صلح جزاء شمال عمان قضت بحبس الفتاة بتهمة “إطالة اللسان” على ملك البلاد عبد الله الثاني. وبدأت القصة عندما نشبت مشاجرة بين الفتاة وسيدة في مكان لصف السيارات، وقالت الدباس لها: “أبوي أحسن من الملك ومن الدنيا كلها”، بعد أن قالت لها السيدة: “الملك فوق الجميع”، وإن والدها أقل درجة منه.

وأطلقت حملة تضامن واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي مع الدباس. وتصدر هاشتاغ “#أبوي_أحسن_من_الملك” موقع تويتر الأردن، حيث دافع البعض عن حقها في التعبير عن رأيها، وأن تعتبر والدها أفضل من الجميع.

واتصل الملك عبد الله الثاني، بعد تطور الأحداث، شخصيا بالفتاة، التي قالت: “أفتخر اليوم بتلقي مكالمة من جلالة سيدنا الأب والقائد والملك، حيث تم إنصافي من جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، وقال لي بلسانه: ‘خلي المعنويات عالية وأنت أخت لي بإذن الله'”.