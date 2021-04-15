"أبوي أحسن من الملك" تثير الجدل في الأردن‎

قضت محكمة استئنافية بالأردن بعدم مسؤولية آثار الدباس، تبلغ 34 سنة، أدينت ابتدائيا من أجل “إطالة اللسان على الملك عبد الله الثاني”، وأثارت قضيتها جدلا كبيرا.
وكالة الأنباء الأردنية “بترا” قالت نسبة إلى مصدر خاص إن محكمة الاستئناف توصلت بصفتها محكمة موضوع، من خلال استعراض البيانات المقدمة في الدعوى، إلى عدم مسؤولية الفتاة عن الجرم المسند إليها، لانتفاء القصد الجرمي لديها، لأن البيانات المقدمة في سياق الدعوى تدلل على أن المستأنفة لم تكن تقصد الإساءة للملك، أو النيل من كرامته واعتباره الأدبي بأي شكل من الأشكال.
وكانت محكمة صلح جزاء شمال عمان قضت بحبس الفتاة بتهمة “إطالة اللسان” على ملك البلاد عبد الله الثاني. وبدأت القصة عندما نشبت مشاجرة بين الفتاة وسيدة في مكان لصف السيارات، وقالت الدباس لها: “أبوي أحسن من الملك ومن الدنيا كلها”، بعد أن قالت لها السيدة: “الملك فوق الجميع”، وإن والدها أقل درجة منه.
وأطلقت حملة تضامن واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي مع الدباس. وتصدر هاشتاغ “#أبوي_أحسن_من_الملك” موقع تويتر الأردن، حيث دافع البعض عن حقها في التعبير عن رأيها، وأن تعتبر والدها أفضل من الجميع.
واتصل الملك عبد الله الثاني، بعد تطور الأحداث، شخصيا بالفتاة، التي قالت: “أفتخر اليوم بتلقي مكالمة من جلالة سيدنا الأب والقائد والملك، حيث تم إنصافي من جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، وقال لي بلسانه: ‘خلي المعنويات عالية وأنت أخت لي بإذن الله'”.
بعض المتملقين ملكيين أكثر من الملك نفسه.
تقديس الأشخاص إلى درجة عيادتهم من دون الله حرام في ديننا .والاسلام اصلا جاء لإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الواحد القهار .
الاحترام هو المطلوب لكل الناس مسلم او غير المسلم بغض النظر عن مكانتهم او مناصبهم.
كل التقدير للملك عبد الله على هذا التصرف النبيل مع الفتاة.. موقف يحسب له..
السيدة ما فاقتش من نعاس و قالت ابوي احسن من الملك….هاد لعبارة جات من بعد استفزازها من سيدة عندها نفود …..هناك بعض المسؤولين و النافدين او من يعتبرون نفسهم فوق القانون بتصرفاتهم الغبية يسيؤون للملك و هم من يجعلوك تسقط احترامك للملك….ها هو لملك نفسه اتصل بها و قال لها انتي أختي.
في الدول العربية، لا تسب الحاكم أو تتطاول عليه.. لكن سب الذات الإلهية مسموح و لا متابعة قانونية.
ملاسنة صبيانية. العرب هم على الدوام هكذا. بالطبع الوالد و الوالدة هما أفضل من أي كان و من قال غير هذا فهو منافق جبان. نقطة إلى السطر.
البنت ردت بشكل عفوي ولا شعوري
ولأن مخاطبتها امرأة ربما في سن أمها فالمثل يقول: “البنت سر أبيها” ويقول علم النفس “البنت تميل إلى أبيها وينتابها شعور غيرة تجاه أمها لأنها تراها عقبةً تقف أمامها في طريق الاستحواذ على أبيها…” “عقدة إلكترا”
أبوي أحسن من الملك ومن الدنيا كلها.. جواب في قمة الذكاء رغم ان تلك الفتاة كانت في حالة شجار كلامي.. وتلك الواقعة لو حصلت لمغربي. فالجواب عند القراء
كلامها منطقي وطبيعي بل وغريزي ولا يجب حبسها…ويجب على ملك الاردن ان يعفو عنها..هي فرصة ليزدادا قربيا وحبا للشعب الاردني
“وكانت محكمة صلح جزاء شمال عمان قضت بحبس الفتاة بتهمة “إطالة اللسان” على ملك البلاد عبد الله الثاني. وبدأت القصة عندما نشبت مشاجرة بين الفتاة وسيدة في مكان لصف السيارات، وقالت الدباس لها: “أبوي أحسن من الملك ومن الدنيا كلها”، بعد أن قالت لها السيدة: “الملك فوق الجميع”، وإن والدها أقل درجة منه.”
يبدو انها تعرضت لاهانة عند ركن السيارة ,من ذوي نفوذ عند الملك. بالدارجة عندنا حنا, قالت ليها شكون باك انت كاع? واش عرفتي شكون انا او لا لا?
ابي وامي هم ملوكي والملك لله الواحد الاحد
الاحترام واجب، وما قالته الفتاة عن أبيها حق. نهب حياتنا لله والوطن والملك ونحن راضون. ونفتخر بوالدينا ونقدسهم، فأنت ومالك لأبيك، والجنة تحت أقدام الأمهات. وقد قال أعرابي : فالمال ليس مالك ولا مال أبيك، فأجابه رسول الرحمة: صدقت فالمال مال الله. وما فعله الملك عبد الله من شيم الملوك، فالأسد يبقى أسدا ولا ينتقص منه بكلام أو غيره.