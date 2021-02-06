أبو بكر متاقي يفوز بـ"الجائزة الوطنية للشعر"

فاز الشاعر أبو بكر متاقي بالجائزة الوطنية للشعر في دورتها الأولى، المنظمة من طرف جامعة المبدعين المغاربة، برسم السنة الجارية 2021.

وتقول الجائزة، في نص إعلانها عن اسم الشاعر الفائز، إنه ينتمي إلى صنف من الشعراء يميلون إلى “الزهد الثقافي”؛ إذ “لا تكاد تراه في أي تجمع أدبي..لا ينحاز إلى أي جهة، ولا يحتمي سوى بكلماته”.

ويزيد المصدر ذاته: “بعد ديوانه الأول ‘مساء الماء’ الذي صدر نهاية التسعينيات، توقف عن النشر حوالي عقدين، ثم عاد بكتابين آثر أن يصدرهما في طبعات محدودة وخاصة: ‘عواطف مادية ومشتقاتها’ ثم ‘تهافتَ المفسرون’، كما سيصدر قريبا ديوانا جديدا عنوانه ‘تراب’، وهو الديوان الفائز حاليا”.

والشاعر “خريج كلية الآداب ببحث حول شعرية المكان”، وصار، وفق المصدر نفسه، “عاملا في ورش للبناء، وانتقلت معه قصيدته من حرم الجامعة إلى عالم البنائين، وبين الرمل والإسمنت صار النص يتشكل على وقع المطارق وقضبان الحديد، غير أنه نص يتدفق شعرا وجمالا، وربما زادت المطارق وسواري الحديد من تماسكه”.

ويزيد نص الجائزة: “لقد استطاع أن يستثمر حياته المهنية في الكتابة على نحو فريد، مؤمنا بأن الشاعر يبقى شاعرا، بغض النظر عن كل شرط مادي واجتماعي”.

وذكرت جامعة المبدعين المغاربة أنها ستطبع العمل الفائز، وتحتفي به في “حفل يليق بالشاعر” أبي بكر متاقي.