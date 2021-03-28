أبو زعيتر يتلقى هزيمة قاسية من الكندي باريو

أبو زعيتر يتلقى هزيمة قاسية من الكندي باريو
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الأحد 28 مارس 2021 - 10:28

تلقى أبو بكر زعيتر، البطل المغربي في رياضة القتال الحر، هزيمة قاسية على يد منافسه الكندي مارك أندري باريو؛ خلال المواجهة التي احتضنتها مدينة لاس فيغاس الأمريكية، في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد.

وظهر “أبو زعيتر” بمستوى ضعيف، رغم تمكنه من التفوق خلال الجولة الأولى من النزال، قبل أن يتمكن منافسه الكندي من السيطرة على الجولة الثانية، ويفلح في تثبيته في الجولة الأخيرة؛ بعد أن أسقطه أرضية الحلبة.

ولم يتدخل الحكم لتوقيف المباراة حتى الثواني الأخيرة، رغم سيل اللكمات التي وجهها باريو إلى “أبو زعيتر” على مستوى الوجه، حيث تحولت الحلبة إلى “بركة دماء”.

وقد أنهى الحكم المواجهة قبل ثوان من نهاية توقيتها، معلنا تفوقا بالضربة التقنية القاضية للمقاتل الكندي؛ الذي عاد إلى خوض المنافسات بعد توقيف دام 9 أشهر بسبب تعاطي المنشطات.

أبو بكر زعيتر القتال الحر مارك أندري باريو هزيمة قاسية

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‫تعليقات الزوار

8
  • رأي
    الأحد 28 مارس 2021 - 10:31

    هزيمة غير متوقعة ،أتمنى ان لا تؤثر على مشواره الرياضي

    3
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  • lazaret
    الأحد 28 مارس 2021 - 10:33

    ليس العيب أن تسقط ولكن العيب أن تبقى حيث سقطت.

    18
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  • مجرد رأي
    الأحد 28 مارس 2021 - 10:35

    واش بصح لعب بإسم ألمانيا ! ؟

    3
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  • هشام كولميمة
    الأحد 28 مارس 2021 - 10:35

    هذه مباراة رياضية فيها خاسر و فيها رابح و قد يكون الاثنين رايحين……و هو ابتلاء عند البعض ههههههه.نتمنى التفوق في المرة القادمة لأبو زعيتر.

    6
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  • fouad
    الأحد 28 مارس 2021 - 10:36

    اش داك تمشي للزين او نتيا راجل مسكين

    -4
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  • ميريكاني
    الأحد 28 مارس 2021 - 10:40

    بدارجة، سلخو وعطاه طريحة هههههه

    6
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  • casaoui
    الأحد 28 مارس 2021 - 10:41

    خرجات فيكوم شي عين كاملين.يجب الرجوع إلى الله والالتزام بالتداريب بنية صادقة والمقاتلة بشراسة و ذكاء.

    5
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  • نبيل نبسل
    الأحد 28 مارس 2021 - 10:44

    ابوا زعيتر خانتو اللياقة البدنية وظاهر عليه انه لم يتدرب جيدا لأجل هاته المقابلة بدى عليه العياء في نهاية الجولة الثانية لكن هذا شيء عادي هزيمة ليس نهاية المشوار ونتمنى له التوفيق في النزالات القادمة.

    9
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