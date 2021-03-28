أبو زعيتر يتلقى هزيمة قاسية من الكندي باريو

تلقى أبو بكر زعيتر، البطل المغربي في رياضة القتال الحر، هزيمة قاسية على يد منافسه الكندي مارك أندري باريو؛ خلال المواجهة التي احتضنتها مدينة لاس فيغاس الأمريكية، في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد.

وظهر “أبو زعيتر” بمستوى ضعيف، رغم تمكنه من التفوق خلال الجولة الأولى من النزال، قبل أن يتمكن منافسه الكندي من السيطرة على الجولة الثانية، ويفلح في تثبيته في الجولة الأخيرة؛ بعد أن أسقطه أرضية الحلبة.

ولم يتدخل الحكم لتوقيف المباراة حتى الثواني الأخيرة، رغم سيل اللكمات التي وجهها باريو إلى “أبو زعيتر” على مستوى الوجه، حيث تحولت الحلبة إلى “بركة دماء”.

وقد أنهى الحكم المواجهة قبل ثوان من نهاية توقيتها، معلنا تفوقا بالضربة التقنية القاضية للمقاتل الكندي؛ الذي عاد إلى خوض المنافسات بعد توقيف دام 9 أشهر بسبب تعاطي المنشطات.