"أبو زعيتر" يشكر الملك بعد مواجهة الكندي باريو

وجه أبو بكر زعيتر، البطل المغربي في رياضة القتال الحر، شكره إلى الملك محمد السادس على دعمه له خلال مسيرته الاحترافية، في أولى تدوينة له على صفحته الرسمية على “إنستغرام” بعد هزيمته، الأحد، أمام الكندي مارك أندري باريو.

وجاء في تدوينة أبو زعيتر، التي كتبها باللغة الإنجليزية، “الحمد لله على كل شيء.. شكرا جزيلا لجلالة الملك محمد السادس على دعمه طيلة مسيرتي الاحترافية، معنويا ومن جميع النواحي.. اللهم ارزقه الجنة والصحة وطول العمر.. أحبك”.

وأضاف أبو زعيتر مخاطبا الجمهور “شكرا لكم أيضا على دعمكم وكراهيتكم أيضا، أقدر جدا دعم كل واحد منكم. شكرا أيضا لخصمي على النزال الجيد. أهنئك بدوري”.

وزاد “أخيرا وليس آخرا، شكرا لـUFC على العناية بنا بشدة، وعلى الفرصة التي منحتني إياها. شكرا لعائلتي وأعضاء فريقي وللمدربين والمسيرين”.