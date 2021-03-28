"أبو زعيتر" يشكر الملك بعد مواجهة الكندي باريو

وجه أبو بكر زعيتر، البطل المغربي في رياضة القتال الحر، شكره إلى الملك محمد السادس على دعمه له خلال مسيرته الاحترافية، في أولى تدوينة له على صفحته الرسمية على “إنستغرام” بعد هزيمته، الأحد، أمام الكندي مارك أندري باريو.
وجاء في تدوينة أبو زعيتر، التي كتبها باللغة الإنجليزية، “الحمد لله على كل شيء.. شكرا جزيلا لجلالة الملك محمد السادس على دعمه طيلة مسيرتي الاحترافية، معنويا ومن جميع النواحي.. اللهم ارزقه الجنة والصحة وطول العمر.. أحبك”.
وأضاف أبو زعيتر مخاطبا الجمهور “شكرا لكم أيضا على دعمكم وكراهيتكم أيضا، أقدر جدا دعم كل واحد منكم. شكرا أيضا لخصمي على النزال الجيد. أهنئك بدوري”.
وزاد “أخيرا وليس آخرا، شكرا لـUFC على العناية بنا بشدة، وعلى الفرصة التي منحتني إياها. شكرا لعائلتي وأعضاء فريقي وللمدربين والمسيرين”.
صافي هنشرك…..نفس مسار بدر هاري….
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وعلى سلامتك المهم هو انك كنت داءما عند الموعد وخسارة واحدة لاتضعف بل تقوى اتمنى لك حضا اوفر وآلله المستعان اخوك ب / ط من مدينة العيون الحبيبة bravo bravo bravo ديما الله الوطن الملك ومسيرة موفقة انشاء الله
الهزيمة لا تقلل منك ، ليس مهما ان تسقط بالضربة القاضية ، فكم من خصم اسقطه بها.
تهانينا للبطل الحقيقي الكندي مارك أندري باريو لي رغم ملايين الدعم لبوزعيتر
اخي زعيتر النزال دائما ينتهي بغالب ومغلوب لكن ليس هذا اخر المطاف يجب تدارك بعض الأخطاء التي ارتكبتها في الجولة الثانية ومسيرة موفقة إنشاء الله نفتخر بك بطلنا
رغم الخسارة فانت محبوب عند المغاربة من طنجة إلى الكويرة عاش الملك