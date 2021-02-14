أبو شروان: بانون "صفقة رابحة" للأهلي المصري

أثنى هشام أبو شروان، المساعد الثاني لجمال سلامي، مدرب فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، على الدولي المغربي بدر بانون، لاعب النادي الأهلي المصري.

وقال أبو شروان، أثناء مروره عبر قناة “الأهلي”، إن بانون قدم إضافة كبيرة لبطل مصر، بفضل هدوئه وتركيزه الكبير على أرضية الملعب، سواء كانت المباريات التي يلعبها أمام فرق كبيرة أو صغيرة.

وأكد الدولي السابق أن بانون، البالغ من العمر 27 عاما، يعد صفقة رابحة للأهلي، معتبرا إياه أحسن مدافع مغربي خلال السنوات الماضية.

وأشار أبو شروان إلى أن اللاعب لم يأخذ فرصته مع المنتخب الوطني الأول، مبرزا أن النادي “القاهري” سيكون بوابته من أجل حمل قميص “الأسود” في الفترة المقبلة، لأنه يستحق ذلك.

وأوضح المتحدث أن مدافع الرجاء السابق قدم عروضا قوية مع نادي “القرن” في كأس العالم للأندية الأخيرة بقطر، وساهم في حصول فريقه على المركز الثالث عالميا.

وأضاف أبو شروان أن بانون كان قائدا ممتازا للخط الخلفي للأهلي، بفضل تدخلاته الموفقة، وتأقلمه السريع مع المجموعة الأهلاوية.