أب لخمسة أطفال ينهي حياته شنقا في الفنيدق‬

وضع أربعيني، الخميس، حدا لحياته شنقا داخل منزل أسرته بحي مولاي رشيد بمدينة الفنيدق، وفق ما علم لدى السلطات المحلية.

ووفق مصادر هسبريس، فإن الهالك، البالغ 45 سنة من عمره والأب لخمسة أبناء، لفّ حبل حول عنقه بعدما وصله إلى عمود وسط منزل أسرته، مرجعة الواقعة إلى اضطرابات نفسية كان يعاني منها الضحية، علاوة على مشاكل عائلية وأخرى مرتبطة بتوقفه عن العمل بعد إغلاق معبر باب سبتة.

وفور إعلامها، حلت عناصر الشرطة بمكان الحادث وفتحت تحقيقا في الموضوع، بأمر من النيابة العامة؛ فيما جرى توجيه الجثة إلى مستودع الجثامين قصد إخضاعها للتشريح، للوقوف على الأسباب الحقيقية لمفارقته الحياة.