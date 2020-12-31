أب لخمسة أطفال ينهي حياته شنقا في الفنيدق‬

وضع أربعيني، الخميس، حدا لحياته شنقا داخل منزل أسرته بحي مولاي رشيد بمدينة الفنيدق، وفق ما علم لدى السلطات المحلية.
ووفق مصادر هسبريس، فإن الهالك، البالغ 45 سنة من عمره والأب لخمسة أبناء، لفّ حبل حول عنقه بعدما وصله إلى عمود وسط منزل أسرته، مرجعة الواقعة إلى اضطرابات نفسية كان يعاني منها الضحية، علاوة على مشاكل عائلية وأخرى مرتبطة بتوقفه عن العمل بعد إغلاق معبر باب سبتة.
وفور إعلامها، حلت عناصر الشرطة بمكان الحادث وفتحت تحقيقا في الموضوع، بأمر من النيابة العامة؛ فيما جرى توجيه الجثة إلى مستودع الجثامين قصد إخضاعها للتشريح، للوقوف على الأسباب الحقيقية لمفارقته الحياة.
هذا كله ااسبب هو اافقر ااشديد بعد اغلاق سبتة ومليلية عنهم ولا وجود للبديل هذه الانتحارات في اامغرب اعظمها ااسبب هو اافقر .اامقولة اامعروفة اجلسوا في منازلكم وكلوا الأحجار يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو كان اافقر رجلا لقتلته
لا حول و لا قوة الا بالله .. انا لله و انا اليه راجعون .. اللهم ان الراحل ترك ضعفاء عرفت حالهم فاللهم افتح عليهم اعظم حصون بركاتك عنهم غناء و اكثرها طعاما و ودكا .. اللهم اطعمهم و باقي امة محمد فهم جوعى و اكسهم فهم عرايا يا رب العالمين ..