أب مغربي يجرب العبور إلى سبتة المحتلة لإنقاذ مستقبل ابنه "المعاق"

للمرة الثالثة على التوالي، يفشل في العبور إلى سبتة المحتلة. يقول إن له وضعا خاصا؛ فابنه معاق ذهنيا ولم تقبله أي مدرسة في المغرب. لم يعد يفكر في شيء إلا بلوغ أوروبا لإنقاذ ابنه وضمان مستقبله. هو من بين الآلاف الذين يحاولون يوميا العبور إلى الثغر المحتل.
خليل الحراق، جاء إلى الفنيدق قادما من مدينة طنجة مساء الاثنين الماضي، مثل كل “الحرّاكة” المغاربة. اختمرت لديه فكرة العبور إلى سبتة المحتلة بعدما شاهد على الأنترنيت صور أطفال صغار وهم يقبّلون التراب الإسباني. هذا الشاب الأربعيني متزوج وله أربعة أطفال، من بينهم محمد أمين الذي يريد إنقاذه.
من ضيق أزقة مسنانة، بالضبط من حي هرارة الشعبي على أطراف مدينة طنجة، حمل خليل الحرّاق (41 سنة) حقائبه وبعض الأوراق الطبية والشواهد المتعلقة بمرض ابنه وقصد بلدة الفنيدق. بالحماس الأول الذي شده وهو يشاهد أفواجا من المواطنين وهم يقتحمون المعبر، يتحدث إلينا الشاب العاطل: “أنا بغيت نعتق ولدي. بغيت نقرّيه ونكبرو. المغرب رفضلي ولدي وأنا نموت باش ولدي يعيش”.
فتحت الرباط المعابر الحدودية في وجه المهاجرين الذين قدموا من مختلف المناطق المغربية، وقد تمكن حوالي 8000 شاب فعلا من الوصول إلى سبتة المحتلة. هذا الرّقم الكبير يغري الحرّاق، الذي هتف: “افتحوا الحدود، أريد أن أنقذ ابني. أنا درويش كنت أشتغل حارسا في مدينة طنجة، 4 أشهر وأنا عاطل عن العمل، الدراري عندي على الله”.
واقفا إلى جانب ابنه الذي لم ينبس ببنت شفة، والقوات الأمنية تحاول تفريق بعض المهاجرين، يتحدث الحراق قائلا: “اشتغلت في التجارة لكن القوات المساعدة تصادر بضاعتنا وسلعتنا، هادشي لي عطا الله جيت نحرك مع ولدي، المدارس الخاصة قبلت ابني لكنها طلبت تعويضات كبيرة”.
وأضاف: “ولدي يضيع في هذه البلاد. أناشد الملك محمد السادس أن ينقذ ابني. لقد لجأت إلى كل السلطات والمؤسسات ولم أجد الحل لابني”، وفق تعبيره.
وعاد الهدوء إلى المعابر الحدودية بين سبتة المحتلة والفنيدق، بعد نشر تعزيزات أمنية مكثّفة على مستوى الحاجز الحدودي البحري. بينما تواصل سلطات سبتة عملية ترحيل المهاجرين؛ إذ أعادت ما يقرب من 500 شخص صباح اليوم الأربعاء.
وانتشرت قوّات أمنية معززة بأفراد من القوات المساعدة بالقرب من باب “الدّيوانة”، لكن ذلك لا يمنع مئات المرشّحين للهجرة، الذين وصلوا الفنيدق صباح اليوم، من العبور إلى معبر “تاراخال”، بينما يتمركز سد أمني آخر يفصل التّراب المغربي عن نظيره الاسباني.
وشدد الجيش الإسباني مراقبته على كافة النقاط الحدودية المتاخمة للمعبر الحدودي؛ فعلى المستوى البحري، تدخلت فرق الحرس المدني وقامت بمنع العشرات من العبور بحرا صوب النقطة الحدودية. وفي الجو، استمرت طائرة هيلوكوبتر في تمشيط المنطقة ومراقبة الوضع. أما وحدات التدخل الإسباني فتكلّفت بتفريق المهاجرين الواصلين إلى الضفة الأخرى بالغازات المسيلة للدموع وبالضرب.
هذا المقال لم يذكر كلمة سبتة المجتلة بل الارض الاسباني والحدود الاسبانية وفي الاخير تضحكون على عقول المغاربة بان سبتة ارض مغربية محتلة
كل هذه المشاكل الاجتماعية بسبب اشخاص انتهازيين لصوص و فاسدين لا يعيرون اي اهتمام للمصلحة الوطنية مقابل مصالحهم الشخصية و الاثراء على حساب قهر و تفقير المواطنين… على السلطات و القضاء ان يشن حملة واسعة على اللصوص و السياسيين الفاسدين و الخائنين لله و الوطن و الملك
يا للعار فكيفما كانت الظروف و الأوضاع انه يحز في النفس رؤية هذه المشاهد فهذا مثال واحد منه الملايين بالمغرب فعن أي وطن و أي وطنية تتحدثون أين اختفى المسؤولون أين أنت يا الرميد يا من حذرت اسبانيا من المغرب أخرج من ترفك و انظر إلى أبناء الشعب الله وكيلنا يا سادة
افينك السي المصطفي الرميد بان المغرب يضرب له الف حساب. دخلنا عليك بالله راك بجوح نسا ووليدات وتعرف الكبدة. ابمتل هؤلاء تريد ان تهدد و تبتز اسبانيا. اتقو الله و عطيو للناس حقوم فبلادوم. را مبقا فالعمر قد ما فات
وا فين اصحاب العام زين و الصور المفبركة و دولتنا و م….الاحسن فالعالم وا فين الي كيدركو الشمس بالغربال …وا دابا رفعو دعوة على هيسبريس بتهمة نشر مغالطات …..بغيت نغرف اشكن مدادر كديرو لي كيحيدو الواقع الاليم و كيوريكم الحياة الوردية
من الآن فصاعدا ما كاينش اللي يبقا ايقول بأن المسؤول الأول عن الشعب ما كايوصلو ليه الحقيقة هاد النموذج اللي فالفيديو ما كا يطلب والو غير يضمن مستقبل إبنه المعاق. فين فتراب مغربي كيقولو عليه محتل دابا غير قولو لي شكون اللي محتل واش حنا ولا هوما؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لن ينجح اي نموذج تنموي بدون تعليم قوي وصحيح وسياسة تخرج من التبعية. يجب ان نرصخ في ادهان ابناء هذا الوطن ثقافة العمل والمجهود والنتيجة. يجب على ممثلي الامة ان يكونوا واعين ومتعلمين ومحاسبين. لكن لن يحدث اي شيء من هذا ان لم نبدا الان. كل تاخير في البدء يجعل ديموغرافيتنا تتسارع بشباب لا يعرف ما به ولا يستطيع حل مشكلته وسيبقى داءما يتطلع للهروب الى دول فقهة لمشاكل شعوبها وانطلقت تحت شعار الرفاهية للجميع.
يالها من فضيحة المغاربة يهربون نحو مناطق بلدهم المحتلة لانقاذ ابنائهم و انفسهم !!
وهم يقبلون التراب المغربي المحتل وليس التراب الاسباني
مسكين هذا الاب . 3500 من البحار . ذهب سمك فوسفاط فلاحة خيرات بالجملة ينهبها مجموعة قليلة من الناس . و يهربونها لبنما و سويسرا . و هو مسكين خصو يحرك بولدو لان بلده ما عطاه والو . بلاد الشفرة و القهرة . فشل ذريع للدولة . الدولة منذ عشرين سنة و هي تستثمر في الشمال و في الاخير 1500 قاصر هربو في يوم واحد .
أكبر وأقوى بلد إفريقيا في ألعلم وعندم إلبنان وعندمألحليب وأحسن من لمانيا ويحرقوا مزال لم أفهم
فينكم بانو ا لي مصدعين لينا راسنا المغرب احسن بلاد فاش ف نهب الثروات الوطنية الأحزاب كلهم شفارة هما سبب فقر هدا الدولة
لك الله ياأخي تهلا فولدك بحال الجهاد في سبيل الله
عندك خلصة و كافية لشخص واحد تتزوج تتولي خلصة لشخصين تتولد تتولي خلصة لثلاثة اشخاص تتزيد تولد تتولي خلصة لابعة اشخاص و انت زايد تتغراق۔۔۔
عندك خلصة و كافيك فقط لك انت لا تتزوج او تزوج بشي وحدة عندها خلصة ديالها۔
الله يسهل علی الجميع
على السلطات و القضاء ان يشن حملة واسعة على اللصوص و السياسيين الفاسدين و الخائنين Faqido achay’i la yo3tih. Il faudrez peut être faire cette requête auprès de la justice d’un autre pays parce que la notre vaut ce qu’elle vaut, à savoir: RIEN.