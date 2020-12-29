أتلتيكو مدريد الإسباني ينهي عقد دييغو كوستا

أعلن نادي أتلتيكو مدريد، متصدر ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، الثلاثاء، عن فسخ عقد مهاجمه الدولي دييغو كوستا، لتنتهي بذلك المغامرة الثالثة للاعب ذي الأصل البرازيلي مع نادي العاصمة قبل الوصول إلى نهاية العقد في يونيو 2021.

وقال نادي أتلتيكو مدريد، في بيان له، إنه “توصل، مع دييغو كوستا، إلى اتفاق من أجل إنهاء عقد المهاجم الذي كان ينتهي في 30 يونيو 2021، حيث طلب المهاجم قبل أيام أن يترك النادي لأسباب خاصة، ثم وقع الثلاثاء إنهاء عقده”.

وذكر البيان بمسيرة ابن الـ32 سنة في النادي، وأوضح أنه “وصل إلى نادينا عام 2006 حين كان في السابعة عشرة من عمره، وخاض المهاجم 215 مباراة رسمية خلال مرحلتين، وسجل 83 هدفا مع 36 تمريرة حاسمة”، مضيفا أنه “خلال الفترة التي أمضاها مع أتلتيكو مدريد، فاز بلقب الدوري الإسباني (2013-2014)، وكأس إسبانيا (2013)، والدوري الأوروبي (2018)، والكأس الممتازة الأوروبية في مناسبتين (2010 و2018)”.

ووصل كوستا إلى أتلتيكو لأول مرة عام 2007 قادما من براغا البرتغالي؛ لكنه لم يدافع عن ألوان نادي العاصمة في أي مباراة، إذ أبقاه معارا لفريقه السابق، ثم انتقل إلى سلتا فيغو وألباسيتي بنظام الإعارة أيضا، قبل أن يوقع عام 2009 مع بلد الوليد.

وسرعان ما عاد في 2010 إلى أتلتيكو وبقي معه حتى 2014، مع إعارته عام 2012 لرايو فايكانو، قبل أن يحل في الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2014 للدفاع عن ألوان تشلسي، حيث توج بلقب الدوري مرتين وبكأس الرابطة مرة واحدة؛ ما دفع نادي العاصمة إلى التعاقد معه مجددا في يناير 2018.