أتلتيكو يتوج بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ11

توج أتلتيكو مدريد رسميا بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم بفوز ثمين 2 / 1 على مضيفه بلد الوليد اليوم الأحد في المرحلة الـ38 الأخيرة من المسابقة ، والتي شهدت اليوم أيضا فوز جاره ومنافسه الوحيد على اللقب ريال مدريد على فياريال 2 / 1.

وحسم أتلتيكو اللقب بجدارة من خلال الفوز الثمين اليوم رغم التذبذب في النتائج الذي ضرب الفريق في الآونة الأخيرة من الموسم والذي كاد يمتد إلى مباراة اليوم حيث أنهى الفريق الشوط الأول متأخرا بهدف نظيف قبل أن يحسم اللقاء لصالحه بهدفين في الشوط الثاني.

ورفع أتلتيكو رصيده إلى 86 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين أمام الريال الذي كان بحاجة للفوز على فياريال وعدم فوز أتلتيكو على بلد الوليد لينتزع اللقب.

وتوج أتلتيكو اليوم بلقبه الحادي عشر في المسابقة ليعزز مكانه في المركز الثالث بقائمة أكثر الفرق تتويجا بلقب الدوري الإسباني، والتي يتصدرها الريال برصيد 34 لقبا مقابل 26 لقبا لبرشلونة في المركز الثاني.

وأنهى بلد الوليد الشوط الأول لصالحه بجدارة بهدف سجله أوسكار بلانو في الدقيقة 18، ورد أتلتيكو في الشوط الثاني بهدفين سجلهما آنخل كوريا ولويس سواريز في الدقيقتين 57 و67 .