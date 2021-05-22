أتلتيكو يتوج بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ11

توج أتلتيكو مدريد رسميا بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم بفوز ثمين 2 / 1 على مضيفه بلد الوليد اليوم الأحد في المرحلة الـ38 الأخيرة من المسابقة ، والتي شهدت اليوم أيضا فوز جاره ومنافسه الوحيد على اللقب ريال مدريد على فياريال 2 / 1.
وحسم أتلتيكو اللقب بجدارة من خلال الفوز الثمين اليوم رغم التذبذب في النتائج الذي ضرب الفريق في الآونة الأخيرة من الموسم والذي كاد يمتد إلى مباراة اليوم حيث أنهى الفريق الشوط الأول متأخرا بهدف نظيف قبل أن يحسم اللقاء لصالحه بهدفين في الشوط الثاني.
ورفع أتلتيكو رصيده إلى 86 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين أمام الريال الذي كان بحاجة للفوز على فياريال وعدم فوز أتلتيكو على بلد الوليد لينتزع اللقب.
وتوج أتلتيكو اليوم بلقبه الحادي عشر في المسابقة ليعزز مكانه في المركز الثالث بقائمة أكثر الفرق تتويجا بلقب الدوري الإسباني، والتي يتصدرها الريال برصيد 34 لقبا مقابل 26 لقبا لبرشلونة في المركز الثاني.
وأنهى بلد الوليد الشوط الأول لصالحه بجدارة بهدف سجله أوسكار بلانو في الدقيقة 18، ورد أتلتيكو في الشوط الثاني بهدفين سجلهما آنخل كوريا ولويس سواريز في الدقيقتين 57 و67 .
بعد معاناة شديدة. يمكن القول ان الغريمين رفضا الفوز باللقب هذه السنة خاصة برشلونة التي انهزمت بغرابة امام فرق صغيرة واهدت الفوز لاتلتيكو
على الاقل لم يبق روتين بطولة طوم وجيري رغم ان الامور كانت معقدة جدا بالنسبة للاطلتيك حتى حدود الدقيقة الخمسون رغم ان الريال كان خاسر الا ان ملامح المقابلة كانت تؤكد فوزه في الاخير وقد نال الاتليتيك البطولة باعجوبة وقد كان القدر منصف لما قدمه طوال الموسم اما فرق طوم وجيري فاصبحت مهترءة ووصلت الى مرحلة التغيير الشامل وهذه الخسارة في صالح الريال لكي يقوم بالتغيير بجدية اما البارسا فأموره معقدة جدا ولا يمكن ان ينهض الا بمعجزة نظرا لشراءه العاهات كالمدعو كريزمان الذي اصبح شراءه اكبر عملية نصب في التاريخ وكذلك ديمبلي وام تيتي ولونكلي اي الكتيبة الفرنسية دمرت البارسا رغم التطبيل والتهليل الاعلامي والنفخ في العاهة كريزمان !!
لا يهمنا
عندنا بطولة ديالنا ما شاء الله ولات فيها لكورة واعرة
مبروك البطوله على سواريز وأصدقائه