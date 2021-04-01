أجهزة حديثة تعزز مركز الأنكولوجيا في جهة سوس

أفادت المديرية الجهوية للصحة سوس ماسة بأن المركز الجهوي للأنكولوجيا تعزز بأجهزة طبية جديدة من أجل تحسين وتجويد الخدمات الصحية، وتعزيز العرض الصحي بالجهة وتقريب الخدمات الصحية من الساكنة.

وأضافت المديرية أنه من أجل الولوج إلى العلاج في أحسن الظروف، قامت باقتناء جهاز جديد من نوع “سكانير” ومقارب “Scanner-Simulateur” وتثبيته بمصلحة العلاج بالأشعة المتواجدة بالمركز الجهوي للأنكولوجيا.

وسيساهم هذا الجهاز الذي تم اقتناؤه بتمويل كامل من ميزانية وزارة الصحة، في تحسين جودة التشخيص والعلاج من خلال توفره على آليات وتقنيات حديثة، كما سيمكن من تقليص لائحة الانتظار، وكذا الرفع من معايير الجودة والسلامة بهذه المؤسسة الاستشفائية.

كما سجلت المديرية أن توفير الوسائل اللوجيستيكية والطبية بهذا المركز، واكبه توفير أطر طبية وشبه طبية قادرة على السهر على تقديم الخدمات الصحية للمرضى، منوهة في هذا السياق، “بالمجهودات الجبارة التي تقوم بها الأطر الصحية والعاملون بالقطاع الصحي لأجل الرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالجهة، خاصة في ظل ظروف انتشار وباء كوفيد-19”.

يذكر أن العرض الصحي بجهة سوس ماسة سيتعزز أيضا ببناء مستشفى الأمراض النفسية بمدينة أكادير، وهو المشروع الذي يندرج في إطار تنفيذ برنامج التنمية الحضرية لأكادير (2020-2024)، الذي أطلقه الملك محمد السادس خلال زيارته إلى الجهة في فبراير 2020، والذي سيمكن إلى جانب كلية الطب والصيدلة والمركز الاستشفائي الجامعي، من انبثاق قطب طبي حقيقي ومتميز على صعيد الجهة.