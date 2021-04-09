أجهزة مهربة للغش المدرسي تورط شخصا بتطوان‬

أجهزة مهربة للغش المدرسي تورط شخصا بتطوان‬
صورة: أرشيف
الجمعة 9 أبريل 2021 - 21:23

أوقفت عناصر الشرطة بولاية أمن تطوان شخصا يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج أجهزة إلكترونية من أصل أجنبي خاضعة لمبررات الأصل، تستعمل لأغراض الغش في الامتحانات التعليمية.

وقال مصدر لهسبريس إن عملية توقيف المشتبه فيه تمت بشارع “عبد الرحمان الداخل” بمدينة تطوان، وهو في حالة تلبس بترويج أجهزة مهربة بغرض استخدامها للغش في الامتحانات المدرسية، إذ كانت بحوزته أربعة أجهزة إرسال واستقبال لاسلكية وثلاث سماعات دقيقة وبطائق إرسال إلكترونية تخصها.

وأضاف المصدر ذاته أن إجراء التفتيش المنجز في هذه القضية أسفر عن حجز شرائح إلكترونية هاتفية و28 بطارية وأجهزة للشحن، علاوة على نسخ من وثائق تعريفية في اسم الغير ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف جميع المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي.

أجهزة مهربة الغش في الامتحانات ترويج أجهزة إلكترونية ولاية أمن تطوان

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
بوابة إلكترونية للتغطية الصحية
الجمعة 9 أبريل 2021 - 19:57

بوابة إلكترونية للتغطية الصحية

صوت وصورة
مشروع "اسمع صوتي"
الجمعة 9 أبريل 2021 - 18:36

مشروع "اسمع صوتي"

صوت وصورة
آية تتحدى التوحد
الخميس 8 أبريل 2021 - 17:43

آية تتحدى التوحد

صوت وصورة
احتجاج ضد نزع الملكية
الخميس 8 أبريل 2021 - 16:33

احتجاج ضد نزع الملكية

صوت وصورة
إتلاف كمية من المخدرات
الخميس 8 أبريل 2021 - 14:30

إتلاف كمية من المخدرات

صوت وصورة
بلبل يكشف سر النجاح
الخميس 8 أبريل 2021 - 12:11

بلبل يكشف سر النجاح