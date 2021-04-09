أجهزة مهربة للغش المدرسي تورط شخصا بتطوان‬

أوقفت عناصر الشرطة بولاية أمن تطوان شخصا يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج أجهزة إلكترونية من أصل أجنبي خاضعة لمبررات الأصل، تستعمل لأغراض الغش في الامتحانات التعليمية.

وقال مصدر لهسبريس إن عملية توقيف المشتبه فيه تمت بشارع “عبد الرحمان الداخل” بمدينة تطوان، وهو في حالة تلبس بترويج أجهزة مهربة بغرض استخدامها للغش في الامتحانات المدرسية، إذ كانت بحوزته أربعة أجهزة إرسال واستقبال لاسلكية وثلاث سماعات دقيقة وبطائق إرسال إلكترونية تخصها.

وأضاف المصدر ذاته أن إجراء التفتيش المنجز في هذه القضية أسفر عن حجز شرائح إلكترونية هاتفية و28 بطارية وأجهزة للشحن، علاوة على نسخ من وثائق تعريفية في اسم الغير ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف جميع المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي.