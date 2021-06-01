أجي نفهمو التقاعد: اقتطاعات المعاش

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تعليقات الزوار2
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17:11
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13:33
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12:59
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10:31
الصحافي المغربي خالد الجامعي في ذمة الله
صناديق التقاعد في طريقها إلى الإفلاس حتى في الدول الأوروبية فما بالك بالمغرب في العقود القادمة.
التماسيح و العفاريت الدولية تأكل جميع ميزانيات العالم بشوية بشوية و الله على ما أقول شهيد.و الله أعلم.
سلسلة مفيدة و المعلق في المستوى