أحداد يقترب من الرحيل عن نادي الزمالك المصري

حسمت إدارة نادي الزمالك المصري لكرة القدم بشكل كبير في مستقبل المهاجم المغربي حميد أحداد مع الفريق “الأبيض”، وقررت تسريحه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بسبب تواضع مستواه في الفترة الأخيرة.

وأكدت تقارير إعلامية أن إدارة الزمالك بدأت في تسويق أحداد، من أجل جلب عرض مالي مهم مقابل رحيله مع نهاية الموسم الكروي الجاري، حتى يستفيد الفريق من صفقة انتقال المهاجم المغربي.

وتابعت التقارير نفسها أن الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب نادي الزمالك، وافق على رحيل أحداد، بسبب مستواه المتواضع مع الفريق طيلة الفترة الماضية؛ وهو ما يجعل اللاعب قريبا من الرحيل أكثر من أي وقت مضى.

ووفق المصادر ذاتها، فإن أحداد يُريد أن يرحل عن الزمالك مع نهاية الموسم بشكل مجاني، بالإضافة إلى حصوله على كامل مستحقاته المالية العالقة في ذمة النادي؛ وهو قد يُدخله في خلاف مع إدارة “الأبيض”.

وكان المهاجم المغربي قد عاد إلى صفوف نادي الزمالك، بعدما لعب الموسم الماضي كاملا بقميص الرجاء الرياضي، على سبيل الإعارة، وحاول الفريق “الأخضر” شراء عقده؛ غير أنه لم يتوصل إلى اتفاق مع مسؤولي الفريق المصري.

يشار إلى أن أحداد قد شارك كبديل أمس في خسارة نادي الزمالك من الأهلي بهدفين لهدف، في “ديربي” الكرة المصرية، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري. كما أن عقد اللاعب سينتهي متم الموسم الكروي المقبل.