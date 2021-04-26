أحداد يقود الزمالك إلى الفوز في الدوري المصري

قاد الدولي المغربي حميد أحداد فريقه الزمالك إلى هزم فريق البنك الأهلي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، اليوم، لحساب الجولة 17 من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وتمكن أحداد من تسجيل هدفين وتقديم تمريرة حاسمة لزميله يوسف أوباما، الذي سجل الهدف الأول، ليضيف اللاعب المغربي الهدف الثاني والثالث لفريقه، بعد تمريرة حاسمة من مواطنه أشرف بنشرقي في الهدف الثالث.

وسجل أحمد سيد زيزو الهدف الرابع من ضربة جزاء في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع في الشوط الثاني.

وسجل نادي البنك الأهلي هدفه الوحيد عن طريق عاصم صلاح من ضربة جزاء في الدقيقة 68.

ورفع الزمالك رصيده إلى 39 نقطة في صدارة الترتيب، وذلك بعد خوضه 17 مباراة، بفارق ست نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني، الذي خاض 14 مباراة.

على الجانب الآخر تجمد رصيد البنك الأهلي عند 14 نقطة في المركز السابع عشر (قبل الأخير).