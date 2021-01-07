أحدث الابتكارات في صناعة الوسادات الهوائية

أوردت مجلة “أوتو جازيته” أن الوسادات الهوائية تعد واحدة من أهم عناصر الحماية الفعالة في حال وقوع حادث للسيارة؛ حيث إنها تساعد في حماية ركابها من الأضرار الكبيرة.

وأوضحت مجلة السيارات الألمانية أن طريقة عمل الوسادات الهوائية تتمثل في ضخ ونفخ مولدات الغاز للأكياس بطريقة انفجارية بعد أخذها لإشارة من وحدات التحكم تفيد بوقوع حادث ما للسيارة، ولتمتص بعد ذلك آثار التصادم.

ومع تعاظم دورها فكرت الشركات في زيادة أعداد الوسادات الهوائية في السيارة لتغطي أكبر قدر ممكن من أجزاء الجسم، فأصبح هناك الوسادات الجانبية، والتي تتوفر بأحجام مختلفة ووسادات الصدر والحوض والرأس وحتى الركبة، والوسادات الستائرية، التي تمتد على طول النوافذ الجانبية للحماية من آثار التصادمات الجانبية.

ابتكار مرسيدس

ومن الابتكارات، التي تقدمها الشركات العالمية، ما كشفت عنه شركة مرسيدس من وسادة هوائية أمامية لركاب المقاعد الخلفية، بعد تغلبها على مشكلة تقنية، ألا وهي تعارض الضبط المختلف للمقاعد الأمامية مع معيارية محددة لنطاق تتحرر فيه الوسادة الهوائية البالغ سعتها 70 لتر.

وتعد الوسادة المركزية أيضا أحد الحلول الابتكارية لمنع التصادم بين الراكب الأمامي والسائق في حال حدوث تصادم، كما أن هناك وسادة هوائية تغطي فتحة السقف البانورامية في حالة الانقلاب، وهي تحمي رؤوس الركاب وتمنعهم من الخروج في حال انقلاب السيارة عند فتحة السقف.

وفضلا عن ذلك هناك مشاريع لتطوير وسائد هوائية تعمل قبل وقوع الحادث.