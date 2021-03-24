أحزاب المعارضة: القاسم الانتخابي يوسع المشاركة السياسية ويصون التعددية

قالت أحزاب المعارضة في مجلس النواب إن المشرع، في مراجعته لطريقة احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، تصرف في مجال محفوظ له دستوريا التشريع فيه، مضيفة أنه بقي في ممارسته لصلاحيته في الموضوع مُقيدا إجرائيا وجوهريا بالدستور والغايات التي كفلها.
جاء ذلك ضمن مذكرة “الملاحظات الكتابية” لفريق الأصالة والمعاصرة والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بشأن القوانين التنظيمية الأربعة المحالة إلى المحكمة الدستورية، المعدلة والمتممة للقوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس النواب ومجلس المستشارين والأحزاب السياسية وانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
وأضافت الأحزاب المذكورة أن الدستور خَلا من بيان قاعدة مؤسسة أو متصلة بموضوع “النظام الانتخابي”، مشيرة إلى أنه “لم يحدد نمطا معينا للاقتراع يرجى اتباعه، أو قواعد “للعدالة الانتخابية” تؤخذ بعين الاعتبار من قبل المشرع، ولا حدا أدنى أو أقصى، ولا ترخيصا أو منعا للأخذ بنظام العتبة، مع ما يفيده ذلك من أن هذا الموضوع يندرج في اختيارات تشريعية، من الممكن مغايرتها، وتعديلها ومراجعتها”.
وفي هذا الصدد، أوضحت المذكرة أن حق التعديل المخول لأعضاء مجلس النواب لا تحكمه فقط محددات تقنية إجرائية، بل أيضا الرغبة في “التشريع نحو الأفضل”، مشيرة إلى أن الأصل هول عبر التزام أكبر بالمبادئ الدستورية، وتفعيل تدريجي لغاياته، ورأب للفجوة بين الواقع وأحكامه، وصولا إلى أهدافه؛ وهو ما يجعل المشرع، بمناسبة موضوعية، يُعيد تقدير وتقييم بنائه القانوني، ويجوده لاقتراب أكبر من النص الدستوري.
وأكدت أحزاب المعارضة في مجلس النواب، في مذكرة “الملاحظات الكتابية”، أن القضاء الدستوري المغربي لم يتعرض، لا في زمن الغرفة الدستورية ولا في فترة المجلس الدستوري، لمناقشة المحددات المتعلقة بالنظام الانتخابي، مبرزة أنه تم تغيير نمط الاقتراع من الأحادي الاسمي إلى اللائحي، وتغيرت النسبة المحددة للعتبة، ولم يصدر في الموضوع موقف قضائي؛ ففي تعليق للمجلس الدستوري على التغيير المحدث سنة 2002 باعتماد “الاقتراع اللائحي”، و”نمط التمثيل النسبي”، وعتبة محددة في 3 في المائة، ابتعد المجلس الدستوري عن مناقشة هذه التعديلات.
وفي هذا الإطار، أوضحت فرق المعارضة أن اختيار احتساب “القاسم الانتخابي” على أساس “عدد المقيدين” في اللوائح الانتخابية ينطلق من توسيع دائرة المشاركة السياسية، وتحسيس الناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية بأهمية مشاركتهم وتحميلهم جزءًا من مسؤولية البناء الديمقراطي، معلنة أن هدفه المحافظة على نظام حزبي “تعددي”؛ فتطبيق النظام الانتخابي المنسوخ قد أدى عمليا إلى إبعاد حساسيات سياسية من التمثيل النيابي، وأضعف البعض منها، وجعل الكثير من أصواتها، بحكم قاعدتي العتبة واحتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد الأصوات التي حصلت عليها اللوائح التي نالت 3 في المائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها لا يتم التعبير عنها، في ضرب لمبدإ “العدالة الانتخابية”.
“إن احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المقيدين في اللوائح الانتخابية لا يُحرف “إرادة الناخبين”، ولا يغير من اختياراتهم التي تم إبداؤها”، تقول المذكرة التي أشارت إلى أن القاسم “لا ينقل أصوات هذا الحزب إلى آخر، بل يرمي إلى جعل الاقتراع قريبا من عدالة التمثيل، بأن تكون الأحزاب مُمثلة بما حصلت عليه من إرادة الناخبين، المحتسبة، تأسيسا، على قاعدة عدد الناخبين المقيدين”، مضيفة: “أن هذه الطريقة في احتساب وَعَد “إرادة الناخبين” هي قاعدة عامة، موضوعة سلفا، تسري على الجميع، ولا تقيم تمييزا بين الأحزاب”.
وشددت أحزاب المعارضة على أن “الاختيار الديمقراطي” ثابت دستوري، بمعنى أنه مشمول “بالحظر الموضوعي”؛ وهو موجه أساسا إلى تقييد السلطة التأسيسية الفرعية خلال عملية مراجعة الدستور، مبرزة أن الاختيار الديمقراطي ليس موجها، كفلسفة وكروح، إلى المشرع العادي، إلا إذا كان مجسدا في قاعدة صريحة، تضع قيدا ساميا على اختياراته وتفضيلاته.
الدولة لا يهمها ان داست على الديموقراطية مرة اخرى. المهم هو منع البيجيدي من المجاح لانه على ما يبدو الداخلية لا زالت تخاف من المصباح. القاسم الانتخابي على اساس المسجلين انتهاك للديموقراطية و الدكاكين السياسية هي من تدافع عنه. الهدغ هو بلقنة المشهد السياسي و ليس التعددية الحزبية. واش لحال 10000 صوت بحال 99 صوت ؟ هل تسمون هذا تعددية و ديموقراطية؟ عيب ضحكتوا علينا القاصي و الداني . هاذي الجزائر و ما دارتهاش
أنتم تسيرون بالمغرب للتراجع أكثر و أكثر …
تعلموا من الدول المتقدمة مثل أمريكا كيف تكون الانتخابات و نتائجها .
المنافسة في الدائرة يجب أن تكون بفائز واحد فقط يفوز بكل المقاعد حتى لو كان الفرق بينه و بين الثاني صوت واحد .
في هذه الحالة فإن الارادة الشعبية ستتمثل في الغالب في حزب واحد ( لا يهم من يكون ما دام الشعب يريده ) ، هذا الحزب سيكون في موقع قوة حكومية و سينفذ مخططاته دون شغب داخلي .
الحكومات الائتلافية و البرلمانات المبلقنة هي سمة الدول الضعيفة ، التي تهتم بترضية قوى النفوذ على حساب التنمية ..
اتجاهاتكم ستقود لمزيد من العزوف الشعبي و لا تتعجبوا من ذلك لاحقا .
”، أن القضاء الدستوري المغربي لم يتعرض، لا في زمن الغرفة الدستورية ولا في فترة المجلس الدستوري، لمناقشة المحددات المتعلقة بالنظام الانتخابي، مبرزة أنه تم تغيير نمط الاقتراع من الأحادي الاسمي إلى اللائحي، وتغيرت النسبة المحددة للعتبة، ولم يصدر في الموضوع موقف قضائي؛ ففي تعليق للمجلس الدستوري على التغيير المحدث سنة 2002 باعتماد “الاقتراع اللائحي”
هذه التغييرات و التعديلات كانت تحسين لم تمس ثوابت الدستور 2011 لكن تغيير طريقة احتساب القاسم الانتخابي يمس ثابت دستوري منها العملية الديمقراطية للانتخابات و النزاهة و اختيار الناخب و المنافسة السياسية بين الأحزاب . هذا هو الفرق.
غير تهناو راه حنا مصوتينش، ماجدوى الانتخابات في بلد كالمغرب؟