أحزاب المعارضة تتراجع عن ملتمس إسقاط الحكومة خشية حدوث أزمة سياسية

بعد الإعلان عن عقد ندوة صحافية للأمناء العامين لأحزاب “الأصالة والمعاصرة” و”الاستقلال” و”التقدم والاشتراكية” غدا الخميس بمقر هذا الأخير بالرباط، أجلت الأحزاب الثلاثة هذه الندوة إلى موعد لاحق دون تحديد موعد آخر.
وحسب مصادرنا، فإن قادة أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان كانت ستعلن في هذه الندوة عن دواعي تقديم مقترح ملتمس الرقابة ضد حكومة سعد الدين العثماني من أجل إسقاطها عقب تصويت حزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي، ضد مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي (الكيف)؛ وهو ما يعكس عدم إجماع الأغلبية على مشروع القانون المذكور.
وأوضحت مصادر حزبية من المعارضة أنه تم التراجع عن فكرة تقديم ملتمس الرقابة؛ وهو ما يبرر تأجيل انعقاد الندوة الصحافية، مشيرة إلى أن تقديرات بعض أحزاب المعارضة ارتأت في اللحظة الأخيرة التراجع عن المقترح الدستوري.
وأضافت المصادر ذاتها أن أحزاب المعارضة الثلاثة تتجه إلى تفعيل الفصل 101 لمساءلة حكومة العثماني عن حصيلتها، وينص الفصل سالف الذكر على أنه “يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين”.
ويبدو أن التراجع عن تقديم ملتمس الرقابة ناتج عن الخوف من حدوث أزمة سياسية ودستورية في المغرب هو في غنى عنها في الوقت الحالي؛ فيما اعتبر العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن إسقاط حكومة العثماني في الوقت الميت من عمرها هو بمثابة “هدية مجانية” لحزب العدالة والتنمية يمكن أن يستثمرها خلال الاستحقاقات المقبلة المقرر أن تجرى خلال نهاية السنة الجارية.
وكانت مصادر حزبية أكدت، في تصريح سابق، أن “أحزاب المعارضة تنسق في ما بينها من أجل طرح ملتمس الرقابة ضد حكومة سعد الدين العثماني”، مبرزة أن “هذا الملتمس مطروح للتداول بين أحزاب المعارضة، التي تنتظر جلسة التصويت على مشروع القانون رقم 13.21المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي”.
وأوضحت مصادر حزبية قيادية أن “خروج حزب العدالة والتنمية عن إجماع الأغلبية بشأن مشروع القانون سالف الذكر يجعل عمل الحكومة خارج سياق التفاهم والانسجام”، موردة أن “المعارضة ستطرح ملتمس الرقابة، وهذا حق دستوري”.
من جهته، نفى عبد اللطيف وهبي، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، خلال جلسة التصويت على مشروع قانون تقنين القنب الهندي، تقديم ملتمس رقابة إذا صوت فريق “البيجيدي” ضد تقنين “الكيف”، وقال في الصدد ذاته: “هناك وسائل دستورية أخرى سنستعملها”، وزاد أن الدستور يتوفر على “كنوز وأشياء كثيرة يمكن أن نقدمها”.
وصادق مجلس النواب، مساء اليوم الأربعاء، في جلسة عمومية تشريعية، على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي (الكيف)، وذلك بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وصوت بالإيجاب على تقنين القنب الهندي (الكيف) في المغرب 119 عضوا من فرق المعارضة والأغلبية، فيما عارضه 48 من فريق حزب العدالة والتنمية، وامتناع لا أحد.
حكومة ميصلاح ليها غي الاسقاط صراحة كم نكون سعداء بتشكيل الحكومة المقبلة من احزاب الاستقلال والاصالة والتقدم والاشتراكية حتى نتنقس قليلا من الشىءم والظلم
سىئمنا من رؤية وجوه متل اخنوش والرباح
الشعب في عالم أطفاله هاربين لسبتة وهاد الناس في عالم خيالي،زعما بيدهم مصير الحكومة هي مابغاوش يحيدوها
حكومة ومعارضة تيطنزوا على الشعب.هل المعارضة التي صوتت على قوانين تمس مباشرة بالحقوق الأساسية للمواطن تكون موضوع ثقة.نحن نعرف جيدا ان دوركم و بهلوانيتكم هي لرفع الحرج عن المخزن أمام الاتحاد الأوروبي الذي بدوره يلعب دور المدافع عن الحريات
… مشيرة إلى أن تقديرات بعض أحزاب المعارضة ارتأت في اللحظة الأخيرة التراجع عن المقترح الدستوري. ههه اوا الله يجازيكوم بخير و يكثر من مثالكم. أحزاب المعارضة اصبحوا مثل les Drugs Carteles , Welcome to Juarez
ما هذا التخريف تريدون إعطاء النذالة والتعمية شرعية لا يتوفر عليها. وهو الذي يتقن التباكي خليوهوم يطردهم الشعب.
وهل التقدم والاشتراكية حاشي كرموستو في الشريط كيف يسقط حكومة كان فيها ولم تقدم تصريح حكومي جديد يعني ان صوت ضدها فكانما يصوت ضد نفسه انه العبث حزب مكروسكوبي مستعد للدخول للحكومة مع اي كان دخل مع اليوسفي الاشتراكي ودخل مع جطو التكنوقراطي ودخل مع عباس الفاسي الوسطي ودخل مع البيجدي الاسلامي ومستعد ان يدخل مع وهبي اليميني او اخنوش الوسطي المهم بالنسبة له هو الدخول للحكومة فقط
لا فرق بين بقاءها او اقالتها.لا نلمس فرقا بين الأحزاب .
الممارسة السياسية تقتضي التفكير في المصلحة الوطنية قبل كل شيء إسقاط الحكومة حاليا هو تبرير للمظلومية التي سيلتجا لها حزب العدالة والتنمية الحكومة فشلت ولا يجب اعطاءها فرصة تصويتها الاخير بالضد هو موجه الى الشعب على اساس وفوقها على ماهو ديني وأخلاقي والذي لا يحترمه هذا الحزب الا في مصالحه الخاصة
أحسن شيء في المغرب هو أن تعيش و لا تفهم أي شيء. لا أريد أن أدخل في التفاصيل
مسألة كانت باينة من الطيارة لحقاش هادشي كاين غي في الدول الديمقراطية اللي كتحترم الشعب ديالها أما هاد النماذج يبحثون عن مصالحهم الخاصة و لا شيء غير مصالحهم الشخصية
حزب العدالة والتنمية ينوب عن المعارضة ويصوت ضد الحكومة التي يرأسها، وهذا لا يوجد إلا في المغرب.
المطلوب تقديم ملتمس رقابة لاسقاط جميع الاحزاب وطرد جميع رؤساء وامناء الاحزاب الذين عشعشوا في مقراتهم ومناصبهم
اشكر الأحزاب لأنهم ساهموا في إيجاد فرص لأهلهم وذويهم،،،،اما التغيير بنفس الوجوه ،،،بحالي كدير نفس التجربة وبغيتي نتيجة مغايرة،،،،
أين هي أحزاب المعارضة إذا كانت أحزاب المعارضة التقليدية هي المتهم الأول في عرقلة مشاريع التنمية خصوصا في الأقاليم الشمالية
المشهد السياسي المغربي عبارة عن مسرحية تراجيدية عبثية لا خير يرجى منها لا اجلا ولا عاجلا ابطال المسرحية سياسيين فاشليين بكل المقاييس ولا يجرؤون عن تقديم ءاستقالاتهم لاءنتهاء مدة صلاحياتهم الاءكثر غرابة هو أنهم يعلمون أن الشعب المغربي يكرههم ومع ذلك يدعون أنهم يضحون من أجل مصلحة البلاد والعباد.
أما مخرج المسرحية فهو المخزن الذي يحرك خيوط المسرحية والكراكيز عن بعد ومن خلال التليكوموند ،وبالتالي يمكن القول أن الاءنتخابات في المغرب هي عملية عبثية يتم فيها تضيع الاءموال وهدر الزمان من أجل الحصول على شهادة حسن السيرة والسلوك من الغرب الذي يعلم أن حقيقة وعمق الاءشياء؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!.
vous parlez de n’importe quoi, chaque fois pour vous serait important chez le pouvre peuples marocain
السلام عليكم.يعني لعب الدراري.يتلاعبون بمصير دولة بأكملها وبمصير المواطنين.هدفهم من إسقاط الحكومة ليس من أجل مصلحة الوطن بل لي يعجلوا بسقوطها كي يأخذوا مكانها ثم ألم يكن حزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية في الحكومة.لماذا لم يتحدتوا حينها ولماذا لم يعارضوا قراراتها التي يدعون أنها غير عادلة وخصوصا حزب التقدم والاشتراكية اللذي كان يثني على حزب العدالة والتنمية ويدافع عنه ويصفق له كلما فتح فاهه ولو كان ضد مصلحة المواطنين.الم تكونوا في نفس الحكومة من قبل.لماذا لم تعارضوا القرارات العشوائية التي كانت تقررها مثل رفع الدعم على السكر والبوطان اللذان سيقسم هذا الرفع ضهر الفقير بصفة نهائية.كلكم حربائيين.لا يهمكم إلا مصالحكم ونتمنى من الله أن يعجل بسقوطكم جميعا سواءا كنتم معارضة أو حكومة.فلم تنفعوننا بشيء.بالعكس دفنتمونا ونحن مازلنا أحياء بسبب افقاركم لنا وحسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
دكاكين سياسية ومنافقين سياسيين وحزبيين ليس لكم أي غيرة في مصلحة الوطن والمواطنين سوى التهافت على مصالحهم الشخصية والعائلية والحفاظ على مراكزكم السياسية والمالية وهذا ما لاحظناه سواء التصويت على تقاعد البرلمانيين او التريت في ما يخص عدم حل الكثير من الملفات الإجتماعية العالقة كالتعليم والصحة والشغل ومحاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة و استغلال فقر المواطنين لأغراض سياسية . فاتقوا الله إن كنتم صادقين
ماتبدل صاحبك غير بلي كرف منو ، المعارضة والحكومة ، هي تمثيليات ، يتناوبون على سرقة اموال الشعب .