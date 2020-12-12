أحزاب "فيدرالية اليسار الديمقراطي" تحسمُ الاندماج نهاية العام الجاري‬

بعد سنوات من الانهماك في دراسة المسار الاندماجي للأحزاب المشكّلة لفيدرالية اليسار الديمقراطي، تقترب الهيئات السياسية من حسْم الجدل المتعلق بالاندماج في نهاية دجنبر الجاري، قصد الاستعداد الرسمي للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وتفيد المعطيات، التي توصلت بها هسبريس، بأن الحسْم النهائي في مشروع الاندماج الداخلي لأحزاب الفيدرالية سيُقرّر خلال اجتماع الهيئة التقريرية، المزمع عقده يوم 27 دجنبر الجاري، حيث سيتم استعراض الخلاصات الأساسية التي صاغتها اللجان الساهرة على العملية.
ولم تفلح الفيدرالية اليسارية بعدُ في إحقاق التوافق بشأن مطلب الاندماج، حيث يسود إزاء الموضوع رأيان مختلفان؛ أحدهما يتريّث في حسْم القرار بالنظر إلى عدم إنضاج الشروط السياسية والتنظيمية، وثانيهما ينادي بتسريع العملية بسبب الاتفاق على الضوابط المرجعية الكبرى.
وبالنسبة إلى علي بوطوالة، الكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، فإن “الاندماج بين أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي كان من المفترض أن يتحقق قبل حلول الانتخابات؛ ولكن الجائحة عطّلت البرنامج السابق الذي سطرته الهيئة التقريرية”.
وأبرزَ بوطوالة، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الهيئة التقريرية كوّنت بعض اللجان التي تعمل على تنفيذ البرنامج، حتى يتم إنضاج شروط الاندماج؛ غير أن الجائحة عرقلت اجتماعات اللجان، ثم شرعنا في عقد اللقاءات عن بُعد خلال الفترة الأخيرة”.
وأوضح الفاعل السياسي أن “الاجتماعات الافتراضية لا تحقق التفاعل المباشر الذي نبتغيه، إلا أنه حاولنا التغلب على الصعوبات الواردة؛ ومن ثمة سيتم تقديم نتائج اللجان في اجتماع الهيئة التقريرية، سواء تعلق الأمر بلجنة الهوية أو اللجنة التنظيمية أو لجنة الإعلام والتواصل وغيرها”.
وخلص المتحدث، ضمن تصريحه، إلى أن “الهيئة التقريرية لفيدرالية اليسار الديمقراطي ستُقرر في مصير الاندماج على ضوء نتائج اللجان سالفة الذكر”، خاتما: “أعتقد أن الاندماج سيكون بعد الانتخابات، لأنه لا يمكن الجمع بين التحضير للانتخابات والإعداد لمسار الاندماج في الوقت نفسه”.
وقد وضعت “فيدرالية اليسار”، خلال وقت سابق، خارطة طريق لدينامية سيرورة الاندماج بين المكونات الثلاثة التي تشكل الفيدرالية، طامحة إلى عقد المؤتمر الاندماجي بعد انتهاء الترتيبات اللازمة قبيل حلول المحطة الاقتراعية لعام 2021، ولكن أشغال اللجان تعثّرت بالجائحة، موازاةً مع النقاش الداخلي الذي لم يحسم بعد في القرار.
لا أعلم ولا أفهم كيف لسيدة منيب مع كامل الإحترام لها باقيا على رأس هذا الحزب بالرغم من فشلها في العديد من المحطات الإنتخابية حتى في حصد مقعد لها هناك مراجعة يجب القيام بها والكثير من العمل ينتظر هذا الحزب حتى يثق به المغاربة
انكم تضيعون الوقت في الحلم باندماج احزاب اليسار في قطب واحد. وهذا لن يتاتى الا ببعض الشروط… اولها ان تبتعدوا عن الخطاب الذي كان ساءدا في الستينات والسبعينات من القرن الماضي. ثانيها ان تنفتحوا على جميع مكونات اليسار وخصوصا الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية لانهم يملكون قاعدة لا يمكن تجاهلها. نصيحة من متتبع ليس بمتحزب.
اليسار المشتت و ليس الموحد
حتى خلق حزب موحد ليس قادرين على خلقه فهناك صراعات
احزاب تعيش اعراض نفسية غير قادرة ان تلعب دور طلائعي و تتحد فيما بينها لملئ الفراغ السياسي
انا متعاطف مع الفيدرالية لكن الخرجات الغربية لبعض رموز الحزب لواحد كيتلف مكاينش مع مان
La sociedad que aspira a poder participar en un proyecto de izquierdas , demanda que los representantes de estas organizaciones dejen al lado las pretensiones personales y busquen lo más importante , la sociedad necesita ver y sentir que la razón de la existencia de este proyecto sólo va encaminado a luchar y a defender los intereses de los ciudadanos , ya es hora de que dejen fuera las disputas internas que tienen por conseguir un puesto mejor que el otro y dejar de poner palo en la rueda para que nada funcione , conclusión : El que no tenga la idea o el principio claaaaaro de que va a ir codo con codo para luchar por y para los intereses de los ciudadanos, que se aparte de este proyecto , YA ESTÁ BIEN !!!! Que den paso a los que están preparados y con las ideas claras
اتمنى ان يحصل الانذماج سريعا وليس بعد الانتخابات لان اليسار المبعثر يفرح الاحزاب المخزنية البرغماتية ويعطيها الفرصة لتمثل بكم وكانكم غير قادرين حتى على تنظيم وحدتكم فكيف ستقومون بتسيير الشان العام .
-بصفتي يساري لااعرف كيف اقنع اسرتي بالتصويت علة فدرالية التي ستصبح موحدة بعد الانتخابات ؟؟؟؟؟؟
-الخلافات الاصلية يجب ان توضع جانبا والتنازل عن الفرعيات شيء حتمي من اجل توحيد اليسار واياكم ان تذمجوا معكم الوصوليين من الاتحاد الاشتراكي(لشكر) والتقدم (بنعبدالله ) الشعب اليوم ينتظر الوحدة
-فاذا عجزتم ساقدم لكم الحل السريع وهو امر الرءيس الامريكي ترامب بمجرد تدوينة على التويتر (مجرد هزل ) لانه استطاع ان يقنع دول بالتطبيع فقط بواسطة تغريدة حمقاء .فكيف لا وانتم عجزتم عن الحوار فيما بينكم عن بعد
اتمنى ان تصلوا الى حل في اسرع وقت (الله يرحم ليكم الوالدين )
لم يستطع اايسار تجاوز عتبة الازمة الداخلية…. ففي الوقت تلدي تتهيأ كل الاحزاب لخوض غمار الانتخابات.. من خلال تسجيل الشباب في لوائح الانتخابات و اعداد المترشحين من الاطر و الفعاليات….. تجد اغلب الفروع معطلة و تعيش صراعات هامشية… تتاجج كل ما اقتربت محطات الانتخابات او المؤتمرات….
حقيقة مرة يعيشها اليسار المغربي مع الاسف.
على هذه الأحزاب اليسارية أن تعلم أن المغاربة لا يفرطون في شبر من أراضينا الصحراوية ومن يدعي غير ذلك فهو واهم
احزاب كرطونية اكا عليها الدهر وشرب ولم يبق الا الاسماء والشعارات الجوفاء لان المناضلين الشرفاء اصبح وجودهم ناذرا ان لم نقل منعدما. جماعة من المنتفعين يبحثون عن مصالحهم الخاصة. لا اقل ولا اكثر.