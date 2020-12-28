أحزاب "فيدرالية اليسار" تندمج وتنتصب بديلا للإسلاميين و"الأحزاب الإدارية"

تستعد الأحزاب الثلاثة المكوَّنة لفيدرالية اليسار الديمقراطي، وهي الاشتراكي الموحد والطليعة الديمقراطي الاشتراكي والمؤتمر الوطني الاتحادي، للاندماج فيما بينها، بعد أن أوصت بذلك الهيئة التقريرية للفيدرالية.
ومن المرتقب أن تندمج الأحزاب اليسارية الثلاثة في أجل أقصاه ستة أشهر بعد الانتخابات التشريعية لسنة 2021، حسب ما أوصت به هيئتها التقريرية. ومن المنتظر أن تحلّ الأحزاب المذكورة نفسها عبر مؤتمرات استثنائية، قبل عقد المؤتمر الذي سيتم فيها اندماجها بشكل رسمي.
وتطمح أحزاب فيدرالية اليسار، من خلال اندماجها المرتقب، إلى “تقديم بديل سياسي متكامل لتجاوز الأزمة التي تعرفها بلادنا”، وفق تعبير نبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد.
وأشارت منيب، في تصريح لهسبريس، إلى أن بلورة قرار الاندماج سيجري الشروع فيه مباشرة بعد الانتخابات التشريعية المقبلة.
وكان أحزاب “الاشتراكي الموحد” و”الطليعة الديمقراطي الاشتراكي” و”المؤتمر الوطني الاتحادي” قد شكّلت تحالفا فيما بينها تحت يافطة “فيدرالية اليسار الديمقراطي”، في أواخر شهر يناير سنة 2014، كخطوة لـ”إعادة بناء اليسار المغربي”.
ويظهر أن الثمار التي رامت الأحزاب الثلاثة جنيها من خلال تحالفها تحت مظلة الفيدرالية لم تتحقق؛ وهو ما أكدته نبيلة منيب، جوابا عن سؤال بهذا الخصوص، بقولها: “يمكنك القول إن التحالف لم يعط كل ما كان متوقعا منه؛ ولكنّ خطوة الاندماج لا تعني فشل تحالفنا الحالي، بل نطمح إلى تحقيق أهداف أكبر”.
وأضافت القيادية اليسارية: “نحن بصدد عملية جديدة لبناء اليسار وتشكيله، بعد انتكاسة التيارات الإسلاموية ونهاية الأحزاب الإدارية، وما عشناه من إفراغ الحقل السياسي من السياسة”، مردفة: “طموحنا الأكبر هو إعادة الثقة إلى المواطن في العملية السياسية”.
وبالرغم من تحالف الأحزاب الثلاثة المكوِّنة لفيدرالية اليسار الديمقراطي، فإن الفيدرالية لم تحصل سوى على مقعدين في الانتخابات التشريعية لسنة 2016؛ غير أن نبيلة منيب ترفض وجهات النظر التي تقول بأن اليسار فَقَدَ القدرة على التغلغل في المجتمع وإقناع المواطنين بمشروعه السياسي وبرنامجه الانتخابي.
وقالت: “ضعف اليسار اليوم يرجع إلى أسباب عديدة؛ فغداة الاستقلال كان اليسار الذي خرج من رحم الحركة الوطنية قويا، وكان يتشكل من نخبة سياسية مثقفة وقوية، ولكنه عانى بعد ذلك، خلال سنوات الرصاص من القمع الشرس، وتلا ذلك الإجهاز على المنابع التي كانت تغذي اليسار، من خلال إضعاف المدرسة والجامعة، ومنع تدريس الفلسفة ومحاربة العقلانية”.
منيب ربطت تراجع اليسار المغربي كذلك بالسياق العالمي الذي أعقب سقوط جدار برلين عام 1989، وما واكبه من “تسيُّد المحافظين الجدد على العالم، ووضعوا آليات المشروع النيوليبرالي من أجل تركيع الشعوب عبر إغراق الدول في المديونية ودفعها إلى خوصصة القطاعات العمومية لتسديد ديونها”.
وتضيف الفاعلة السياسية البارزة بأن شعوب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لجأت، كرد فعل منها على الأزمة التي تتخبط فيها، إلى الانسياق وراء شعار “الإسلام هو الحل”، الذي ترفعه الحركات والأحزاب السياسية؛ “ولكن هذا الكلام ليس عقلانيا”، تقول المتحدثة.
وبالرغم من أن اليسار المغربي يوجد حاليا في لحظة ضعف، فإن الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد تشدد على أنه “قادر على أن ينهض من جديد؛ لأن هناك وعيا شعبيا متناميا بضرورة عودة اليسار، وهذا يتطلب نكران الذات والتشبث بالقيم والابتعاد عن الأنانية التي غزت اليسار”.
و الله لا باقي تقنا فشي حزب. كلهم اصحاب surf
هنيئا لأحزاب اليسار لها في إنجاح عملية الاندماج. نتمنى أن تندمج في عمق المجتمع المغربي بعيدا عن الأممية الاشتراكية العالمية و القومية العروبية حتى ترتبط عضويا بواقع وهموم المواطن المغربي و قضاياه السيادية وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية
عودة اليسار هو الحل الوحيد الذي سيتعافى المغرب من جراح عميقة سببها تدبير هاوي وتسيير عشوائي من طرف أناس بدون كفاءة ولا ضمير.
سبحان الله جمعتهم الانتخابات لعلهم يظفرون بحقهم من الكعكة اما الشعارات الفارغة سئم منها الجميع هؤلاء اغلبهم انتهازيون يبحثون عن مصالحهم انهم منشقون من حزب واحد وانشطروا هكذا لان كل واحد لا يصل مع حزب يخرج ويوسس تجمعا من بضع اعضاد يسميه حزب وارى ما عندك من الشعارات ومن الشفوي والكذب على المواطن.
نتمنى أن تكون الخطوة الاندماجية ناجحة وأن يتشافى هذا اليسار من الذاتية وظاهرة التشظي وأن ينفع الشعب المغربي بشيء مهم في هذا الزمن العصيب ويقف بوجه الطغيان الطبقي المستبد والمنفرد بمقاليظ ااقرار في غياب لأي حساب لمصالح الطبقات الشعبية العريضة ولرأي الشعب المغربي.
كنت انوي التصويت على فدرالية اليسار لكن للأسف اكتشفت انهم حزب لا يؤمن بالحقائق العلمية والطبية،و يشككون في الأمراض واللقاحات.
هذه احزاب المستقبل حينما يصل المواطن الى ا لمستوى المطلوب عكس المواطن الذي يصوت للمصباح المتخلف
الاحزاب اليسارية فات اوانها وايديولوجياتها ذابت بعد ازالة جدار برلين ولم تبقى لها مصداقية مع شعوبها كما هو الحال في معظم دول العالم خصوصا الاوروبية ويجب تعويضها باحزاب يمينية محافظة تدافع عن مصالح وطنها العليا قبل كل شيء.
اغلب أعضاء اليسار غير مسجل في اللوائح الانتخابية. ولا زالوا يترددون.
مطفرناهش باليمين عاد غدي نطفروه باليسار، قاليك من بعد الأحزاب الإدارية و الإسلامية دبا المغاربة غدي يجربو الأحزاب العقلانية اللي تعتمد على العقلانية و الفلسفة أي النظريات ، معالجة الإشكاليات السياسية من منظور أرسطو و سقراط ووو ، احصلنا مع المسلمين من ملتنا عاد انتيقو في العقلانيين .
شوفوا شي شعب آخر ، السياسة غير تقوليب، قاليك الطماع يقضي عليه الكذاب،
خطوة إيجابية يجب تجاوز أخطاء الماضي وتصحيح المنهاج لأجل استلام المبادرة لإنقاذ ما تبقى من الفتات الذي خلفه النهج الاخوانجي العفن المليء بالكذب والنفاق
كفانا كذبا فالشباب في انتظار الفرص لينطلق إلى المستقبل الواعد فالخير كل الخير في هؤلاء الشباب الذي فوتت عليه الكثير من الفرص حيث راح يبحث عنها وراء البحار فانقطعت به السبل
التكتلات السياسية على أسس برامجية و إنجازية هي مفتاح الامتداد المجتمعي للأحزاب! نتحدث كثيرا عن الواقعية السياسية التي تقدم المصالح على المبادئ! حان وقت الواقعية الحزبية التي ستقدم الإنجاز على الإديولوجيا! الصين تعيش هذه الواقعية من خلال دمج منظومتي الإنتاج الاشتراكية و الرأسمالية. هذا يسمى مذهب العم شي جين بينغ. مذهب يصالح الصين ما بعد عولومية و ما بعد حداثية و ما بعد شيوعية ماوية مع الخصائص الصينية! العم شي يخاف على الصين من الفراغ الروحي و الهوياتي لأنه يحضرها للتحول الديموقراطي و الرأسمالي لتسهيل عودة تايوان إلى الوطن الأم. التحديات كبيرة و التضحيات جسيمة في الأفق لافتكاك الوطن من مخالب الاستعمار و التطبيع. نواجه الآن فرنسا، أمريكا، إسرائيل و الانفصال. كلهم سيدخلون في مواجهة على أرضنا. خريطة نتنياهو المبتورة رسالة مهة منه. جرس إنذار نشكره عليه. لن يستغبينا مجرم الحرب! لا لإقصاء طرف ما. الحكم للشعب بصناديق الاقتراع.
بصراحة كنت معجب بنبيلة منيب لكنها خذلتني وشوهاتنا مع العالم بالمؤامرات الماسوموزمبيقية … مفترض تكوني علمية ماشي خرافية …
N.Mounib et O.Balafrege regardent d’ors et déjà chacun de son côté. J’espère que c’est simplement dû au hasard.
سلام؛ الاحزب كلها كتلعب لعبة غميضة مع الشعب معصبين ليه عينيه احزاب أليمين كيگول احنا على يسارك واحزاب اليسار كيگول احنا يومناك .وهكد وبدون نهاية .لعبة انا يومنك انا يوسرك انا يوسرك انا يومناك .!!؟؟
* ليس في المغرب وحده ، و إنما في العالم بإسره ، لم أدري أهمية الأحزاب
أو الإنتخابات بالنسبة للناخبين أو عموم المواطنين .
* مثلاً في USA (الديموقراطية)، هل سيحقق الرئيس الجديد ما لم يحققه
ترامب .
* يبدو لي أن الأحزاب عبارة عن نوادي ربما تخدم منخرطيها حسب رتبهم
في الحزب . أما اللامنخرطون يشاركون في الإنتخابات لتغيير الوجوه
و الرتابة . هذا يقع في العالم كله . إذن لماذا أساند هذا ضد ذاك ،
و في الحقيقة كلهم سواسية أمام تحمل المسؤولية ، أما السياسة العامة
لأي بلد تبقى هي هي ، و لا يوجد أحد يقطع من القوي ليعطي للضعيف ،
إنها معادلة مستحيلة .
مع كامل الأسف ليس هناك ما ينبئ بصحوة اليسار في المغرب ، لأنه ليس هناك خطة التغلغل في الأوساط الشعبية والوقوف بجانب المواطن البسيط كما كان يفعل المناضلون القدامى الذين ضحوا بمالهم ووقتهم واتصافهم بالحكمة والموضوعية ونكران حب الذات وهذا غير متوفر في جل يساري اليوم .
عصر الإيديولوجيات انتهى وحل محله عصر خلق الثروات و الإختراعات التكنولوجية والإكتشافات العلمية. عقول اليوم ترفض الإستماع الى نظريات تخدير العقول اكل عليها الدهر وشرب. التنافس اليوم هو بالعمل الملموس يسعد الناس بما هو واقعي . ما يسمى باليسار بالمفهوم القديم لم تعد له مكانة في جميع المجتمعات اليوم ويلتجئ اليه الا الفاشلون والعاجزون عن مواكبة عجلة التقدم العلمي التي تسير بسرعة. والمشكل ليس في الإندماج او في تجديد المسميات المشكل في ان العالم تغير وعقول اليسار لم تتغير. كما لم تتغير عقول الإنفصاليين بالجزائر الذين افرزتهم التيارات اليسارية بالمغرب وستنتهي بهم اختياراتهم الوهمية الى باب المسدود ولا قدر الله الى الإنتحار.
il fallait prendre cette decision il y a longtemps
لن ينفع او ينهض اليسار ب المغرب ولو طارت معزة !
(وتطمح أحزاب فيدرالية اليسار، من خلال اندماجها المرتقب، إلى “تقديم بديل سياسي متكامل لتجاوز الأزمة التي تعرفها بلادنا”)، باياش؟ بالشفوي ! الحكم ليس كالمعارضة، هذه الأخيرة ساهلة ماهلة، ولكن تدبير الشأن العام أمر مرير.
صورة بلافريج و منيب تختزل ما سيكون عليه هذا الاندماج!!!
اتمنى ان اكون مخطا…..
و لكن الصورة توحي …..