أحزاب مغربية تتهم الحكومة الإسبانية بزعزعة الثقة واستهداف القضية الوطنية

قال قادة الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، اليوم الخميس، إن المواقف الإسبانية خلال الأزمة القائمة أدت إلى زعزعة الثقة وأخلت بالاحترام المتبادل، واعتبروا أن هذه المواقف تستهدف النيل من “قضيتنا الوطنية التي تحظى بالأولوية والإجماع الوطني لدى المغاربة”.
وسجل قادة الأحزاب الممثلة في البرلمان، خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بحضور وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بكل أسف، أنه في “الوقت الذي تشهد فيه قضية وحدتنا الترابية زخما إيجابيا من الدعم السياسي على المستوى الدولي، رغبت إسبانيا في افتعال المشاكل ومعاكسة جهود المغرب في ترسيخ وحدته الترابية، ومحاولة الضغط عليه، في تصرف نشاز من دولة بين الدول الصديقة التي تربطها بالمغرب شراكات استراتيجية واقتصادية مهمة”.
وندد المجتمعون بالمحاولات التي كانت “ترمي إلى تحويل النقاش حول الأسباب الحقيقية للأزمة المتمثلة في استقبال المدعو إبراهيم غالي بإسبانيا بوثائق مزورة وهوية منتحلة، وهو المتابع بجرائم ضد الإنسانية والإرهاب وجرائم أخرى لدى محاكم إسبانية ومن طرف مواطنين إسبان”.
وجدد زعماء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان تأكيد وقوفهم وراء الملك محمد السادس من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة ومصالحها العليا.
وعبر المجتمعون عن الدعم المستمر والمتواصل للمواقف والإجراءات المتخذة في هذا الإطار، واعتبروا أن جوهر الأزمة السياسية مع إسبانيا يتعلق بقضية الصحراء المغربية التي تهم كل المغاربة بمختلف مشاربهم السياسية والاجتماعية.
وفي ختام اللقاء، جدد الحاضرون التمسك بالإجماع الوطني وراء الملك محمد السادس من أجل الدفاع عن المكتسبات التي حققتها بلادنا، والوقوف في وجه كل المؤامرات التي تحاك ضد الوحدة الترابية للمملكة.
وكان هذا اللقاء مناسبة للتداول حول تطورات الأزمة السياسية بين المغرب وإسبانيا، حيث قدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج عرضا حول آخر التطورات التي عرفتها الأزمة منذ الاجتماع الأول المنعقد بتاريخ 8 مارس 2021.
وشكون يشكر العروسة؟فمهتوني ولا لا
العدو الاول للشعب المغربي هوما انتوما ماشي اسبانيا نهبتو ترواتو وتتقتلونا غير بحال هاد الكلام الدي يدغدغ المشاعر اسبانيا نادي كرة قدم فيها كيتسير كتر من المغرب كامل ايوا سكتو سوية وبراكا من الركوب على القضايا من اجل مكاسب انتخابية
احب هاد البرنامج ينفعنى جدا شكرا لكم
وما دور الدكاكين السياسية حينما تتكسب لتحصل على بعض الدريهمات كما فعلت في البرلمان حينما رفضت الإستغناء عن 13 مليار سنتيم كريع التقاعد. الله إنعر راسا نيماثكم
On nous considère comme partie prenqnte dans l’affaire du sahara alors qu’on nous entend meme pas , toutes les decisions sont prises ailleurs sans aucun consentement peuple etat, rajoutez que les 10000 marocains jetés a sebta pour riposter contre l’acceuil en espagne du chef du polisario est une honte tres profonde envers nous marocains du monde, jamais on oubliera ca 10000 marocains contre 1 personne.
Il faudra des siecles pour voir la mumiere d’une conciliation peuple-etat vu l’indignation que nous vivons.
مساهمة منها في تخفيف الضغط على ميزانية الدولة على الأحزاب أن تتنازل عن الدعم التي تقدمه الدولة لها خصوصا في تمويل حملاتها الانتخابية إذا كانت فعلا تريد المساهمة بشكل إيجابي. اما كثرة الاجتماعات والقيل والقال والتصريحات فلا حاجة لنا بها ولن تفيدنا في شيء. الضوضاء سءمناه. رخفو علينا شوية من البلابلا
السلام عليكم
ونحن نتهم الأحزاب المغربية بأنها أكلت بالسحت المال العام للمغاربة، 5سنوات لم نسمع لهته الأحزاب قيامها بدورها القانوني والدستوري للدفاع عن الشعب المسحوق والترافع عنه، يل حتى الساعة المشؤومة لم بجرء عليها أحد!؟؟؟.
سنتان من السجن النافذ للشعب كل الشعب من حجر وورقة تنقل بسبب الوباء واعتقالات ومحاكمات بالجملة.. هل تكلم أحد من الأحزاب؟
لاكن لا ضير، فالشعب سيحجر على نفسه طول يوم الإنتخاب، وأنا منهم.
أحزاب وزارة الداخلية ليس لها مصداقية ولا تمثل الشعب
الحكومة الاسبانية ابانت عن قلة احترافية و عن اخطاء فاضحة اتجاه المغرب مما ينم عن نوع من العدوانية و الصلافة و المساس بمصالح المغرب دون مراعاة للجوار و لا للروابط التاريخية و الانسانية و الاقتصادية بين البلدين علما ان الدولة المغربية كانت دوما في تعاون مستمر و واضح و مخلص و لم يتبين او خذع المغرب اسبانيا او قام بفعل يمس مصالحها…اليوم اسبانيا تحاول الاستقواء بالاتحاد الاوربي و هذا وهم و لن يصمد امام الواقع اذ ان الاتحاد هو مجرد سوق un souk au sens traditionnel يهددون هذا او ذاك بدخوله او عدم دخوله و هذا امر يهم هذا التجمع التجريدي البيروقراطي الغير ديموقراطي و لا يهم الدول الاخرى التي تغير الوجهة الى مناطق اخر و اسواق اخرى و لان الاتحاد الاوربي هو في ازمة و دوله ليست سوى دول سياحية و خدماتية (ما عدا المانيا) و لا تصنع اي شيئ يذكر و بالامكان استيراد التقنيات بارخص الاثمان من أسيا و تركيا و الصين و بريطانيا و امريكا و كندا و اسرائيل و روسيا…اوربا هي الخاسرة اليوم و سوف تخسر التعاون الامني المعلوماتي مع منطقة شمال و غرب افريقيا التي يؤمنها المغرب لاسيما مع امريكا و بريطانيا —
احزاب غير قادرة على اتخاذ موقف فيه حزم وبعد نظر، وتنتظر خرجات الاستاذ ناصر بوريطة او السفيرة الفذة بنيعيش كي ينسجوا على منوالهما ويعيشا تحت جلبابهما…أنى لهم ذلك والانتخابات على الابواب والراس عامر بقضية الحفاظ على الكراسي….
انبروا لتعليقي يا أصحاب الدسلايكات ولا تتوانوا ..
احزاب فلكلوري يأتى بها بشكل مناسباتي لأنها لا قيمة مضافة تعطيها للبلاد والعباد ،فلا حزب الاءتحاد الخرافي ولا حزب التأخر والاءشتراكية ولا حزب الاءستغلال ولا حزب التجمع الوطني للاءشرار ولا حزب البيليكي ولا حزب الحركة اللاشعبية ولا حزب التجمع الفلكلوري وغيرهم من الاحزاب فلا قيمة لها ولا ءامتداد شعبي لها على أرض الواقع فهي مجرد مجموعة من الشلاهبية بغلاف سياسي.
هذا المشكل مفتعل حتى ينسى المغاربة قضيتهم الأولى و هي القضية الفلسطينية… ويمكرون و لكن الله خير الماكرين.