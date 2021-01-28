أحكام سجن ثقيلة ضد مسؤولين في عهد بوتفليقة

أصدرت محكمة بالجزائر العاصمة، اليوم الخميس، على رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال أحكاما قاسية بالسجن لتورطهما في فضيحة فساد في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وفق ما عُلم من مصدر قضائي.
وأكدت المحكمة الأحكام الصادرة بالسجن لمدة 15 عاما و12 عاما خلال المحاكمة الأولى في دجنبر 2019 ضد أويحيى وسلال على التوالي، اللذين أدينا بتهم الفساد والمحسوبية في قطاع تجميع السيارات والتمويل “الخفي” لحملة بوتفليقة الانتخابية في عام 2019.
اتباع بوتفليقة ما زالوا يحكمون فهل النظام يحاسب نفسه و لكن الجنرالات خط احمر حتى و ان كانوا محكومين بعشرين سنة سيتم العفو عنهم و يعودون لمناصبهم عند الضرورة
غالبية السجناء هم من المدنيين مثل اويحي، سلال ، اللوح، القرمود، بومعزة، بزرواطة ، وبو منجل…
اما الجنرالات المحكوم عليهم فهم يتمتعون بحرية مطلقة
حتى الجنرال نزار المحكوم عليه 20 سنة سجنا ، دخل عبر الطائرة الراسية كانه هو الرئيس الفعلي للجزائر
اما الرئيس الفعلي فدخل مختبأ و خرج مختبأ
و الان هو في ركن مختفون ، لا يضهر جسديا الا عبر الرسائل
الحاكم الفعلي الان هو شنكريحة
هذا هو النظام الجزائر ي الفريد من نوعه
من يحكم البلاد ؟
الكل وراء الستار
رسالة لحكام الجزائر الحاليون … اذا دارت الدائرة … سيتم التضحية بكم من طرف جنرلات الجزائر … ككبوش فداء … او ان شئت قل …كورقة كلينكس المتسخة ..ترمى في القمامة ….
ماكاين لا محاكمة لا والو ،هناك مسرحية فقط يتفرج عليها الشعب الجزائري المغلوب عن امره .كيف يعقل انه راس الحربة بوتفليقة لم يحاكم وكيف يعقل انه القايد صالح وشنقريحة كانوا على علم بما يقع من نهب وفساد ولم يحركا ساكنا حتى قيام الحراك؟وكيف يعقل انه نزار المحكوم بعشرين سنة تبعث له طائرة رئاسية للرجوع للجزائر؟ وكيف يعقل ان السعيد بوتفليقة وطرطاق وتوفيق اخذوا البراءة ؟وكيف يعقل انه تبون وقضية الكوكايين بدون متابعة؟ دولة فاشلة وقيادة غبية .
والبقية على شنقريحة والمجموعة بقاو حاضين المغرب.
صراع الجنيرالات لم ينتهي بعد حتى تقوم الدولة المدنية .ممكن غدا او بعد غدا نراهم وزراء من جديد
ههههه. زعما شنقريحة و أزلام فرنسا هما الصالحين ، أويحيى و سلال ما هما غير أكباش فداء. راه النظام العسكري الخرائري كلو فساد. وهاذي مجرد ضحكة على الشعيب الجزائري باش يتيق ف الشنقريح
مجرد مسرحية لايمكن أن تنطلي إلا على الأغبياء . هؤلاء المتابعون جميعهم فوق السبعين وقد راكموا ثروات طائلة تجعلهم يتقاعدون تقاعدا مريحا داخل فنادق تحت مسمى السجون . الاولى هو ذهاب كل النظام والبدىء من أول سطر العدالة والمساواة .
انها مسرحية من المسرحيات السخيفة للجنرالات فرنسا،،
لم نسمع يوما ان جنرالا واحدا حوكم ودخل السجن ، علما ان ناهبي المال العام هم من العسكر يكفي ان مايناهز من الف مليار دولار من اموال الشعب الجزائري قد هربت للخارج,,