أحمد لعيوني يصدر كتاب "تأملات في زمن كورونا"

صدر للكاتب أحمد لعيوني مؤلف حمل عنوان “تأملات في زمن كورونا”، عن منشورات الشركة المكتبية ومطبعة فارير بسطات، في 103 صفحات من القطع المتوسط.

الكتاب، الذي صمم غلافه الفنان التشكيلي حميد العلوي، “يتضمن مواضيع ذات اتصال بجائحة كورونا التي أصابت العالم دون سابق إنذار، وما عقبها من ظروف الحجر الصحي، وحالة الطوارئ الصحية، وإلزامية لزوم مقرات السكن ليلا ونهارا، بالمغرب خصوصا”.

وبحسب تعبير الدكتور عبد المجيد نوسي الذي قدم الكتاب، فإنه في هذه الأجواء، “تصبح القراءة في مثل هذه الظرفية ملجأ ومنفذا لطرد الملل والضجر، ومقصدا للاستئناس وتحقيق قدر من السكينة، وتخفيف الضغط عن النفس”.

كما تطرق الكاتب إلى معطيات من شأنها معالجة صدمة الإصابة بكوفيد “عن طريق اكتساب مرونة نفسية للخروج بأقل الأضرار من جانب الصحة النفسية والعقلية، سواء عند إصابة الشخص أو بعد تعافيه، وأيضا أقارب المصابين والمتعافين”.