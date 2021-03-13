أحمد يهنئ الرئيس الجديد للكونفدرالية الإفريقية

أحمد يهنئ الرئيس الجديد للكونفدرالية الإفريقية
صورة: الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم
السبت 13 مارس 2021 - 17:48

بعث الملغاشي أحمد أحمد، الرئيس السابق للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف)، بتهنئة إلى الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي لانتخابه، أمس الجمعة، رئيسا جديدا للكونفدرالية.

وجاء في تهنئة أحمد أحمد، عبر تغريدة على صفحته الرسمية بموقع “تويتر”، “ألف مبروك لباتريس موتسيبي على انتخابه على رأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. قيادة كرة القدم الإفريقية مهمة كبيرة، وأتمنى له كل التوفيق من أجل إفريقيا، كما أتمنى له ولاية جيدة”.

أحمد أحمد الكونفدرالية الإفريقية باتريس موتسيبي كرة القدم

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