"أحمق" يقتل مسنّة وطفلين ويصيب 3 آخرين

قُتِل 3 أشخاص وأصيب 3 أشخاص آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة في حادث اعتداء تعرض له الضحايا، اليوم السبت، على يد مختل عقلي يبلغ من العمر حوالي 30 سنة، وذلك بدوار عين بيضة التابع لجماعة عين عائشة بإقليم تاونات.

ووفقا لما أكدته مصادر هسبريس يرجح أن يكون الشخص المذكور قد عمد، بعد إقدامه على اعتراض طريق ضحاياه في مكان خلاء قرب الدوار المذكور، إلى الهجوم عليهم برشقهم بالحجارة قبل الاعتداء عليهم بعصا.

وأبرز المصدر ذاته أن القتلى، الذين فارقوا الحياة قبل وصولهم إلى المستشفى، هم طفلة وشقيقها لم يتجاوزا من العمر 9 سنوات، إضافة إلى امرأة مسنة، بينما جرحى هذا الاعتداء هما امرأتان مسنتان أخريين، وطفلة أخرى تبلغ من العمر أقل من 10 سنوات، مبرزا أن الضحايا من الأطفال تعرضوا لهذا الهجوم حين كانوا في طريقهم إلى المدرسة.

المصادر ذاتها أضافت أن جثث القتلى أحيلت على مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس قصد إخضاعها للتشريح الطبي، بينما نقلتا المصابتان نحو قسم مستعجلات المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس وهما في حالة وصفت بجد الحرجة.

وقد تمكنت عناصر الدرك الملكي لعين عائشة من توقيف المهاجم غير بعيد من مكان الاعتداء بعد أن واجهها هي الأخرى بالرشق بالحجارة، حيث تم إخضاعه لتدبير الحراسة النظيرة لأجل البحث بأمر من مصالح النيابة العامة المختصة.