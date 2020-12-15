أحيزون أفضل رئيس تنفيذي عربي في "الاتصالات"

تُوِّج عبد السلام أحيزون وشركة “اتصالات المغرب” في النسخة الخامسة من “جوائز غلوبال العالمية / Arab Best Awards” للمرة الثالثة، عقب تنظيم حفل توزيع الجوائز يوم 27 نونبر في مدينة مراكش.

وحصل عبد السلام أحيزون، رئيس مجلس الإدارة الجماعية لاتصالات المغرب، على جائزة التميز في فئتي “أفضل رئيس تنفيذي عربي في قطاع الاتصالات”، و”أفضل 100 رئيس تنفيذي عربي”، حيث احتل المركز الثاني.

ويعتبر هذا التتويج الثالث من نوعه اعترافا بإنجازات عبد السلام أحيزون، وتأكيدا على نجاح رهاناته الطموحة التي مكنت اتصالات المغرب من وضع نفسها كمجموعة ملتزمة بخدمة الاقتصاد الوطني واقتصاد البلدان التي تتواجد بها الشركات التابعة.

من جانبها، حصلت “اتصالات المغرب” على جائزة “أفضل فاعل اتصالات عربي”، كدليل على ديناميتها في الانفتاح على أسواق جديدة وأنشطة إبداعية جديدة؛ فلسنوات عديدة كانت تتبنى دينامية حقيقية للإبداع والتطوير على جميع المستويات.

وتكافئ “جوائز غلوبال العالمية/ Arab Best Awards ” كل سنة أفضل الشركات والشخصيات العربية المتميزة بإنجازاتها وأدائها في مختلف القطاعات.

ويتم تقييم المرشحين وفقًا لمعايير النجاح والتنافسية والمسؤولية الاجتماعية والقدرة على التطوير وجودة المنتجات والخدمات وجودة العمال الإداريين.