أحيزون أفضل رئيس تنفيذي عربي في "الاتصالات"

تُوِّج عبد السلام أحيزون وشركة “اتصالات المغرب” في النسخة الخامسة من “جوائز غلوبال العالمية / Arab Best Awards” للمرة الثالثة، عقب تنظيم حفل توزيع الجوائز يوم 27 نونبر في مدينة مراكش.
وحصل عبد السلام أحيزون، رئيس مجلس الإدارة الجماعية لاتصالات المغرب، على جائزة التميز في فئتي “أفضل رئيس تنفيذي عربي في قطاع الاتصالات”، و”أفضل 100 رئيس تنفيذي عربي”، حيث احتل المركز الثاني.
ويعتبر هذا التتويج الثالث من نوعه اعترافا بإنجازات عبد السلام أحيزون، وتأكيدا على نجاح رهاناته الطموحة التي مكنت اتصالات المغرب من وضع نفسها كمجموعة ملتزمة بخدمة الاقتصاد الوطني واقتصاد البلدان التي تتواجد بها الشركات التابعة.
من جانبها، حصلت “اتصالات المغرب” على جائزة “أفضل فاعل اتصالات عربي”، كدليل على ديناميتها في الانفتاح على أسواق جديدة وأنشطة إبداعية جديدة؛ فلسنوات عديدة كانت تتبنى دينامية حقيقية للإبداع والتطوير على جميع المستويات.
وتكافئ “جوائز غلوبال العالمية/ Arab Best Awards ” كل سنة أفضل الشركات والشخصيات العربية المتميزة بإنجازاتها وأدائها في مختلف القطاعات.
ويتم تقييم المرشحين وفقًا لمعايير النجاح والتنافسية والمسؤولية الاجتماعية والقدرة على التطوير وجودة المنتجات والخدمات وجودة العمال الإداريين.
أحيزون و عربي؟؟ اذا كنت في المغرب فلا تستغرب………………………………………………..
متى كان أحيزون عربي؟، أحيزون إسم عائلي من أمازيغ زايان
متى كان أحيزون عربي؟، أحيزون إسم عائلي من أمازيغ زايان
إستراتيجية أحيزون كانت قائمة على التخلص من المسؤولين القدماء عديمي الكفاءة و إستبدالهم بمسؤولين شباب خريجي أفضل المدارس الوطنية و الدولية، هكذا تغيرت إتصالات المغرب و أصبحت هي الرائدة في الشرق الأوسط و إفريقيا.
إستراتيجية أحيزون يجب أن تدرس في كل معاهد التجارة و الإدارة و التيسيير.
معليكش اتصالات المغرب شرفة المغرب و المغاربة …و الخدمة و التدبير المحكم هو سر الارقام و الارباح ديال كل عام
لمغاربة والله ما يقدر عليهم حد. و هذا العام شحال من شخصية مغربية تألقات على الصعيد العالمي. هنيأ لنا و شكراً للادمغة المغربية
رجل متابر وحاضر .يساهم في تشجيع الشباب في عالم الرياضة
اتصالات المغرب من بين الشركات لي قدرات تواكب تطورات العشرين سنة الأخيرة. شكو كان يتصور ف2000 ان كل الفائات المغاربة غادي يكون عندها هاتف نقال!! اما الانترنيت فمكانش حتى فالخيال
تتويج مستحق، الرائد يبقى رائد.
الحكامة الجيدة دائما تعطي ثمارها.
هنيئا لأحيزون و لاتصالات المغرب.