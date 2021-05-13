أخصائية توصي بالتدرج في تناول الوجبات الغذائية عقب شهر الصيام

يستعد المغاربة إلى الاحتفال بعيد الفطر، بعد شهر من الصيام واعتماد نظام غذائي خاص؛ وهو ما يتطلب أخذ الحيطة والحذر في تناول الوجبات، حتى لا تؤثر على الجهاز الهضمي بشكل سلبي.

أسماء زريول، أخصائية التغذية، أوصت بضرورة الحفاظ على المكتسبات التي كانت خلال رمضان، مشيرة إلى أنه “في حالة الصيام بشكل صحيح تتم تنقية الجسم من السموم وتنقية الكبد والكلي وأيضا نقصان الوزن”.

وقالت زريول، ضمن تصريح لهسبريس، إنه يجب، خلال أول أيام العيد، تناول وجبات الفطور والغذاء والعشاء بشكل عادي ومتوازن، والحرص على تناول الحلويات بعد الوجبات وليس قبلها أو أثناءها، والحذر من تناول كمية كبيرة من الحلويات المشبعة بالسكر والدهون والتي تتسبب في اضطراب الجهاز الهضمي.

وأوصت خبيرة التغذية بضرورة الانطلاق بواجبات خفيفة وعدم تجاوز الكميات المسموحة، قائلة إن “التدرج مهم؛ لأن المعدة تكون معتادة على عدم الأكل خلال اليوم بأكمله”.

وأشارت زريول إلى أنه بالنسبة إلى الأشخاص الذين زاد وزنهم خلال رمضان عليهم أن يواصلوا الصيام ليومين أو يوم في الأسبوع لتعويض ما فاتهم.

وبما أن الأيام التي تلي العيد تكثر فيها الدعوات، تنصح زريول بتناول السلطات والفواكه بالبيت قبل الاستجابة لأي دعوة إلى أي وليمة، حتى لا يتم الإسراف في تناول الوجبات الدسمة، مع تناول كل ما هو سهل الهضم، حفاظا على الصحة، وأيضا للاستمتاع بطقوس العيد والإفطار.

ويتم التأكيد أيضا على ضرورة الابتعاد عن بدء اليوم بالسيجارة واحتساء القهوة أو الشاي والمعدة فارغة؛ لأن ذلك يضاعف من المخاطر الصحية الناجمة عن التدخين أو شرب الشاي، ويضاعف فقدان الشهية وازدياد حموضة المعدة وزيادة دقات القلب.