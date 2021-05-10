أخنوش: استقبال زعيم البوليساريو يهدد بفقدان الثقة بين المغرب وإسبانيا

قال عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، إن استقبال زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية من طرف إسبانيا يهدد بفقدان الثقة بين المغرب وبينها، وهو ما يتطلب، بحسبه، اتخاذ قرارات تحافظ على تلك الثقة في العلاقات الثنائية.
وأوضح أخنوش، ضمن مقابلة مع صحيفة “إلموندو” الإسبانية، أن للمغرب وإسبانيا تاريخا مشتركا تطبعه علاقات تاريخية مبنية على حسن الجوار والتعاون، مبرزا أن المغرب حرص دائما على احترامها وإعطائها الأولوية، ومن الطبيعي أن ينتظر المعاملة بالمثل من طرف إسبانيا.
ونبه رئيس “حزب الحمامة” إلى أن الطريقة التي تتعامل بها إسبانيا مع ملف استقبالها لإبراهيم غالي بجواز سفر مزور تجعل المغرب متوجسا بشأن ذلك، الأمر الذي يستدعي تعاملا “جديا وحازما”، ولفت أخنوش الانتباه إلى أن حجم استياء المواطنين المغاربة مرتبط بحجم الانتظارات التي كانوا يعلقونها على الصداقة، والشراكة والتعاون في كل المجالات مع إسبانيا.
وتابع بأن التوضيحات التي قدمها المسؤولون الإسبان لم تكن كافية، ولا تترجم بأي شكل من الأشكال حجم التجاوز الخطير الذي تم في حق المملكة المغربية ومواطنيها، على الرغم من الدعوة الرسمية الصادرة عن وزارة الخارجية لتنوير الجانب المغربي حول حيثيات استقبال زعيم الكيان الوهمي.
وطرح المسؤول الحزبي المغربي مجموعة من الأسئلة المتعلقة باستقبال المدعو إبراهيم غالي بإسبانيا، منها “ما هي الضمانات التي كان ينتظرها؟ ولماذا كان واثقا من استقباله من طرف إسبانيا ولم يذهب إلى مكان آخر؟” و”كيف يمكن شرح كل هذا للمغاربة؟ كيف يمكن توضيحه للمواطنين الذين عانوا ويعانون من عواقب الممارسات الخطيرة لمن يعتبرونه عدوا ويرونه اليوم يُستقبل من طرف بلد جار بدون مساءلة ودون تقديم أسباب أو توضيحات مقنعة وجادة؟”.
وأشار المسؤول السياسي إلى أن المغرب وجّه أسئلة مشروعة وواضحة لم تتم الإجابة عنها، أخطرها الظروف الغامضة لدخول المدعو غالي واستقباله، متسائلا في الوقت نفسه: “لماذا لم يتم الحديث عن هذا الأمر؟ وإذا كانت إسبانيا تعتبر أن مقاربتها محض إنسانية وبريئة، فلماذا لم يتم إخبار المغرب منذ البداية بذلك؟”.
وشدد المتحدث على أن “إخفاء هذا الاستقبال وحيثياته يوحي بوجود تواطؤ واضح وصريح، تتحاشى مدريد توضيحه إلى حدود الساعة”، موردا أن “الخطير في الأمر، هو أن المغرب شريك لإسبانيا في عدد من المجالات ذات الطابع الحساس والدقيق، أساسها الرئيسي الشفافية والوضوح”.
وبخصوص تبريرات مدريد التي دفعتها إلى استقبال غالي، رد أخنوش بأنها “لا ترقى إلى مستوى التوضيحات، وتبدو فقط محاولة للتستر عن خطأ جسيم وفادح يضر بالعلاقات الثنائية بين البلدين”، متسائلا: “أين هي الاعتبارات الإنسانية عندما يتعلق الأمر بمصير آلاف المختطفين الذين اقترفت جرائم في حقهم بمخيمات تندوف؟ وما مسؤولية زعيم هذا الكيان الوهمي في ذلك؟”.
ويرى “زعيم التجمعيين” أن مستقبل العلاقات بين البلدين مرتبط بتصحيح الأوضاع وبالمخرج الذي ستؤول إليه هذه الأزمة، منبها إلى أن عواقب الحادثة تتجلى في فقدان الثقة وكل ما سيخلفه ذلك من نتائج ومن مراجعة للاختيارات الاستراتيجية التي لطالما آثرها المغرب في جميع المجالات التي تربطه بالجارة الإسبانية.
كما ذكر الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار أن المغرب شريك قوي لإسبانيا في التبادل الاقتصادي، وكذا التعاون الأمني، وما يخص التعاطي مع ملف الهجرة، وغير ذلك من الملفات المحورية.
واستطرد قائلا: “أنا متأكد أن هنالك أصدقاء للمغرب في إسبانيا وعقلاء من جميع الأطياف واعون بأهمية العلاقة بين البلدين، ويقدرون ويثمنون العلاقة مع المغرب ويحرصون على صيانتها من أي سوء قد يمسها”.
وخلص أخنوش إلى أن “التجمع الوطني للأحرار مقتنع بأنه إذا توفرت النية الحسنة، فإنها ستفضي إلى مراجعة جوهرية للموقف الإسباني، وستضع حدا لهذه الأزمة وتفتح آفاقا متجددة أمام البلدين”.
جميل جدا أن نرى مسؤولين سياسيين لديهم الجرأة الكافية من أجل المساهمة في الدفاع عن القضية الوطنية للمملكة إلى جانب عاهل البلاد
العلاقة الخارجية لها مسؤولوها لكن بكل غرابة يهرول البعض لمحاولة الركوب على الحدث وهم ليسوا مسؤولين عن العلاقات الخارجية والدبلوماسية فقط يزاولون الانتهازية كالعادة بالاحرى بهم الاهتمام بمعيشة المواطنين ومشاكل الفقر والبطالة !!
باركة من محاولة تحويل الانظار الى الخارج والهاء المواطنين عما يقع في الداخل من ازمات وانهيار في الشغل وتفشي الفساد والفقر !!
الجزاءر نجحت هذه المرة في جلب المزيد من الأعداء للمغرب
على وزارة الخارجية أن تراجع أوراقها .
بالفعل استقبال زعيم البورزاريو خطاء كبير من طرف اسبانيا وهانة للمملكة
عزيز أخنوش الوحيد الذي يعبر عن مواقفه بشكل رسمي و وشجاعة عالية
اسبانيا لم تراعي لحس الجوار ولا لاتفاقيات والتعاون الدي يجمعها مع المغرب ضرب الكل في عرض الحائط باستقبالها لزعيم المرتزقة
قضية الصحراء المغربية لا تقبل للمساومة و تدخل أخنوش مع الصحيفة الإسبانية في محله
كلام سيد الوزير على صواب على المغرب ان يعيد النضر فالعلاقات التي تجمعه مع اسبانيا لان هدا الفعل يعتبر اهانة للملكة المغربية وسيادتها
واش زعما نتا لي غادي ترد لنا التقة، عندكم غير شي واحد يحصل فالمستقبل تقولون الحصانة !! ما بغينا حتى واحد يزكل من المرتزقة غالي و رباعتو و المجرمين ديالنا حتى هما .
عزيز اخنوش يخرج بتصريح ناري و خطير في جريدة اسبانية قليل جدا من يعرف قيمة ذلك
هههههه والله العظيم انها مجرد زوبعة في فينجان وحاجتنا الى اسبانيا ضروووووورية ولن نستغني عنها رغم كل ما يروج ثم هي ايضا لن تستطيع التخلي عنا وخصوصا في هذا الوقت فكفاكم من هذه الخرجات والتصريحات التسويقية واشتغلوا واعملوا للمستقبل لتكونوا مثل الناس الاقوياء قولا وفعلا
نعم هدا هو وجه الغرب ، المصالح ماكاين لعلقات لستة حمص ، و تاكدوا ان الان اسبانيا و المانيا في الواجهة ام الافعى السامة التي تضحك لك و تقول لك بونجووور و في الظهر تلسعك هي فرنسا و هي تعلم كما قال احد جينرالتها مؤخرا فرنسا ان دهب لها الساحل الافريقي و الدول المفاربية غرقت مجاعة في 24 ساعة لم يبقى لها شيء سوى الناب و على اي حال لم تعد تلك القوة ،الان الصراغ في افريقيا بين الولايات المتحدة و الصين و روسيا و هو ما هو حاصل الان في الصحراء المغربية التي هي بوابة افريقيا اما ما ترونه من معادات من طرف الجارة فهو في ابحقيقة حرب بالانابة فالمخطط الحقيقي للعراقيل هي فرنسا و ادواتها
شكرا هسبرس للنشر
أفغانستان بلد جبلي وصعب الولوج ومع ذلك شهد خويا مدمرة منذ نهاية القرن التاسع عشر والبعض يريد الزج بالمغرب في حروب ونزاعات خاسرة قد تؤدي إلى هلاكه وانهياره تماما. السياسة لا تؤخذ بالعواطف ولا بالعنتريات الاردوغانية الفارغة فلم نرى طائراته المسيرة تدك إسرائيل ولا حتى قطع العلاقات معها.اتقوا الله في وطنكم فلو اطلعتم على جزء من كواليس السياسة لشابت رؤوسكم
تصريح دبلوماسي ينم عن وطنية رجل الدولة عزيز أخنوش الدي بالمناسبة وزير الفلاحة والصيد البحري والدي يعني مايقول حينما يتحدت رجل من هدا الوزن فمصالح الجار الشمالي ستفقد التقة وتكون في وارد التوقف .
ما قامت به اسبانيا باستقبال زعيم البولزاريو فهو فعل يؤكد دعمه لهده الدولة الوهمية البوليزاريو وعلى المغرب الرد واخد الحيطة منها من بعد الان
لا علاقة بالموضوع. الموضوع عندو ماليه. كاين رئيس حكومة و كاين وزير خارجية و فوق كلشي كاين ملك البلاد لاكلام بعد كلامه و كل كلام من بعده لايساوي شيء.
خليك في التجارة وتابقالت والبيع والشراء. اش داك لشي سياسة
بالفعل هده الافعال تجعل المغرب يفقد التقة التامة واسبانيا لم تراعي لحسن الجوار والتعاون المشترك بين البلدين على المغرب كدالك انضر في هده الاتفاقية وتصحيحها
لطالما اتحفنا حزب التجمع الوطني للأحرار بمواقفه الشجاعة و خرجاته المتعددة.
الحزب التجمع دائما عندو مواقف شجاعة لادفاع ع قضايا الوطن
RNI est un parti ambitieux, il travaille dur et a des idées créatives qui correspondent aux idées de Sa Majesté et aux aspirations du peuple. Nous lui souhaitons bonne chance et succès, si Dieu le veut.
لا توجد اي نية حسنة عند الصبليون بورقعة كلهم سواسية قوم ذو نظرة استعلاءية استعمارية واستحمارية لذا يجب القطع مع سياسة الانبطاح والتسامح، الجواب هوقطع جميع العلاقات الامنية التجارية والاقتصادية واغلاق جميع الشركات الإسبانية بالمغرب وحصار سبتة ومليلية.
كلكم شجاعة و عمل يا أحرار فعلا نفتخر بخرجاتكم المحنكة.
Le citoyen marocain attend avec impatience les partis politiques qui bougent, grandissent et traduisent les attentes des citoyens en actions … et la colombe est le meilleur modèle pour le parti qui exprime les Marocains. En fait, ce parti n’a vu que du sérieux, du travail et du raisonnable
التجمع دائما السباق لدفاع عن قضايا مغربا الحبيب….
برافوو لحزب التجمع الوطني للاحرار على شجاعة مواقفه
Le Parti du RNI est un parti hautement qualifié, caractérisé par son travail, son caractère raisonnable et sa crédibilité, et également au niveau requis
هنيئا لنا بهذا الحزب الذي لطالما كان وراء مواقف شجاعة من أجل النهوض بوطننا الحبيب
اولا وقبل التعليق على هذا الموضوع. أناشد مغاربة العالم بمقاطعة كل الأحزاب الشيوعية في اوروبا خاصة في فرنسا و ايطاليا و اسبانيا، و حزب الخضر في المانيا. و هذا أقل ما يمكن ان نفعله من اجل الدفاع عن الصحراء المغربية. فكل صوت لهذه الاحزاب يعتبر خيانة لشهدائنا.
ثانيا، اسبانيا عدوة تاريخية لا يمكن الثقة فيها. و هذا التواطؤ مع الجزائر هو فقط استمرارية لتواطؤ الاستعمارين الفرنسي و الاسباني، و استمر مع بومدين و ورثة حكمه كبرانات فرنسا…
لهذا السبب يعتبر حزب التجمع الوطني للأحرار اقوى تنظيم حزبي لأنه دائما يتبنئ مواقف وطنية جريئة
le parti du RNI , ne jamais arrêter, ne jamais baisser les bras et ne jamais perdre l’envie de changer les choses
التجمع حزب قوي من اولوياته الدفاع عن قضايا البلاد
حزب التجمع الوطني للأحرار حزب العمل و المعقول و هادشي اللي بغينا نشوفو فالاحزاب الأخرى
مهما قل عن حزب الاحرار الا أنه و بكل صراحة يبقى أقوى التنظيمات الحزبية بالمغرب و ذلك من خلال مواقفه و تفاعله مع جميع قضايا الوطن و المواطن
Le Parti du RNI est un parti honnête, additif et qui réussit dans son travail. Il choisit d’être proche des citoyens et de s’occuper de leurs problèmes
Nous sommes très fiers de ce parti qui a tant donné d initiative et de nombreux succès
يجب على المغرب ان يعد اوراقه وان يحسم في هدا الامر دائما ملتزم بالاتفقات ويعمل جاهدا من اجل حماية الحدود البحرية لاسباني بالمقابل اسبانيا تستقبل العدو والانفصالي ولقام بجرائم حرب ضدا في المغرب ولم تراعي لهاظا التعاون فعلى المغرب ان يحسم في هدا الامر
حزب ابتجمع حزب وطني قوي يدافع بشراسة عن بلادنا الغالية
La caravane libérale continue de briller le long du chemin et se soucie également des problèmes de la jeunesse et défend son droit d’agir et de présence politique
Nous sommes très fiers de ce parti qui a toujours soutenu et valorisé notre aimable pays
بكل صراحة حزب التجمع الوطني للأحرار هو الحزب الوحيد الذي تفاعل بقوة مع قضية الوحدة الترابية
Ce que le RNI aspire à changer et à tracer de nouvelles voies, et nous sommes avec lui pour construire ce pays
هضر لينا على الملايير لي تخسرات على المغرب الأخضر وعلى الإعفاأت الضريبية لي استافدت منها شركاتك وعلى الأرض لي درتي فيها موروكو مول
مشكور حزب التجمع الوطني للأحرار على تفاعله مع قضايا الوطن و المواطنين ،دمتم متألقين يا أحرار.
كل التوفيق لحزب الاحرار الذي عودنا دائما عن مواقفه الشجاعة اتجاه قضية الصحراء ووحدتنا الترابية
يواصل السيد الوزير عزيز اخنوش تطوير القطاع الفلاحي و مساندة الفلاحين عبر مناطق المغرب من اجل تحسين الانتاج و دعم الفلاحين
لا لتهديد استقرار البلد شكرا عزيز اخنوش شكرا حزب التجمع حزب المواقف
Le parti du RNI , dont la seule préoccupation est l’intérêt de la nation avant tout, travaille jour et nuit et aspire toujours au meilleur
وزارة الفلاحة و الصيد البحري يشهدان تطورات متواصلة بفضل اخنوش و سياسة المخطط الأخضر، العمل المتواصل
نتمنى لهذا الحزب الشجاع كل التوفيق، لكونه دائما وأبداً مساندا للوطن.
حزب الاحرار حزب الكفاءات و الطاقات التي تحمل في نفسها غيرة على هذا الوطن الحبيب
Le Parti du RNI est basé sur le principe de l’action et de la rationalité , et nous sommes convaincus qu’il remportera un magnifique succès lors des prochaines élections innshallah
الا جات على صراحة اسبانيا متسلمش الاشخاص السياسيين لاي ظولة وليس ضرورة المغرب لان نها مسالة ليس باسهلة ان كان خصا عديا فانها تقوم بالواجب لكن لاريد ان تحمل نفسها اعباء الغير فكل دولة اروبية ستتصرف بالمتل
Nous vous sommes reconnaissants pour vos merveilleux effort et soutiens chers Rnistes vraiment vous êtes les meilleurs
دائما حزب التجمع الوطني للأحرار يسجل مواقف قوية اتجاه كل ما يهم الوطن المواطن
يهدد ام يفقد الثقة هناك فرق بين التهديد وفقدان الثقة…هؤلاء السياسيين جلهم يحملون الجنسية الاسبانية..ويسثثمرون في اسبانيا اكثر مما يفعلون في بلدهم..ان كانت هناك مصداقية وحب للوطن كما يدعون يجب ان يمنع منعا كليا لكل شخص يحمل جنسية بلد ثان ان يمارس السياسة او ان يتقلد منصب عمومي او حكومي…لو فعل هذا القرار لما ظل في البرلمان او في الحكومة او الوزارات مسؤول واحد
عزيز أخنوش صاحب مواقف واضحة في القضايا الكبرى للبلاد
حزب التجمع الوطني للأحرار كعادته بارز في الميدان و بقوة و يزيد تألقا يوما بعد يوم بمواقفه الشجاعة.
بالتوفيق ان شاء الله لحزب التجمع الوطني للاحرار الذي يعطي دائما دروسا في الوطنية و في طريقة الاشتغال من أجل مصلحة البلاد
كل التقدير و الاحترام للسيد الوزير عزيز أخنوش الذي يجوب المغرب شمالا و شرقا للوقوف على المشاريع الفلاحية وكذا التنموية و التواصل مع المواطنين…نتمنى ان تستمر هذه الجولات لتشمل باقي مناطق المغرب… كلنا ثقة في السيد الوزير
وزارة الفلاحة دائما في مستوى التطلعات, تشرف البلاد في مختلف التظاهرات الوطنية وكدالك الدولية
أنا كشاب مغربي مهتم بقضية الصحراء و الوحدة الترابية أرى أن موقف حزب التجمع الوطني للأحرار هو اقوى موقف سجل من طرف الاحزاب السياسية اتجاه هذه القضية
اليوم المغرب يمتلك زعامات سياسية ذات تأثير على المستوى الدولي
القطاع يسير في الطريق الصحيح نحو الازدهار والرقي الى أعلى المستويات فالسيد وزير الفلاحة يقوم بواجبه على أكمل وجه وبرهن على دلك في الكثير من المحافل
التجمع الوطني للأحرار يعمل بإستمرار من اجل ضمان حقوق المواطنين .
لا يختلف اثنان في حزب التجمع الوطني للأحرار هو أقوى الاحزاب السياسية بالمغرب و ذلك لكونه تجده دائما السباق في التفاعل مع كافة قضايا الوطن و الوطنية
القضية أنها إسبانيا تريد أخذ حقها من الكعكة الخرائرية والشعب الجزائري مهلوك لا يجد ما يأكل لاحظوا معي الفرق بين المغرب والخرائر التبونية البوتفليقية العقلية الدينصورية الخرائر تجوع شعبها من أجل محاربة المغرب قاهرها والمغرب يأتي بمستثمرين من جل أنحاء العالم ليزدهر ولو ببطء ، فرق كبير بين دويلة الجزائر القاحلة المتحجرة وبين المغرب الحضارة والقوة والديبلوماسية الناعمة ، نموت ويعيش المغرب نموت ويعيش الوطن
موقف الوزير عزيز اخنوش من فعل اسبانيا هو موقف المغاربة ككل
العمل و المعقول شعارات ظل حزب التجمع الوطني للاحرار وفيا لها وقد اثبت ذلك بالافعال لا بالاقوال فقط
الله يحفض بلادنا من المخربين و الحاسدين و الله ينصر سيدنا و يغلبو على كل الأعداء
الصحراء في مغربها و المغرب في صحراءه إلى أن يرث الله الأرض و من عليها
التصريح الذي خرج به السيد الوزير هو تصريح قوي يعبر عن خيبة امل المغاربة من الجارة اسبانيا
حنا كاحرار كنتكلمو بوجه مكشوف كنعبرو على الوقف ديالنا بوضوح..التشبت والدفاع والامشروط على التوابت التزام وقناعة ولو كلفنا ذلك سياسيا
المغاربة يفتخرون بحزب التجمع الوطني للاحرار الذي يناضل دائما من اجل مستقبل افضل لكل المغاربة.
تساؤلات في محلها طرحها السيد عزيز اخنوش ، فلو لم يكن متأكدا لاستقبال اسبانيا له لك يكن ليغامر بالذهاب اليها ، اسبانيا لم تحترم الصداقة و الجورة التي تربطها بالمغرب
القرمزية التين هندية بيوضية،حشرية فتاكة على وشك حرماننا من كنزنا الوطني الغالي,النادر!بعض التعليقات مرعبة بإشارتها لتمدد الحشرة لشجرة الزيتون الأصيلة البلدية!هذا إرهاب حشري جرثومي حقيقي!ماذا فعلت وزارة الفلاحة للتصدي له؟لم نسمع عن أية خطوة عمليةعلمية،وقائية،علاجية!لفراجة,التسويق للمشاريع الوهمية الموضعية المركزة في جهة واحدة من دون الأخرى!حملة انتخابية مكشوفة مفضوحة سابقة لأوانها!يجب تعديل قانون الانتخابات لمنع الوزارء من التسويق لأية مشاريع أوتدشينها بأجل يسبق الانتخابات بستة شهور على الأقل!أما الأممية الحزبية القففية الرمضانية فهي فضيحة أخرى وحيف آخر في حق المنافسة الانتخابية النزيهة,الشريفة!القفف والقففية لأن البرامج الانتخابية غير موجودة أصلا!البرنامج هو شراء الضمائر لخدمة المصالح الشخصية,العائلية!فقدنا تقريبا كل أثر لبذور الحبوب الوطنية الأصيلة الأصلية!نَحِنُّ حقا لخبزها الأصيل قمحا،ذرة وشعيرا!القرمزيات التين هندية الحقيقية هي هذه القرمزيات السياسية التي فتكت,تفتك بنا,بكل شيئ جميل وأصيل!قرمزيات سياسية مزورة تريد تزوير كل شيئ,العبث به ليصير على صورتها يتغنى بنزواتها،فسادها,مصالحها
أحيي حزب التخمع الوطني للأحرار على شجاعته وعلى الروح الوطنية التي يتحلى بها
تحية للسيد الوزير على موقفه الشجاع و الصريح على ها حدث حنا كشعب بغينا ليدوي بصوتنا و هذا ما فعله السيد الوزير يشكر عليه
ايوا عندك نلقاوك فالصيف غادي لماربيا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
السي عزيز اخنوش معروف عليه انه ذو مواقف شجاعة يعبر عن رأيه الصريح دون خوف
الأمر الدي قامت به اسبانيا باستقبال العدو يشكل خطر و زعزعة استقرار الأوضاع و الثقه
تخية للسيد عزيز اخنوش على هذا التصريح الذي يعبر عن رأي المغاربة على قضية حساسة كهذه
فعلا، ما قامت به أسبانيا يهدد ثقة المغاربة باسبانيا…. على هاته الأخيرة أن تصحح خطأها بما هو جدير باستعادت ثقة المغاربة فيها.
لا خوف على وطن قائده حزب التجمع الوطني للأحرار حزب قوي و متشبت بقيم وأخلاق بلاده
تصريحات دبلوماسية معقولة، نعرف ان المغرب ليست له المصلحة في تشنج العلاقة مع اسبانيا، لكن ولكي يعرف الاسبان انهم امام جار وجب احترامه، وكما يقال بالمفهوم الدارجي، اللي هيب عليك بتصرفيقة حسبيه ضربك”، من جانب آخر ربما اسبانيا محتاجة الي المغرب والعكس ليس صحيح وهدا ينطبق كذلك علي المانيا، بعبارة اخري اصبحنا لا نطيق سياسة الامر الواقع او خلينا نقول الخوف من التبعية المهيمنة التي كانت تفرضها الدول القوية علي البلدان الضعيفة والمستضعفة، اظن كذلك ادا اردنا ان نرقي الي هدا المستوي وجب تصحيح اوضاعنا في،الداخل واتكلم عن الصحة، التعليم، الشعل الخ… نعم نحن في المسار الصحيح مقارنة مع الدول المحيطة، وسنكون في وضع احسن ادا ما اخدنا بعين الاعتبار تقوية تقليص الفوارق…
هذه القضية لمست الشعب المغربي كشعب و كمسؤولين و خروج السيد الوزير بمثل هذا التصريح يعبر عن تشبته بمغربيته و ضرباتو النفس على بلادو
شكرا للسيد الوزير عن تصريحه هذا الذي تحدث فيه بلسان الشعب و كان موقفه قويا تجاه ما فعلته اسبانيا
الاحرار ارادته قوية لخدمة هذا الوطن و هم كبيرا لتحقيق الاجمل و الافضل لفائدة الشباب
حزب التجمع الوطني للأحرار يعمل بإستمرار في تواصل دائم مع المواطنين داخل الوطن وخارجه
حزب التجمع الوطني للأحرار كيمتلك طموحات كبيرة من أجل الرفع من مستوى المشاركة السياسية للمواطنين حتى يكون عند حسن ظنهم و ثقتهم
تحية عالية السيد عزيز اخنوش الذي بصم على خروج موفق في جريدة اسبانية ذات إشعاع دولي
اصبح حزب التجمع الوطني للأحرار يغري الشباب الحالم بالممارسة السياسية النبيلة
الصحراء مغربية و لا نقبل من احد التشكيك في الامر و نا فعلته تسبانيا يعد وصمة عار لن ينساها الشعب المغربي
الفعالية و الالتزام والوفاء شعارات ظل حزب التجمع الوطني للاحرار وفيا لها وقد اتبث ذلك بالافعال لا بالاقوال فقط
يجب على الأحزاب السياسية الانخراط في مثل هذه الخرجات المهمة و التي لها تأثير على المستوى الدولي
التجمع الوطني للأحرار يواصل المسار و يعمل بإستمرار من اجل ضمان حقوق المواطنين.
تحية للسيد الوزير عزيز اخنوش عن موقفه القوي و الصريح تجاه ما فعلته اسبانيا
لا شك بأن حزب الحمامة هو البديل، فهو يحمل برنامجا يخدم المواطن المغربي و مصلحة الوطن قبل كل شيء من أجل العمل على تفعيل الافكار المقترحة على أرض الواقع.
لا يوجد حزب في المغرب يعرف دينامية منقطعة النظير كما يعرفها حزب التجمع، نحن نستبشر خيرا بهذا الحزب الذي لا يكل ولا يمل من العمل
مادامت مصلحة الوطن و اهتمامه بالشباب و المرأة فهو في الطريق السليم ، نحن في امس الحاجة لمثل هاته الاحزاب الدينامية
النصر والفوز والشرف هم مرادففات لأسماء التجمع هذا الحزب الذي قطع مع الأساليب البالية والغابرة واستطاع أن يغير صورة السياسة في المغرب وصالح الشباب مع الفعل المدني والسياسي
ألمانيا. و إسبانيا تيديرو لينا الابتزاز
إسبانيا هازة نصف مغاربة يعني شوف وسكت واخدة سبتة ومليلية شوف وسكت وكتستقبل بوليزاريو شوف وسكت
يظهر لي أن الدبلوماسية الجزائرية تستفيق من سباتها ولقد نجحت في خلق ثلاثة أعداء من العيار الثقيل للمغرب:المانيا-اسبانيا و إيران ثم موريتانيا.. وإذا استمرت الأمور على هذا الشكل فستخلق أعداء آخرون للمغرب. ومن أجل إفشال خطة الجزائر فعلى الدبلوماسية المغربية ان تغير من عملها و استراتيجيتها.