أخنوش: الفلاحة تلبي الحاجيات والمغرب لا يعاني نقص المواد الاستهلاكية

أخنوش: الفلاحة تلبي الحاجيات والمغرب لا يعاني نقص المواد الاستهلاكية
صورة: و.م.ع
الإثنين 25 يناير 2021 - 20:00

أعلن عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن المغرب لا يعاني من أي نقص في المواد الاستهلاكية التي تشكل أساسيات بالنسبة للمغاربة، مضيفا: “عندنا وفرة وجودة في المنتجات التي يستهلكها المواطن المغربي”.

وضمن جوابه عن سؤال حول مخطط المغرب الأخضر ومسألة الاكتفاء الذاتي الغذائي، كشف أخنوش، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن “فلاحتنا تستجيب للحاجيات الوطنية، وتستجيب للطلب الداخلي”، موضحا بخصوص الحبوب أن المغرب يحقق 65 في المائة، و47 في المائة بالنسبة للسكر، والخضر والفواكه 100 في المائة، وهي النسبة نفسها التي تحققها اللحوم الحمراء والبيضاء والبيض، بالإضافة إلى الحليب ومشتقاته، الذي يصل إلى نسبة 99 في المائة.

أخنوش، وهو يجيب نواب الأمة، سجل أن “المؤشرات والأرقام توضح أن الخيرات التي تنتجها فلاحة بلادنا تلبي الطلب بوفرة وجودة عالية”، معلنا أن “زراعة الحبوب غير مدرة للدخل العالي، ففي أحسن الأحوال تدر على الفلاح 3500 درهم سنويا في الهكتار الواحد، مقابل زراعات أخرى يمكن أن تدر 6000 و10000 درهم”.

وبخصوص تقدم سير الموسم الفلاحي الحالي أوضح أخنوش أنه ابتداء من أواخر شهر أكتوبر 2020 إلى حدود اليوم تم تدارك العجز المطري المسجل في بداية السنة، بفضل هطول كميات مهمة من الأمطار، همت معظم التراب الوطني، وتفاوتت حسب المناطق، مبرزا أن “معدل مقاييسها بلغ، إلى غاية 21 يناير الجاري، ما يناهز 184 ملم، ما يعادل تقريبا معدل التساقطات خلال سنة عادية (184.2 ملم) وبزيادة 42 في المائة مقارنة مع الموسم الفلاحي الماضي (129.1 ملم) في الفترة نفسها”.

وبلغت حقينة السدود الموجهة إلى الأغراض الفلاحية، وفقا للمعطيات التي كشفها أخنوش، ما يناهز 5,81 مليار متر مكعب، عوض 6,22 مليار متر مكعب خلال الموسم الفارط في التاريخ نفسه، موردا أن “نسبة ملء هذه السدود تقدر بحوالي 43 في المائة عوض 45 في المائة خلال الموسم الفارط في الفترة نفسها”.
وبخصوص وضعية الزراعات الخريفية أعلن المسؤول الحكومي أن “المساحة المحروثة من الزراعات الخريفية الرئيسية بلغت 5,35 مليون هكتار، منها 9 في المائة مسقية، أي بارتفاع قدره + 9 في المائة مقارنة مع الموسم الفارط، منها 94 في المائة تمت بطريقة ميكانيكية”.

وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أكد أن مبيعات بذور الحبوب المعتمدة بلغت حوالي مليون و193 ألف قنطار، أي ما يناهز 75 في المائة من الموفورات، يمثل منها القمح اللين 69 في المائة، والقمح الصلب 23 في المائة، والشعير 8 في المائة).

وعلى مستوى الصادرات، من شتنبر 2020 إلى غاية 20 يناير 2021، بلغ مجموع صادرات الخضروات والفواكه حسب المسؤول الحكومي 474 ألفا و900 طن، أي بزيادة قدرها 9 في المائة مقارنة مع الموسم الفارط في الفترة نفسها، منها 260 ألفا و100 طن من الطماطم، بزيادة +1 في المائة.

وفي هذا الصدد بلغت صادرات المملكة من الحوامض حسب أخنوش ما مجموعه 286 ألفا و300 طن، أي بارتفاع قدره 12 في المائة مقارنة بالفترة نفسها خلال الموسم المنصرم، في حين أن المنتجات الفلاحية المحولة (باستثناء السكر ومستحضرات السكر) بلغت 477 ألفا و800 طن (+12 في المائة)، تهم الفراولة المجمدة بـ69.800 طن (+2 في المائة)، وشراب الفواكه والعصير والنكتار بـ 21 ألفا و200 طن (+28 في المائة).

المواد الاستهلاكية الموسم الفلاحي عزيز أخنوش مجلس النواب مخطط المغرب الأخضر

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‫تعليقات الزوار

81
  • mouss
    الإثنين 25 يناير 2021 - 20:04

    بفضل من الله ومنه وكرمه وفي غنا عن الاحزاب واخر الكلام الحمد لله ..

    10
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  • لمياء
    الإثنين 25 يناير 2021 - 20:08

    اخنوش …

    الارقام لا تعكس الواقع…………………

    5
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  • نجوى
    الإثنين 25 يناير 2021 - 20:09

    مهما قل و يقال عن السيد الوزير عزيز اخنوش إلا أنه و بكل صراحة استطاع تطوير القطاع الفلاحي و الرفع من مردوديته

    -13
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  • حمزة الروداني
    الإثنين 25 يناير 2021 - 20:09

    لا أحد يمكنه أن ينكر بأن السيد الوزير عزيز أخنوش قد أعطى الكثير للقطاع الفلاحي و خير دليل على ذلك استطاع بلادنا تحقيق الاكتفاء الداتي من المنتوجات الغذائية الفلاحية رغم الظروف القاسية التي تمر بها بلادنا في ظل جائحة كورونا و توالي سنوات الجفاف خاصة في ثلاث سنوات الاخيرة

    -13
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  • sana
    الإثنين 25 يناير 2021 - 20:10

    الفلاحة المغربية اصبحت نموذجا يحتدى به على المستوى الدولي و هذا بفضل الاستراتيجيات المعقولة التي ينهجها السيد الوزير

    -17
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  • هشام
    الإثنين 25 يناير 2021 - 20:10

    السيد الوزير عزيز أخنوش أبان عن قدراته و كفاءته من خلال المستوى الذي وصلت اليه الفلاحة المغربية منذ أن تولى زمام هذا القطاع الذي أصبح نموذج ايجابي يضرب به المثل على الصعيد الدولي

    -11
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  • محمد
    الإثنين 25 يناير 2021 - 20:10

    بفضل التسيبر الجيد للقطاع الفلاحي من قبل الوزير المشرف عليه استطاع المغرب تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتوجات الغذائية الفلاحية

    -12
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  • Fatine
    الإثنين 25 يناير 2021 - 20:10

    Le ministère de l’agriculture est très proche des citoyens marocains dans les circonstances actuelles, grâce à une politique de communication réussie et aux efforts déployés pour fournir des fournitures adéquates.

    -12
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  • عبد العالي
    الإثنين 25 يناير 2021 - 20:11

    وزارة الفلاحة تقوم بواجبها على أكمل وجه و هذا بشهادة جميع مهني القطاع و الفلاحين

    -12
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  • احمد
    الإثنين 25 يناير 2021 - 20:11

    السيد الوزير عزيز اخنوش لعب دورا كبيرا في تطوير و الرفع من الانتاج الفلاحي في المغرب

    -12
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  • radia
    الإثنين 25 يناير 2021 - 20:11

    أخنوش يجب الاقتداء به من طرف كل الوزراء والسياسيين حظ موفق ومزيد من العطاء

    -12
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  • الصحراوي
    الإثنين 25 يناير 2021 - 20:11

    السيد وزير الفلاحة يبذل مجهودات جبارة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي و موازة الطلب مع العرض فيما يخص المواد الغذائية الفلاحية من خضر و فواكه

    -12
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  • منال
    الإثنين 25 يناير 2021 - 20:11

    تحية خالصة للسيد الوزير عزيز اخنوش الذي يسهر على تطوير القطاع الفلاحي وتحقيق الامن الغذائي

    -11
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  • سمير
    الإثنين 25 يناير 2021 - 20:11

    الفلاحة المغربية في طريقها الصحيح و ارقام تبين على ان الوزارة تقوم بمجهودات كبيرة في هذا تشجيع المردودية الفلاحية.

    -3
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  • Mariam
    الإثنين 25 يناير 2021 - 20:11

    عرف قطاع الفلاحة تطورا ملحوظا لكونها تعمل باستراتيجية محكمة.

    -3
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  • Manal
    الإثنين 25 يناير 2021 - 20:12

    n’y a aucune crainte pour le secteur agricole, car l’agriculture marocaine continue de briller et de réussir avec l’efficacité du ministre Aziz Akhenouch et sa contribution au développement de ce secteur , Alhamdulilah pour ces résultats positifs

    -1
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  • سمير
    الإثنين 25 يناير 2021 - 20:12

    الكل يشيد بالمجهودات الجبارة لوزارة الفلاحة في مراقبة الاسواق المحلية للخضر و الفواكه و الحبوب و امدادها بالمنتوجات الفلاحية الكافية للسد حاجياتنا من هذه المنتوجات

    -2
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  • amina
    الإثنين 25 يناير 2021 - 20:12

    لا شك ان العمل هو المدخل الوحيد إلى حل مشاكل البلاد و وزير الفلاحة دائما يعمل في صمت معتمدا على كفاءاته وتجربته في الفلاحة

    -2
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  • طارق
    الإثنين 25 يناير 2021 - 20:12

    الشعب المغربي يعي جيدا بأن بلادنا تمر من ظروف مناخية صعبة وما تحقق على مستوى الانتاج الفلاحي بالمغرب في السنوات الاخيرة ما هو الا دليل على نجاح مخططات واستراتيجيات السيد الوزير المشرف عن القطاع الفلاحي

    -2
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  • وصال
    الإثنين 25 يناير 2021 - 20:12

    الامن الغذائي ليس هاجس المغرب في ظل تحقيق النتائج التي اشار اليها السيد الوزير امام السادة المستشارين.

    -2
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  • Halima
    الإثنين 25 يناير 2021 - 20:12

    كلكم عمل و أمل سيدي الوزير تبارك الله عليكم نتمنى لكم كل التوفيق والنجاح.

    -1
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  • براهيم
    الإثنين 25 يناير 2021 - 20:12

    الحمد لله في عزة أزمة كورونا كانت الاسواق تتوفر على كلما نحتاجه من المواد الغذائية الفلاحية و هذا بفضل الاستراتيجية التي تنهجها وزارة الفلاحة التي نتمنى لها كل التوفيق

    -1
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  • amal
    الإثنين 25 يناير 2021 - 20:12

    فعلا الفلاحة هي العمود الفقري للاقتصاد المغربي والسيد الوزير يعمل جاهدا للنهوض بهذا القطاع اكتر فاكتر…..بالتوفيق

    -1
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  • خالد
    الإثنين 25 يناير 2021 - 20:12

    – وزارة الفلاحة والصيد البحري هي اكثر الوزارات اشتغالا وتحركا و ذلك بفضل الوزير الكفء الذي يشرف عليها

    -1
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  • امين
    الإثنين 25 يناير 2021 - 20:12

    اعتقد ان المغرب مازال يعول على القطاع الفلاحي لتحقيق التشغيل و النمو الاقتصادي

    -1
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  • Fatiha
    الإثنين 25 يناير 2021 - 20:13

    De nombreux grands pays ont éprouvé des difficultés à fournir des matériaux de base à leurs citoyens. Le Maroc a pu garantir la sécurité alimentaire grâce au Plan Maroc vert

    0
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  • Salma
    الإثنين 25 يناير 2021 - 20:13

    وزارة الفلاحة مشكورة على هذه المجهودات الجبارة التي تقوم بها من أجل المواطنين.

    -1
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  • أحمد
    الإثنين 25 يناير 2021 - 20:13

    وزارة الفلاحة هي الوزارة الاكثر ديناميكية و الاكثر فعالية في المغرب.

    -1
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  • said
    الإثنين 25 يناير 2021 - 20:13

    المغرب يسير في الطريق الصحيح في المجال الفلاحي.. و يرجع ذلك الى المجهودات التي تقوم بها الدولة الى جانب الشركاء الخواص.

    0
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  • تاوناتي
    الإثنين 25 يناير 2021 - 20:13

    فعلا سي أخنوش المغرب لا يعاني من نقص في المواد الإستهلاكية . بل أالسي أخنوش المغربي يعاني من نقص في القدرة الشرائية يعني الجيب خاوي

    0
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  • القادري
    الإثنين 25 يناير 2021 - 20:13

    اعتقد ان المغرب مازال يعول على القطاع الفلاحي لتحقيق التشغيل و النمو الاقتصادي

    0
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  • Najla
    الإثنين 25 يناير 2021 - 20:13

    هنيئا لنا بهذه الوزارة اللي شادة بزمام الأمور ديالها و مقابلة شغالها على أكمل وجه.

    0
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  • سعيد
    الإثنين 25 يناير 2021 - 20:13

    وزارة الفلاحة دائما تقوم بواجبها على أكمل وجه بفضل الوزير الكفء الذي يتحلى بروح المسؤولية ويستحضر مصلحة البلد

    0
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  • Mohmed ali
    الإثنين 25 يناير 2021 - 20:13

    مزيد من العطااء و حظ موفق لوزارة الفلاحة الحمدلله الخير كاين فالسوق و الفضل كيرجع لوزارة الفلاحة فعلا القطااع الفلاحي تطور 180 درجة محلياا و دولياا

    0
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  • asma
    الإثنين 25 يناير 2021 - 20:14

    الفلاح الصغير في قلب اهتمامات وزارة الفلاحة الذي توليه أهمية كبرى وهذا ما أدى إلى تطور القطاع في غضون سنوات حقق فيها المغرب اكتفاءا ذاتيا قل نظيره

    -1
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  • اسماء
    الإثنين 25 يناير 2021 - 20:14

    بفضل استراتيجية مخطط المغرب الاخضر، اصبح المغرب من بين الدول الرائدة في انتاج المواد الفلاحية.

    -1
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  • علي
    الإثنين 25 يناير 2021 - 20:14

    السيد وزير الفلاحة عزيز اخنوش من بين الاطر و الكفاءات الوطنية التي نفتخر بها و التي ابانت عن حنكتها في التسيير

    -1
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  • Laila
    الإثنين 25 يناير 2021 - 20:14

    تبارك الله عليكم فعلا راكم فالمستوى المطلوب دمتم متألقين برافو.

    -1
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  • متابع
    الإثنين 25 يناير 2021 - 20:14

    كلمة حق تقال : الوزير كدير خدمتو في العهد ديالو الفلاحة المغربية عرفت تطور

    -1
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  • السوسي
    الإثنين 25 يناير 2021 - 20:14

    استراتيجيات وزارة الفلاحة تسير في الاتجاه الصحيح تحت اشراف الوزير الكفء المتواجد على رأسها

    -1
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  • محب لبلده
    الإثنين 25 يناير 2021 - 20:14

    نريد الاكتفاء الداتي من الفلاحة كلها ابتداء من القمح ونريد الاكتفاء الداتي كدلك من اللحوم الحمراء والطيور بانواعها ولهدا يا وزير الفلاحة عليك اختنام الفرصة من التكنولوجيا الفلاحية والتقنيات الفلاحية الاسرائلية بالصحراء المغربية كي يستفيد الفلاح والمستهلك وكدلك التصدير وباسرع وقت لان الاعداء ينتطرون سقوطنا ولكن نحن يجب ان نزيد في تطور بلدنا

    0
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  • rayan
    الإثنين 25 يناير 2021 - 20:14

    وزارة الفلاحة الوحيدة لي باقا رادا لينا البال شكرا للسيد الوزير على اهتمامه و مجهوداته لتثمين كافة المنتوجات المحلية و المجالية

    0
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  • العربي
    الإثنين 25 يناير 2021 - 20:14

    كل الانجازات و النتائج التي تتحققت على مستوى القطاع الفلاحي بالمغرب فهي بفضل كفاءات السيد الوزير المشرف على هذا القطاع

    0
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  • Hatim
    الإثنين 25 يناير 2021 - 20:14

    السيد الوزير عرف كيف يحول القطاع الفلاحي من الركود الى منافسة الدول الرائدة في الفلاحة ، نتمنى الازدهاار

    0
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  • يونس
    الإثنين 25 يناير 2021 - 20:15

    وزارة الفلاحة هي الوزارة الوحيدة اللي عندها استراتيجية عمل و تقدم اجوبة عن مدى تحقيق الاهداف المرجوة

    0
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  • سفيان
    الإثنين 25 يناير 2021 - 20:15

    وزارة الفلاحة تنهج استراتيجية تعتمد على مقاربة تشاروكية بينها و بين الفلاح و المواطن و هذا سبب نجاح معظم القرارات التي تتخذه

    0
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  • Amine
    الإثنين 25 يناير 2021 - 20:15

    Nous sommes très fiers de vous avoir à nos côtés, vous êtes toujours au sommet monsieur le ministre.

    0
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  • الهام
    الإثنين 25 يناير 2021 - 20:15

    القطاع الفلاحي بالمغرب نموذج يحتدى به على الصعيد الدولي

    0
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  • Najwa
    الإثنين 25 يناير 2021 - 20:15

    من دروس جائحة كورونا أن المغاربة عرفو مدى المجهودات المبذولة في القطاع الفلاحي والتي مكنتنا من تحقيق الامن الغذائي في المغرب

    0
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  • saafa
    الإثنين 25 يناير 2021 - 20:15

    وزارة الفلاحة دائما تقوم بواجبها على أكمل وجه بفضل الوزير الكفء الذي يتحلى بروح المسؤولية ويستحضر مصلحة البلد

    0
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  • Nabila
    الإثنين 25 يناير 2021 - 20:15

    وزارة الفلاحة أصبحت رقما صعبا وخاصة فهاد الظروف الصعبة تطوراات كتر و كتر استطاع المغرب ضمان الامن الغذائي ودالك بفضل مخطط المغرب الأخضر

    0
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  • أناسي
    الإثنين 25 يناير 2021 - 20:15

    اخنوش يعبر على مستوى عال من المسؤولية و يقوم بعمل جبار من اجل تحقيق نتائج ايجابية في المجال الفلاحي.

    0
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  • Sana
    الإثنين 25 يناير 2021 - 20:15

    في الوقت الذي وجدت فيه دول كبرى صعوبات حقيقية في توفير المواد الاساسية لمواطنيها استطاع المغرب ضمان الامن الغذاىي بفضل مخطط المغرب الأخضر

    0
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  • abdollah
    الإثنين 25 يناير 2021 - 20:16

    السيد وزير الفلاحة دائما حاضر في الميدان وديناميته
    منقطعة النظير

    0
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  • Rabia
    الإثنين 25 يناير 2021 - 20:16

    يواصل السيد الوزير عزيز اخنوش تطوير القطاع الفلاحي و مساندة الفلاحين عبر مناطق المغرب من اجل تحسين الانتاج و دعم الفلاحين

    0
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  • Nassim
    الإثنين 25 يناير 2021 - 20:16

    فعلا انا افتخر بهاد المستوى اللي وصلات ليه الفلاحة عندنا فالمغرب،فعلا قدرنا نطلعو بهاد القطاع للقمة.

    0
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  • Charrafedine
    الإثنين 25 يناير 2021 - 20:16

    Merci pour l’esprit de solidarité, merci pour votre bonne gestion de ce secteur

    0
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  • Halim
    الإثنين 25 يناير 2021 - 20:17

    وزارة الفلاحة و الصيد البحري يشهدان تطورات متواصلة بفضل اخنوش و سياسة المخطط الأخضر، العمل المتواصل

    0
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  • Hamza
    الإثنين 25 يناير 2021 - 20:17

    الشكر موصول لوزارة الفلاحة التي لطالما وفرات لينا جميع الضروريات رغم هاد الأزمة.

    0
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  • عمار
    الإثنين 25 يناير 2021 - 20:17

    كم اتمنى ان يحدو باقي الوزراء حدو هذا الرجل.. مكتبه هو الميدان، و القرب من المواطنين  و الاصغاء اليهم.

    0
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  • Said
    الإثنين 25 يناير 2021 - 20:17

    كل التقدير و الاحترام للسيد الوزير عزيز أخنوش الذي يجوب المغرب شمالا و شرقا للوقوف على المشاريع الفلاحية وكذا التنموية و التواصل مع المواطنين…نتمنى ان تستمر هذه الجولات لتشمل باقي مناطق المغرب… كلنا ثقة في السيد الوزير

    0
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  • Youssef
    الإثنين 25 يناير 2021 - 20:18

    المغرب بلاد الخيرات و النعم، كما لا ننسى الوزارة التي لطالما كانت وفية و جادة في عملها لتصل إلى هذا النجاح الباهر الذي أعطى ثماره و اوصل صيتنا لدول كبرى لاقت صعوبة في توفير ما وفرته لنا هذه الوزارة الرائعة دمتم فخرا لنا.

    0
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  • Mouad
    الإثنين 25 يناير 2021 - 20:18

    وزارة الفلاحة دائما في مستوى التطلعات, تشرف البلاد في مختلف التظاهرات الوطنية وكدالك الدولية

    0
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  • ماهر
    الإثنين 25 يناير 2021 - 20:18

    السيد الوزير يتحدث لغة يفهمها الجميع، لغة الارقام و المعطيات القابلة للقياس. لدى لا مجال للمغالطات و تكذيب ما تقدمه الوزارة من ارقام تترجم حجم المجهود المبذول في هذا القطاع.

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  • Houda
    الإثنين 25 يناير 2021 - 20:18

    القطاع يسير في الطريق الصحيح نحو الازدهار والرقي الى أعلى المستويات فالسيد وزير الفلاحة يقوم بواجبه على أكمل وجه وبرهن على دلك في الكثير من المحافل

    0
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  • Chouaib
    الإثنين 25 يناير 2021 - 20:18

    اليوم أصبح المغرب يعرف اكتفاءً ذاتيا من ناحية التغذية و التموين و هذا راجع للمخططات التي احتضنها وزارة الفلاحة، على سبيل المثال المخطط الأخضر الذي لطالما أبلى نجاحا و مازال على طريقه الصحيح.

    0
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  • المحمدي
    الإثنين 25 يناير 2021 - 20:19

    نحن بحاجة الى المزيد من الانتاجية في القطاع الفلاحي، و الفرصة سانحة اليوم اكثر من اي وقت مضى.. لسان حال اخنوش يقول: حي على الفلاح

    0
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  • Khalid
    الإثنين 25 يناير 2021 - 20:19

    المغرب الاخضر و المشاريع الموازية في القطاع الفلاحي ساهمت بنسبة كبيرة في احتلال المغرب مراتب متقدمة من ناحية تصدير المنتوجات، خاصة البواكر و الحوامض

    0
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  • Samir
    الإثنين 25 يناير 2021 - 20:20

    الفلاحة المغربية قطاع واعد، بفضل استراتيجية المغرب الاخضر التي قدمت له الكثير.

    0
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  • Khalil
    الإثنين 25 يناير 2021 - 20:20

    كمواطن مغربي اشيد بالمجهودات التي تقوم بها وزارة الفلاحة، و لولا هذه المجهودات و الدعم المرصود للفلاحة لأصبحنا اغلى الدول في المنتوجات الفلاحية

    0
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  • Walid
    الإثنين 25 يناير 2021 - 20:21

    الفلاحة المغربية في الطريق الصحيح، و التقدم الذي حصل في هذا الميدان يشهد به الجميع.

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  • Salim
    الإثنين 25 يناير 2021 - 20:22

    الأزمات ماهي الا اختبار للمجتمعات و البنيات و وزارة الفلاحة استطاعت حسن تدبير الأزمات لأنها واجهت ازمة كوفيد بذكاء إجتماعي و وعي كبير بالإضافة إلى حس إنساني عالي فكل مرة تسعى إلى تحسيس المغاربة أنه لا شيء يدعو للخوف و الهلع و الحمدلله المغرب بلد فلاحي و استراتيجية المغرب الأخضر التي تشرف عليها وزارة الفلاحة تعطي ثمارها حتى و نحن في اسوأ الظروف.

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  • الإسم
    الإثنين 25 يناير 2021 - 20:23

    الفلاحة تلبي الحاجيات نعم، و لكن بأي ثمن؟ سوق الفواكه و الخضر أرهق جيوب المواطنين باستثناء الذين تزداد ثروتهم بملايير الدراهم. حسبنا الله ونعم الوكيل.

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  • Tasnim
    الإثنين 25 يناير 2021 - 20:23

    وزارة الفلاحة تقوم باتباع استراتيجيات و خطط برامج ممتازة و أبانت عن حسن التدبير في الأزمات ولا ننسى أن القطاع الفلاحي منحت له العديد من الإمتيازات و هذا كله لكي نعبر من زمن الكورونا بسلام و أمان و الحمدلله كل الضروريات متوفرة في الأسواق

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  • Naima
    الإثنين 25 يناير 2021 - 20:24

    وزارة الفلاحة جد مشكورة كانت قريبة من المواطنين المغاربة في هاد الظرفية الحالية بفضل سياسة تواصلية ناجحة و مجهودات مبدولة من أجل توفير المؤونة و السلع الضرورية بشكل كافي

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  • Karoma
    الإثنين 25 يناير 2021 - 20:24

    المواطن المغربي لاحظ أن جل المؤشرات المتعلقة بالمعيشة إيجابية والحمد لله و الخير كائن فالسوق و الفضل كيرجع من بعد لله لوزارة الفلاحة اللي كتستتمر مجهوداتها في تحقيق الأمن الغذائي للمغاربة

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  • Khadoj
    الإثنين 25 يناير 2021 - 20:25

    لا خوف على القطاع الفلاحي سواء في زمن كورونا و حتا في مابعد كورونا،فالفلاحة المغربية تواصل تألقها و نجاحها المعهود بكفاءة السيد الوزير عزيز أخنوش و مساهمته في تطوير هدا القطاع لا ينكرها إلا الجاحد

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  • Doniya
    الإثنين 25 يناير 2021 - 20:25

    السيد وزير الفلاحة يعمل جاهدا على تطوير القطاع الدي يسهر على تسييره و بين للمغاربة أنه قادر على إيجاد حلول لما فشل فيه الأخرون و المغاربة تيقنو أنه رجل لا يكل ولا يمل من العمل الدؤوب لتحسيس المواطنين بالأمن الغذائي و توفير السلع الضرورية في هذه الظرفية الصعبة.

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  • ملاحظ
    الإثنين 25 يناير 2021 - 20:26

    ياحليلي!
    المغرب لا يعاني من نقص المواد الغذائية. السي الميليادير الحارق، المغاربة يعانون من الريع و الاحتكار و قلة الجودة و قلة الشي.

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  • Amal
    الإثنين 25 يناير 2021 - 20:26

    يشهد قطاع الفلاحة بالمغرب تطورات متواصلة بفضل السيد الوزير و سياسة المخطط الأخضر كأنه يقول للجميع أن شعاره الدائم هو العمل المتواصل و التواصل الدائم مهما كانت الظروف حتى في هذه المرحلة الصعبة المتعلقة بكوفيد 19 و أكيد أن نفس الشعار سيبقى حتى بعد الكورونا

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  • Wafa
    الإثنين 25 يناير 2021 - 20:26

    ترفع القبعة للسيد الوزير عن المجهودات التي يبدلهاا دائما و أبدا و بالأخص في ظرفية فيروس كورونا و تنهج الوزارة المسؤول عليها سياسة تواصلية ممتازة و في كل مرة يتم الخروج ببلاغات و إيضاحات لإطمإنان المغاربة

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