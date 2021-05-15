أخنوش وأعداء النجاح

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‫تعليقات الزوار

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  • تيباس رحو
    السبت 15 ماي 2021 - 20:26

    مع هولاء البلد يتجه للمجهول بتكريس سيطرة رموز الفساد المالي والسياسي وليست هناك امال لاصلاح وتقديم نمودج يخرج البلد من متاهات الفساد والفوضى والتسيب !!
    لا أمل مع الاسف !!
    النجاح يكون له معنى في بلد الحق والقانون والديمقراطية والمؤسسات الشرعية لا بظروف العصور الوسطى

    1
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  • Anouar
    السبت 15 ماي 2021 - 20:31

    Bonjour
    J’ai une petite remarque pour Ssi Aziz.
    Je le prie pour une fois de faire un petit tour sur la région de chaouya, je pense qu’elle marginalise malgré ces richesses non exploité à ce jour.

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  • محمد
    السبت 15 ماي 2021 - 20:31

    سي اخنوش ولد الناس و معقول و دخل للسياسة و الحكومة لخدمة الوطن…

    0
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  • م المصطفى
    السبت 15 ماي 2021 - 20:32

    De bonnes explications très convaincantes prononcées par Monsieur le Ministre

    -1
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  • مغربي دوريجين
    السبت 15 ماي 2021 - 20:33

    هاد السيد كايبان لي محرك مزيان.. مهما يكن بغا يخدم بلادو وماعمرنا جربناه.. نوبتو يولي رئيس الحكومة… اما الدكاكين لي كاتحاربو راه ملينا منكم.

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