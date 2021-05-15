أخنوش وأعداء النجاح

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تعليقات الزوار5
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مع هولاء البلد يتجه للمجهول بتكريس سيطرة رموز الفساد المالي والسياسي وليست هناك امال لاصلاح وتقديم نمودج يخرج البلد من متاهات الفساد والفوضى والتسيب !!
لا أمل مع الاسف !!
النجاح يكون له معنى في بلد الحق والقانون والديمقراطية والمؤسسات الشرعية لا بظروف العصور الوسطى
Bonjour
J’ai une petite remarque pour Ssi Aziz.
Je le prie pour une fois de faire un petit tour sur la région de chaouya, je pense qu’elle marginalise malgré ces richesses non exploité à ce jour.
سي اخنوش ولد الناس و معقول و دخل للسياسة و الحكومة لخدمة الوطن…
De bonnes explications très convaincantes prononcées par Monsieur le Ministre
هاد السيد كايبان لي محرك مزيان.. مهما يكن بغا يخدم بلادو وماعمرنا جربناه.. نوبتو يولي رئيس الحكومة… اما الدكاكين لي كاتحاربو راه ملينا منكم.