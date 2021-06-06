أخنوش والكذب على المغاربة

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تعليقات الزوار159
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الله يهديهم هادشي لي يمكن نقولوا مع هاد المخلوقات لي تسلطوا علينا
هل عزيز اخنوش هو الوحيد لي موجود في السياسيين المغاربة…. اتقوا الله في هذا البلد
مع اقتراب الانخابات جميع الاحزاب كتقلب على كدوب جداد وقوالب يكونو جداد ويقراوا السماوي على الدراوش هد الانتخابات فيها كورونا الدراوش يتشراو رخاصى اخنوش كيغني ويزمر على الحزب ديالو حزب الحمامة هو لي بدا كيشطح الزرود بداو فمسمرير
الحزب التجمعي عضو في الحكومة. و الحكومة ، بكل اطيافها، يجب أن تُحاسب على نتيجة نسبة النمو. خاصة أن الوزارات التي تهيمن و تسيطر على الصناعة،التجارة و الاقتصاد و المالية بالمغرب تابعة لهذا الحزب.
سير على بركة الله … على الاقل عندو برنامج واضح و دقيق وباين و نقدرو نحاسبوه عليه … صحاب النقد بدون بديل واقعي غير سكتو .. دير حزب ديالك ودخل لمعركة ماشي ما كاين والو … و الكريتيك الخاوي … الزوينة تايكوليك ماغادي نصوت …ههه راه ما صوتي تتعني صوت مجاني للعدالة لان لهم خزان انتخابي مضمون … الشباب ختارو حزب و صوتو عليه عقابا للعدالة والتنمية
بسم الله الرحمان الرحيم نتمنى التوفيق والنجاح لسيد عزيز اخنوش في الحصول على المركز الاول حتى يتسنى له رئاسة الحكومة إن شاءالله ونتخلص من اللذين إستغلوا الذين الإسلامي الحنيف في النفاق السياسي و الاجتماعي
فقط للتذكير….أين ذهبت المليون وضيفه الأخرى..
الم تقل لنا وتصرح بنفسك سنة 2018 أنكم ستوضفون مليونين وضيفه الى غاية 2025..أرجوك ان تخبر المغاربة أين تبخر المليون الآخر وشكرآ لكم
سئمنا من يطلع علينا كل يوم بأقوال وكلام والجميع يعرف ان الحزب يشارك منذ نشأته منذ اكثر من أربعين سنة في كل الحكومات وله اهم الوزارات حاليا وهاهو الزعيم المظلي المدلل وزير كل شيء في الباد يمثل دور المعارض !!
السؤال هو معارض من ؟؟
لان الجميع يعرف ان ابسط الأشياء والقرارات والاجراءات يؤشر عليها المخزن يعني أي شيء يقع في الباد من سلطة المخزن !!
اتقوا الله في هذا الشعب !!
كفاكم بيع الوهم راه الجميع عاق !!
والله ثم والله إنكم لكاذبون لو تحب الغاربة الى هذا الحد لقمت بخفظ ثمن لتر البنزين فينخفظ معه بشكل تلقائي اثمنة العديد من المنتجات،لكن حسابكم عند الله عسير ولن نسامحكم على فلس واحد أكلتموه حراما وامتصاصا من دم المغاربة الأشراف
كنا نستورد 40% من الحبوب اليوم نستورد 60% المغرب الاخضر كذب تشجع الفلاحين بزراعة اشجار الفواكه للتصدير في عوض الحبوب و تقول باموال الفوكه من العملة الصعبة نشتري الحبوب لكن عندما تجف الفرشة المائية مثل ما حصل في منطقة سوس وانتفعوا الاوروبيين بالبرتقال ماذا سنزرع اليوم بدون ماء ؟؟؟ كذبة ثانية في الثمنينات و التسعينيات كانت اسواقنا مليانة بالسمك اليوم تباع في وسط البحر ولا نراها هذه كذبة تدبر فلاحتنا و خيراتنا السمكية والغبوية مثل ما تدبر حانوت انت ملقب بالمول الحانوت والدليل تشغل ألاف من الذباب في الاعلاميات لتشويش و تضليل المغاربة اكبر كذبة
ماىة الف درهم كافية لانجاز مشروع مربح. تشري بها كونطرا تمشي تخدم في الخارج واقيلا. ههههه. او تقري بها ش وليد تعليم ابتداىي خصوصي اما مقاولة مستحيل
ليس في القنافذ أملس.ولكن أعتقد أن عزيز أخنوش يعتبر أخف الاضرار .الله يوفق جميع من يريد النهوض بهذا البلد الحبيب نحو التقدم والازدهار
عاد طفات عليكم الشمعة فين كنتو هدا شحال بلا بلا بلا… الهدرة عشرة للضص.
نفس الهدرة كنسمعها من نهار عقلت لا شيء تغير ولاشيء سيتغير كلكم بحال بحال لك الله يا وطني.
هاد الوطن غادي غير بوحد الشردمة قلييييلة من اصحاب الضمير
اكبر كذبة كذبها على المغاربة هي الانتماء الى حكومة عباس الفاسي على أنه غير متحزب وهو في الواقع مول حزب الاحرار
كاين اللي دخل بلا برنامج هادي عشر سنين ، دخل خاوي وغادي يخرج عامر !
الكدب على المغاربة السياسين المغاربة كلهم من عجينة واحدة مصلحتهم وأبنائهم والمغاربة إلى الهجرة السرية قرب الانتخابات هى التى تخرج التعابين من جحورها
اعطوني شخصية سياسية ذات تجربة حكومية قادرة ان تتولى منصب رئيس الحكومة المقبلة ليشرف وجه المغرب بدلا من السيد اخنوش !!!؟؟؟
كلنا نعلم بأن اخنوش مند نعومة اظافره وهو في الصناعة والتجارة
ربما قد تكون عنده نظرة لا نراها نحن. نتمنا و انشالله لبلادنا الازدهار والرقي
وسيرو بعدو منا …مخصنا لانتخبات ولاوالو..راه سوى انتخبنا او للا..راه بحال هاد لانتخاب بحال لفات بحال لجاي لكين كين ..هالعار لمبعدو منا
منذ السبعينيات والأحرار موجودون في جميع الحكومات ولا شيء تحقق معهم واليوم يخرجون علينا بمشاريع وأرقام أقل ما يقال عنها أنها من نسيج الخيال. حتى لا نذهب بعيدا لماذا لم يحقق هذا في ظل الحكومة الحالية ؟ اتقوا الله في المغاربة. وعود كاذبة والضحك على الذقون. حسبنا الله ونعم الوكيل.
التجمع الوطني للأحرار هو البديل الحقيقي بعيدا عن المزايدات، دائما نجد الاحرار هم السباقون لحل مشاكل الشعب خاصة التعليم والصحة و الشغيل لنا كامل الثقة في مثل هذا الحزب السياسيه
RNI est un parti ambitieux, il travaille dur et a des idées créatives qui correspondent aux idées de Sa Majesté et aux aspirations du peuple. Nous lui souhaitons bonne chance et succès, si Dieu le veut.
السيد عزيز أخنوش رجل الكلمة بامتياز و لا علاقة له بممتهني الكذب و البهتان من أمثال خونة البيجيدي.
لا شك بأن حزب الحمامة هو البديل، فهو يحمل برنامجا يخدم المواطن المغربي و مصلحة الوطن قبل كل شيء من أجل العمل على تفعيل الافكار المقترحة على أرض الواقع و خاصة التعليم و الصحة و التشغيل الدي يعاني من مشاكل كثيرة في بلادنا
Le citoyen marocain attend avec impatience les partis politiques qui bougent, grandissent et traduisent les attentes des citoyens en actions … et la colombe est le meilleur modèle pour le parti qui exprime les Marocains. En fait, ce parti n’a vu que du sérieux, du travail et du raisonnable
الاحرار صار حزب قوي بكفاءاته وببرامجه التي خطط لها الرئيس عزيز اخنوش باكادير يوم 04 يونيو2021. موفقين انشاء الله
Le Parti du RNI est un parti hautement qualifié, caractérisé par son travail, son caractère raisonnable et sa crédibilité, et également au niveau requis
حزب التجمع الوطني للأحرار قنطرة ومعبر من المغرب القديم إلى المغرب الحديث والمسعى الذي يعمل عليه اليوم هو احداث نهضة اجتماعية وكسر كل القيود في تفعيل مسار الثقة والتواصل مع المواطن من اجل برنامج صريح وشفاف في حمل القضايا والهموم سواء التشغيل او الصحة او التعليم فوق هذه القنطرة دون خلل او كلل وبكل مصداقية لأننا اليوم كشباب كنا مقاطعون كل أشكل التسيس ولكن اليوم دخلنا إلى السياسة من اجل تصحيح المسار
حزب التجمع الوطني للأحرار الحزب الوحيد الذي يشتغل في ايجاد الحلول الممكنة لمستقبل افضل وهذا ما نلاحظه في هذا البرنامج
Le Parti du RNI est un parti honnête, additif et qui réussit dans son travail. Il choisit d’être proche des citoyens et de s’occuper de leurs problèmes
الان بدأ يتضح للجميع أن أغراس أغراس ليست مجرد شعار بل عمل ميداني متواصل يهدف الى صناعة التغيير وتحقيق التنمية المنشودة.
حزب الاحرار يمارس السياسة من منضور جديد اشتغل على طول السنة من اجل استخلاص معضم المشاكل التي يعاني منها الشعب المغربي
La caravane libérale continue de briller le long du chemin et se soucie également des problèmes de la jeunesse et défend son droit d’agir et de présence politique
تمنى لكم التوفيق أيها التجمعيون فانا لا أرى البديل في الساحة السياسية سوى حزب الحمامة الذي يثبت يوما بعد يوم أنه الحزب الذي يجمع خيرة الكفاءات الوطنية القادرة بالنهوض بالأوضاع المزرية ببلدنا.
حزب الاحرار حزب منفتح و ينهج سياسة تواصلية هادشي من خلال قافلة 100يوم 100 مدينة لي حاول من خلالها يعرف اغلبية المشاكل لي كيعانيو منها المغاربة تبارك الله عليهم خدامين او كيحاولو ما امكن يزيدو ب البلاد القدام
إن شاءالله تكون بادرة خير ونشوفوا هاد شي في أرض الواقع كنتمنى بلادنا تزيد القدام والله يوفقك
الاحرار هم البديل الوحيد لمغرب افضل و ياريت كل الاحزاب تفكر في حل مشاكل المغاربة
حزب الاحرار هو حزب العمل و المعقول يواصل تطبيق مساره من اجل مستقبل زاهر للمغاربة…و هذا البرنامج الانتخابي غادي يغير بلادنا ل تغير ايجابي انشاء الله
حزب الاحرار حزب الوحيد في الساحة السياسية الدي يشتغل على ايجاد الحلول من خلال مسار الثقة.. عقد النجاعة، 100 يوم 100 مدينة و غيرها من المبادرات تؤكد ان الحزب ملتزم مع المغاربة و تيفكر معهم فالمستقبل ديالهم
لا شك ابدا انا هدا البرنامج سيكون غنييا وفعالا وهدا بعد ان وضعنا تقتنا التامة والكاملة في حزب التجمع الوطني للاحرار الدي تبت لنا وبجدارة انه الحزب الافضل والانسب
بلادنا في امس الحاجة لمثل هذه الاحزاب لي فيهم الانسانية او كتهمهم مصلحة الوطن… شكرا دمتم متألقين
حزب التجمع له قوة اقتراحية و له شجاعة منعدمة في باقي الأحزاب السياسية، التي تظل وعودها حبرا على ورق عكس التجمع الذي يقترح الحلول لمشاكل المواطن و يعمل على تفعيلها على أرض الواقع.
برنامج الاحرار ، برنامج كامل و متكااامل معندنا منقولو صراحة فكرو فكاع المشاكل و لقاو لينا حلول واقعية
حملة الانصات والقرب من المواطن كان لها واقع مهم في تكوين هدا البرنامج حيت هاد البرنامج الانتخابي جاء عبر الانصات لقضايا العديد من المغاربة لكيعانو منها وعطاو اقترحاتهم يعني البرنامج ماهو الى مجموعة من الاراء المشتركة لناس من اجل تحسين الوضعية وهاد التقنية لقام بها حزب التجمع الوطني للاحرار تلخص الكتير من العمل الجاد وبانه حزب سعى للقرب من المواطن والاستماع لهم واستخلاص هدا العمل في برنامج رائع نتمنى انشاء الله تفعيله لما له من اتار اجابية على المغاربة
لا خوف على وطن قائده حزب التجمع الوطني للأحرار الحزب الوحيد الذي أبان على رغبته في إصلاح القطاع الصحي نحن على ثقة انه سيولد مغرب جديد و سيصبح أقوى .
هذا البيجدي الله يغبر ليهم الشقف ماكاين لي خرج على المغاربة قدكم
برنامج حزب التجمع الوطني للاحرار ليس الى مجموعة من الاستخلصات والمحطات التي مرة منها حزب التجمع الوطني للاحرار طوال هده المدة واشتغل عليها من من خلال حملة الاستماع والانصات والقرب من المواطن عبر برنامج 100يوم 100مدينة الناجح بامتياز
اكبر تجار دين على وجه الأرض ، كاتستاغلو العقول الضعيفة باستعمال القرآن و السنة باش تقضيو مصالحكوم الشخصية
كمناضلة لحزب التجمع الوطني للاحرار لي مشفتش منو غير الشفافية و الوضوح تحياتي للأخ عزيز أخنوش الذي يهتم بالتشغيل في بلادنا
برنامج 100 يوم 100 مدينة اعطا ثماره على ارض الواقع ، حيث انه عرف قيادات الحزب على المشاكل التي يعاني منها الشعب و خلاهوم يديرو برنامج ليجمع فيه كاع هذه المشاكل في وجانا بحلول ليغتفك هذه المشاكل
هذا البيجيدي مكيتهدوش ياربي سلامة حنا بعدا عينا من هذا الفيلم ديالكم مكين لي خرج عاينا قدكم اتريكت المنافقين
إن شاء الله مستقبلا و بجهد حزب التجمع الوطني للأحرار الامور غتحسن للأحسن في القطاع الصحي
حزب التجمع الوطني للاحرار حزب كافح واشتغل بجد والمتتبع لتحركاتهم مند بالداية وهو من سيلاحض مدى تفاعلهم مع قضايا الوطن وكدا عملهم المستمر وانا متيقنة علم اليقين انا هدا البرنامج الانتخابي سيكون ناجحا لما استخلصه من المحطات التي مرة منها وليس حبر على ورق كما اعتدنا في الاحزاب الاخرى
اللحية و قلة الحيا ، ربيو المعقول و الشفافية فلداخل ديالكوم عاد ربيو اللحية
حزب الوحيد الدي يبحت عن الحلول لمشاكل التي توجه الوطن والمواطن وليس مثل باقية الاحزاب الدي همهم مصالحهم الشخصية فقط تحية عالية للرىيس الحزب عزيز اخنوش
قد الفم قد الذراع حزب التجمع الوطني للاحرار ليس حزب شعارات فقط بل هو حزب العمل و المعقول و هادشي لي ثم اثباته من خلال هذا البرنامج الغني بحلول لمشاكل عديدة يعاني منها الشعب غي صمت
هاذ برنامج ليدار حزب التجمع الوطني للأحرار فرحة حيت انا واحد من شباب كنعانيو بزااف من تشغيل ناقص تحنا بغينا نوصلو او نعاونو عائلتنا او شحال من حاجة شوية من بزاف او صافي
العدالة كيف ديما جاي من وراها غي الصائب…الله ياخد فيكم الحق خرجتو على الشعب او مزال زايدين فيه
الحمد لله بفضل بطاقة الرعاية معضم الناس غيستافدو من التطبيب بالمجان فشكرا لحزب التجمع الوطني للأحرار على اهتمامه بالشعب الفقير
حزب البواجدة خائف من حزب الحمامة في القادم من الاستحقاقات الانتخابية، حزب الحمامة حزب الطاقات الشابة.
حزب التجمع الوطني للاحرار حزب طموح يعمل بجد وله افكار خلاقة تتماشى مع طموحات الشعب ويحمل وبرامج مهمة ومناسبة للكل مدينة. نتمنى له كل التوفيق واليسر ان شاءالله
النزول الى الميدان و القرب من المواطن و الاهتمام بمشاكله هو ما عدناه من قيادات التجمع الوطني للاحرار ، هادشي ماشي جديد علينا الحزب جا بحلول لكل مشكل من هذه المشاكل و فكر فكاع فئات المجتمع فتحية ليكوم و شكرا لانكم اعدتم لنا الثقة في الاحزاب السياسية
اليوم بفضل سيد عزيز اخنوش حزب التجمع الوطني للأحرار شحال من حاجة غادي تغير فهاد البلاد السعيدة
الحمدلله من بعد هاد السنوات دالقهر و البطاله حزب التجمع الوطني للأحرار غيفتح لينا باب المستقبل
المغرب محتاج ناس جدين و عمليين تيبغيو بلادهم و تيبغيو الخير للناس المغاربة كحزب التجمع الوطني للاحرار ، ليدار المغرب كامل و مشا لمدن معمر شي حد وصلهوم باش يعرف مناش كيعانيو الناس و سمع صوتهوم للمغرب و جاهوم ببرنامج ليلقا فيه حلول لكاع المشاكل ليعندهوم
في الحقيقة سي عزيز اخنوش ليس له مثيل في هذا البلاد ،فعلا يستحق ان يكون رئيس الحكومة ولا يمكن الاستغناء عنه
العدالة كون غي يمشيو يشوفو ليهم شي حرفة اخرى السياسة بزاف عليهم خرجو علينا او مزال زايدين فيه
يا ليت كل الأحزاب متل التجمع الواطني الأحرار العمل والمعقول
العديد من الشباب عاطلين عن العمل و اليوم بفضل السيد عزيز أخنوش المطالب كتحقق واحد تلو الاخر
خطاء كبير وقعنا فيه نحن كشعب نهار زغبنا الله اصوتنا على حزب العدالة والتنمية ستغلونا باسم الدين تقنا فيهم لاكن للاسف الشديد زادو لمشاكلنا مع ضروف الحياة كلشي غلاء بدل ميصلحو الوظع زادو لطين بلا
نفتخر بامثال سي عزيز اخنوش رجول قوي وشجاع يعمل بالجد من اجل النجاح لا يحب كلمة الفشل
حزب الاحرار سوف يقول كلمته، و سيتصدر الانتخابات باعتباره الحزب المزعج لحزب المصباح.
اخنوش داير حملة شرسة في كسب أكبر عدد من الاوراق في الانتخابات الله يهديك السي اخنوش كون غي راجل وماتخالفش الوعود
البرنامج الانتخابي للحزب التجمع الوطني للاحرار ليس وليد اليوم وانما هو برنامج تم استخراجه من الواقع المعاش بعد سلسلة من اللقاءات مع المواطنين في جميع أنحاء المغرب و التي تمنثة باصدار كتاب اسمه مسار الثقة و الذي يحمل في صفحاته الخطوط العريضة لاصلاح أبراز القطاعات الاساسية في البلاد التي اذا تم اصلاحها و سيكون لها وقع ايجابي على القطاعات الثانوية
حزب لاعدالة ولا تنمية عيينا من نيفاق الكدوب خوييو ساحة ل سيادكم لي باغين يخدمو لبلاد…
مادام حزب البيجدي يتراس الحكومة فالبلاد في خطر مغنرتاحو حتى اخوو البلاصة لناس لبغات تخدم
كل الشكر لسيد عزيز أخنوش فبفضل استراتيجية حزب التجمع الوطني للأحرار الشباب كيوفر لهم فرص عمل تساعدهم في العيش الكريم و ضمان حقوق أفضل و ظروف و حماية محسنة
شكرا سيد الرائيس على هاد مبادرة جميلة جدا لأن رجال التعليم يستحقون الافضل
حزب العدالة والتنمية خان تقة المغاربة بينو على مستواهم سبب مشاكل البلاد وما الت اليه كون فيهم نفس اقدمو استقالة جماعية اخوو البلاصة لخدم مصالح الوطن والمواطن
لنا كامل الثقة في حزب التجمع الوطني للاحرار وبالخاص في رئيسه
حزب العدالة حزب عدم المصداقية والدليل على ما يظهر ضعف هذا الحزب وعدم التشبث بكلامه هو أنه لا يتسم بصفةالوفاء لمواطنيه
حزب التجمع الوطني للاحرار من خلال برنامجه الانتخابي الذي يهدف الى اصلاح قطاع التشغيل و الصحة و التعليم قد أبان على رغبته في التغيير الحقيقي الذي يتمناه كل مواطن مغربي و نتمنى له التوفيق
كل التحايا لا تعبر عن مدى سرورناا بفضل بطاقة الرعاية سيتم الحد من جميع المشاكل التي تعيقنا من طرف القطاع الصحي ، نتمنى أن تكون بادرة خير إن شاء الله
لا خير في حزب استغلو الجانب الديني واستغلو طيبة المغاربة لدارو تقتهم فيهم وخانوها خرجو على البلاد والعباد
اخنوش و لله الحمد معروف بالخير ديالو و الحمد لله أنه عندنا ناس أكِّفاء اللي إقدرو ابدلو الوضع أو كيحطو النقط على الحروف باش الوضع يكون ميسر
حزب التجمع الوطني للاحرار يوفي بوعده ويطلق برنامجه الانتخابي الدي تم استخراجه من لقاءات 100يوم 100مدينة
حزب التجمع الوطني للاحرار حزب ناجح وواعي من ناحية أعضاءه كذلك حزب يسعى إلى تحقيق مطالب مصالح العامة
بصفة شاب و مواطن مغربي ارفع قبعتي لحزب التجمع الوطني للاحرار و احييهم على هذا البرنامج الانتخابي و على اهتمامهم الكبير بقطاع التشغيل و الصحة و التعليم لأن هذه القطاعات هي القاعدة و الاساس للاصلاح و التغيير الذي يريده و يتمناه أي موطن مغربي و ان شاء الله سنستبشر خيرا في هذا الحزب
الحزب ليمفالح فتا حاجة من غير الهضور الخاوية و الاكاذيب خاصو يتمحى من الوجود ، الى مزبلة التاريخ يا تجار الدين
برنامج حزب التجمع الوطني للاحرار استخلص برنامجه من الواقع و من الساكنة ظل دائما قريب من المواطنين
برنامج حزب التجمع الوطني للاحرار الانتخابي لم يأتي من فراغ أو مجرد كلام و أنما هو ثمرة اشتغال و أبحاث و لنا كامل الثقة في هذا الحزب أنه سينجح في تحقيق هذا البرنامج على أرض الواقع لأن خير دليل على ذلك هو نجاح و تطور القطاعات التي يشرف عليها وزراء و منتخبو هذا الحزب
حزب التجمع الوطني للأحرار حزب المرحلة الحالية و القادمة كذلك برهن أنه قد ثقة المغاربة و كانت طريقته للوصول إلى قلوبهم هي المعقول و العمل ماشي الشعبوية و اللعب بالعواطف
حزب العدالة والتنمية لا يمتلني فاشلين في كل شي عيب اعار احكمنا حزب لايست لديه ايت مرجعية بمجرد انهم استغلو الدين واستغلو المغاربة للوصول لاهدافهم الدنيئة
اكبر منافقين على وجه الارض هما تجار الدين ، لعبو للناس بعقولهوم وخلاوهوم يتيقو بلي باغيين مصلحة الشعب و البلاد ولكن لاه الحمد بان الحق
حزب التجمع الوطني للأحرار شعارهم الدائم العمل و المعقول و لا يتغير هاد الشعار بتغير المتغيرات و مبادئهم و قناعاتهم دائمة التباث
المغاربة شعب ذكي وشعب طيب كان قد وضع ثقته فيما مضى في تجار الدين لكن كشفوا حقيقة طينتهم و ضربو كولشي فالزيرو خويو الساحة للناس ليباغا تخدم
الاحزاب السياسية القوية هي التي تمتلك استراتيجيات و برامج عمل على مدار السنة. وتشتغل سنوات قبل الانتخابات مثل حزب الحمامة التى جاءات ببرنامج الان غني لمعالجت مشكل حسب المدينة، اتمنى لكم التوفيق واصلو ايها التجمعيوون برافوو
اصلاح التعليم من بين الركائز الاساسية لتحقيق تنمية مندمجة ببلادنا و ايلاء الاهتمام بتكوين و تحسين الظروف المعيشية للموارد البشرية مدخل اساسي يستحق التنويه، برافو حزب الاحرار برنامج انتخابي يمس جميع القطاعات المهمشة .
المواطن المغربي ينتظر بفارغ الصبر احزاب سياسية تتحرك، تنمو، و تترجم انتظارات المواطنين الى افعال ، ماشي غير قوة الهضور ليفالحين فيها تجار الدين
حزب التجمع الوطني للأحرار بقيادة الأخ عزيز أخنوش في تلقي المزيد من سهام أعداء النجاح من ذوي الأقلام المأجورة التي لا شغل شاغل لها هذه الأيام سوى الحزب وقيادته
البرنامج الانتخابي للحزب التجمع الوطني للاحرار سيكون برنامج ناجح و لا شك في ذلك لأننا نعرف جيدا أن حزب الاحرار يزخر بكفاءات قادرة على انجاح هذا البرنامج
الحمد لله ملي الناس عاقو بتجار الدين الذين لا يهتمون و لا يكثرثون لشيء من غير مصالحهم الشخصية
اصلاح التعليم مرهون بتسوية وضعية رجل التعليم المادية والمعنوية جد سعيدة بها البرنامج الرائع
الباااجدة طول العام مبانو تا قربو الانتخابات عادا بداو يخرجون من جحورهم
من خلال تتبعي للأحزاب السياسية كنت أرى أن حزب التجمع الوطني للاحرار هو الحزب الوحيد الذي جاء ببرنامج انتخابي واقعي و له القدرة على انزال هذا البرنامج على أرض الواقع
برافووووو الاحرار اول حزب يجد الحل المناسب لانه جميع الحلول ستفشل ماداموا يرون في رجل التعليم العدو الأول لو استغلوا كل تلك الأموال في جعل رجل التعليم يعيش حياة كريمة لحلت العقدة رجل التعليم يبحث دائما عن مهنة ثانية يسد بها حاجياته وهذا هو مكمن الداء .
الكل يعرف بأن حزب التجمع الوطني للاحرار كنت له رغبة و مشروع حقيقي لاصلاح القطاعات الاساسية للبلاد بما فيها قطاع التشغيل و التعليم و الصحة منذ مدة و هذا المشروع قد ترجمه الحزب في كتاب مسار الثقة الذي اصدره في سنة 2018 قبل هذا البرنامج الانتخابي بالاضافة الى أنه قد ساهم بكتاب مسار الثقة في برنامج النموذج التنموي الجديد للمغرب
أتفق معك، لأن النهوض بأي قطاع يبدأ بتحفيز العاملين به، كيف لموظف ان يقوم بعمله و يتقنه و يبدع فيه و هو غارق في مشاكل عديدة، فغياب الحافز يقتل الاحلام و الرغبة في العمل اصلا
البرنامج الانتخابي لحزب الاحرار لاصلاح برنامج مستوحى من الواقع و سيكون له وقع ايجابي على الموطن المغربي و سيغيير من ملامح المغرب
الا رجعتي 2500 مليار لشعب مغربي اعطيتي وعد انك تكرسها في تعليم اصحة اسوق الشغل ان مستعد نصوت عليك
برنامج حزب التجمع الوطني للاحرار الانتخابي ليس وليد اليوم و الكل يعرف ذلك و هذا البرنامج قد دونه حزب الاحرار في كتابه مسار الثقة الذي اصدره سنة 2018 و قدمه للجنة المسؤولة على وضع مشروع النموذج التنموي الجديد مساهمة من الحزب في بناء مغرب أفضل
فعلا السيد عزيزاخنوش مقترح جيد وعملي التعليم يستنجد كالغريق فهاد البلاد خصنا نعتقوه قبل ميموت لانه كيفاش بغيتو قطاع الصحة اطور والتعليم فاشل كيفا بغيتو نخرجو اطر وكفائات فالبلاد والاستاذ لغادي اقري ولادنا كياكل العصا حيت خارج كيطالب بأقل حقوقو ، التعليم هو البوصلة للتنمية ويلا صلحتو منظومة التعليم غادي اتصلح معاها كاع القطاعات لا صحة بلا تعليم ولا تشغيل بلا تعليم.
خلاها مهدي منجرة رحمه الله دات يوم مني قال “إذا أردت هدم مجتمع ما فعليك بهدم التعليم. ولكي تهدم هذا الأخير عليك ب المعلم لا تجعل له أهمية في المجتمع وقلل من مكانته حتى يحتقره طلابه”. وهذا ما نعيشه اليوم للأسف الشديد!
البرنامج الانتخابي للحزب الاحرار سيكون له وقع ايجابي على المجتمع المغربي لأنه يحمل كل ما يجب على الدولة القيم بها من أجل اصلاح و تغيير اوضاع المواطن المغربي الى الأفضل
C’est une mesure vraiment inclusive, on sent que les Indépendants ont un programme sociale et qu’ils se soucient de tous les Marocains et de l’humain en général. Des personnes qui ont perdu leur emploi durant le covid, des jeunes diplômés chômeurs ou simplement des personnes de l’informel dont la santé ne permet plus de travailler. Tous ces gens pourront enfin avoir accès aux soins et ce n’est que justice. Bravo !
Enfin une mesure qui protège les marchands ambulants, chauffeurs de taxis, femmes de ménages, serveurs et tous les travailleurs de l’informel laissés-pour-compte durant la crise.
اعلموا علم اليقين ان كل من ولج هده الابواب اعني الانتخابات فهو لص ومحتال وكداب اعرف اشخاصا تم طرق ابوابهم وتم الكاب منهم ان يترشحوا لكونهم نزهاء ومحل ثقة فامتنعوا بردهم نحن غير قادرين على دنوب الناس نحن نخاف الله ومن يريد الله فلا يقرب من تللك الابواب انها عفنة ووسخة ونستودعكم الله
انا والعائلة قررنا لا نشارك في الانتخابات القادمة لان كل الأحزاب منافقة
السادة الكرام السياسيين في هذا البلاد لن يفعلون شئ سوا الكلام و الموطن لن يفعل شئ النقد و الشكوى فقط
أخنوش لا يحق له أن يتكلم هكدا لأنه عضو في هده الحكومة التي أتت على الأخضر واليابس وافقرت الشعب كله وهو يتحمل جزءاً من المسؤولية وقبل أن يتكلم كان عليه أن يقدم الحصيلة أمام الشعب، ويفسر الأسباب لمادا لم تفي هده الحكومة بوعودها، فهو الآن يكرر ويقرء نفس الأسطوانة كل خمس سنوات. كفى من……..
ممكن يحقق مايتطلع له المغاربة في المستقبل لأن من سبقوه لم يلتزموا بما وعدوا ولما لا ………..
فعلا ملي غادي يطلع حزب التجمع الوطني للأحرار للحكومة غادي تزيان الوقت و بالأخص بهاد البرنامج الانتخابي الرائع.
هذا البرنامج الانتخابي غني بالمقاييس اللي فعلا المواطن المغربي محتاج ليها ان شاء الله بغينا نشوفوكم معانا فمنصب القرار.
فعلا برنامجكم غني بالمقاييس و الضروريات اللي الحكومة خاص تطرق ليها، حنا معاكم يا أحرار و نثق بكم.
هادي هي الهضرة الصحيحة و الا فلا ،دائما الأحرار كيتحفونا بأفكار واعدة و كيطبقوها ،كنتمناو ليكم التوفيق فالحكومة الجاية ان شاء الله باش نحطو الافكار الجديدة ف أرض الواقع.
غير البارح و هو كيكوي في المغاربة بنار الزيادة المفرطة في المحروقات . قدرت بعشرات المليارات .واليوم قربت الإنتخابات و هدفه من الإستوزار هو حماية ثروته ليس إلا .غير لبغ ايتيق في وعوده الخاوية نحن بشر لنا حقوق لا نباع و لا نشترى بالمال .أعطونا حقوقنا بدون استحمارنا لسنا عبيدكم .
نحن متشوقون لهذا البرنامج الانتخابي الجديد اللي غادي يدير قفزة نوعية و تعاود هيكلة المنظومات الحساسة بالتوفيق
البرنامج الانتخابي اللي حط حزب التجمع الوطني للأحرار غني و متين ،و نقدرو نقولو غادي يحدث تغيير نوعي إيجابي.،و حنا كنتيقو فهاد الحزب اللي دائما كان عند حسن الظن ديالنا.
هادو هوما الأفكار اللي بغينا و هادشي اللي بغينا يتطبق على أرض الواقع، فالصحة اول شئ خاص يتعاد فيه النظر.
هذا البرنامج الانتخابي اللي دار حزب التجمع الوطني للأحرار غادي يعود علينا بالنفع و يسد لينا شحال من ثغرة نتمنى لكم كل التوفيق والنجاح
دائما يتحفنا حزب التجمع الوطني للأحرار بمخرجاته،وهاد المرة خرج لينا ببرنامج إنتخابي فوق من رائع، نحن نثق بكم
نحن جد فخورين بهذا الحزب الذي كان سباقا لمجموعة من البرامج، و هاد البرنامج الانتخابي الجديد جد متوازن و غني، نتمناوه يتحط ف أرض الواقع. بالتوفيق
حزب الحمامة حزب العمل المعقول على أرض الواقع بالإضافة إلى انه حزب الكفاءات التي تحتاجها البلد الى الامام السيد اخنوش انت رجل عملي فقط المطلوب هو ان يستفيد الشباب المعطل من ولايتكم القادمة والتي ستكون للاحرار انشاء الله
لا للأحزاب. لا للجمعيات. لا للهيئات. لا للمنظمات. عند الغرب يتنافسون من أجل السير و خدمة الوطن. عندنا استعملوا مصطلح خدمة باللغة العامية أي سرقة المواطن. و الكل شعب و حكومة فاسدين. من المستحيل السير بهذا البلد للأمام في ظل وجود فساد مترسخ في عقولنا.
اليس هذا من قال ان الشعب لابد من اعادة تربيته من جديد
المغاربة أذكياء ولن ينخدعو بكم التعليقات، الحمد لله الوعي موجود، انظرو فقط للتعليقات السالبة وستفهمون ما اعني.
رد على الملاحظ لو ارتفعت نسبة النمو هل ستحتسب للاحرار .طبعا لا المغاربة صوتو للعدالة والتنمية و الاحرار حزب منافس .شارك في الحكومة لان له الكفاءات ومن يحاسب الحزب الدي اعطاه اغلب المصوتين اصواتهم تجار الدين
أظن انه مع اقتراب الإنتخابات وما يروج من أخبار حول مناورات اخنوش لرئاسة الحكومة فربما ما يقوله ليس سوى تعبيد الطريق للوصول إلى الهدف لأننا فقدنا الثقة في سياسينا الذين أشبعونا كذبا ولا نرى منهم سوى عكس ما يقولون فمثلا من خلال ما قاله السي عزيز فيمكننا أن ننتظر التعرية الإجتماعي وزيادة البطالة وانعدام الصحة وفساد التعليم؛ أما إذا وفى بعهده فليكن واثق انه سيكون معجزة الحكومات . اتقوا الله في هذا الشعب الذي لا يسألكم المستحيل ولكن يسأل حقوقه البسيطة
نحن في حاجة الى المثقفين الشرفاء ، وليس الى رجال اعمال يمتصون دماء المغاربة ، لو فيك ذرة خير يا احنوش لالتفت الى اولئك الذين يشتغلون في محطات التزود بالوقود بأجرة لا تتجاوز 2000dh ، بدون تغطية صحية ولا تعويضات عائلية ، ولا اي شيء ، حتى اذا عجزوا عن العمل او اصيبوا بمرض اقعدهم عن العمل رميتهم الى الشارع ، اتق الله في هذا الشعب وكفاك ترهات واوهام تسوقها للشعب ، المغاربة عاقوا ، وكل من يطبل لك فليس اقتناعا ببرنامجك وانما لأنك ترشيه او تدفع له ، بمعنى آخر الزرقات تيفرقوا …فينا هي 17 مليار لي طحنتي من الشعب ، والثروة ديالك لي ارتفعت في زمن الحجر الصحي وكورونا ، 25 مليار …
اخنوش يتنتمي الى هذه الحكومة َوالحكومات السابقة في وزارة الفلاحة ماذا فعل فيها لا شيء ونريده ان يفعل في المستقبل ما عليه فعله ترك السياسة والتقارب من الله
منذ أن عرفت ووعيت، عرفت أن جل السياسيين كذابون، يجعلونك تحلم وكأنك في جنات عدن، بينما هم يعيشون عيشة الرخاء والرفاهية، بينما نحن…. التعليق لكم أيها الشعب الكريم…
السيد اخنوش هو القادر على قيادة الحكومة المقبلة .انا لست متحزبا ولا انحاز لاي حزب ولكن باستحضار المنطق والعقل من باستطاعته تراس الحكومة ؟ اخنوش سيجد الطريق معبدة وبدون أدنى مشاكل لتنزيل برنامجه على أرض الواقع وليسد الطريق على من يتاجر بالدين .
ما اخافه هو العزوف عن التصويت فالسياسة كالطبيعة لا تقبل الفراغ ان لم تملأ ه بما تريد سيملا بما لا تريد .وهذا ما حدث خلال العشر سنوات الماضية.
يجب التصويت بكثافة ضد المتاجرين بالدين والذين اصبحو اغنياء وحققو امنياتهم وضمنو مستقبل ابنائهم على ظهر ابناء الفقراء يجب اعطاء فرصة القيادة للاغنياء واصحاب المال الذين سياكلون طبعا ويتقاسمو معنا الكعكة خلاف للاخرين الذين اكلو الكعكة بغلافها
قالوا للجمل ماهو الأحسن لك الطلعة او الهبطة فرد عليهم الله يلعنها فين اتلاقات كل الاحزاب تستصغر الشعب واقول لهم ان الشعب يستحيي على نفسه لكن الى هان وكفى راه اوصل السكين للعظم ارجوا ان لاتشتعل الشرارة لأنها اذا اشتعلت لاتنطفي فتاخذ الأخضر واليابس حينها يقال المثل المغربي (عاش مااكسب مات ماخلى)
ماشي اعادة الثقة بل اعادة التربية للبعض فقط.
اظن انه يجب أن تعطى له فرصة لأننا في العتبة على جميع المستويات بالرغم من ان ليس في السياسيين الحاليين املس
بعض المتعصبين تا احلوا فوامهم غير على العثماني و اخنوش و ايت طالب .و عصيد
او مالكم ساكتين و ما كتقولوا و لو على الناس ديال الحزب الذي ارصى قواعد تعريب التعليم و المغربية و فضيحة النجاة و الذي تبنى العروبة و الاسلام و كا اقروا اولاد الشلوح كما كيسميوهم و اولاد العروبية
قراءة سروال علي و بوبي ببابي و الغراب و الثعلب
و الحضارة العربية الاندلسية في المغرب و يطالبون بتدريس الموسيقى الاندلسية للشلوح و العر وبية .
و كا اقروا اولادهم في البعتاة الفرنسية و في المعاهد في فرنسا و بريطانيا و امريكا و كندا .
إلى صاحب التعليق: بنوري: الجواب هو حتى واحد . ماعندنا مانديرو كاع بدوك الانتخابات واش مكاتفهموش مشاو صادقو على ميزانية صحيحية(36مليار) باش إخوضو بها المسرحيات ديال الكدوب أو الشعب كايبيع ف حوايجو باش إعشي ولادو هاهوما سبقوا ليكم الفضيحة باقي ما وقع والو او باقي ماطلع تا واحد فيهم والله إلى الفضيحة الكبيرة والله
بادءا ببدء اخنوش هو رجل اعمال من اغنياء المغرب يسيطر على البترول في المغرب ،ليس لهالوقت الكافي للميدان السياسي.حزار ممن يجمع بين السلطة والمال.ترامب خير دليل لمن جمع بين المال والسلطة.
نريد من رءيس الحكومة المقبل عزيز أخنوش حل مشكل 10 الف اطار و 25 الف اطار و محضر 20 يوليوز الدين يعانون العطالة بفعل تنكر pjd لملفهم المطلبي …. المهم يجب دكر الملفات التلاتة في الحملة الانتخابية ممكن تكسب نصف مليون صوت
كلنا سي عزيز اخنوش رجل مثقف ومعرفة نتمنى له الازدهار
في الحقيقة هذا الحزب يكذب وبنصب على المغرورين من المغاربة. هذا الحزب اصيب بالسعار يريد ان يتبوء المركز الاول ولكن لن يصل اليه. يءسنا من امثاله. فضح رايه خلال الشهر الفضيل، كان عليه ان يبقى كما كان ربما ياخد بضع العطف ولكن فضحه الله في رمضان اكون ابواب السماء كانت مفتوحة واستحاب الخالق.
منفوقاش الشعب المغربي داق الحقيقة من غير الكذوب والنيفاق من طرف الشلاهبية ديال الاحزاب لي مكيبغيو غير المصلحة ديالهم وكلنا عليهم الله.الله هو لي ياخد حقنا.
الحداثة و التنمية البشرية الذي يراهن عليها المغرب ،لا تعطي أكلها ألا أذا تشكلت الحكومة من حزب الأحرار والأصالةو المعاصرة، لأن الاحزاب الأخرى تحمل أديولوجيات وحمولات لاتتناسب مع التحولات الذي عرفتها بلادنا جراء النظام العالمي الجديد والغزو المعلوماتي في جميع مناحي الحياة ،زيادة أثار جاءحة كورونا،ودخول المغرب في استراتجية التطبيع لبناء دولة كقوة إقليمية لها وزنها في أفريقيا وفي العالم، أن عصر الشيوعية والافكار السلفية التقدمية قد ولى،فاصبح اليوم مجرد نفاق، ولهذا يجب على الشعب أن يكون واعيا ويقطع الطريق على أصحاب الضلالة والتعمية وأتباع التخلف والأستغلال،،فأنا لست متحزبا ولا أشهر اي حزب ولكن هذا رأيي الشخصي كمتتبع للشأن المغربي،
المهم هو إبعاد أصحاب اللحى تجار الدين عن تسيير الحكومة.
لا احد يعجبكم هاتو لانا الريس الحكومة من القمار نحن فى المغرب لايعجبنا العجب والالصيام راجب اتركو الرجل يعمل فى صمت بيدو ن جعجعة تتكلمو عن اشياء لاتفقهون فيها سيد اخنوش لراجل لاعمال الناجح يشتغل ويودي الضرايب والام يكن من خدام الدولة والام يخد الارض في بير قاسم بى 300درهم ولام يستثمر في تركيا والا المانية ولام يشتري الشقة فى الشنجيليزي الشهير ولام يهرف اموال القرض العقاري ولام يفلس مصفات لاسمير بركا من الكوب ايه الفشيلن المفشلين
الاحرارداءيما في الحكومة وسي اخنوش هو رءيس الحكومة الحكومة تكونت حسب ااررادة ديالو هو لي حيد بن كيران ودار العثماني علاش مايطبق هاد الشي لذي يقول
هل ما زلتم تتشبتون بالكذب على الذقون من اجل بسط السيطرة على عقول الحالمين بروائع الف ليلة و ليلة
لايمكن الحديث عن الكذب إلى بعد منح الفرصة وتقييم الحصيلة
ولكن نجاح الاحرار لن يغير من العمل السياسي شيء ولن يساهم في حل المشاكل كما يزعمون لأن المدخلات السياسية اصلا عقيما وهذا ما تؤكده البرامج وتكرسه الممارسة
فصعود الاحرار سيكون مجرد تغبير الوجوه واستبدال المناصب والكراسي
واش باقين عاقلين نهار خرج فتصريح أيام المقاطعة تيقول فيه المغاربة خاصهم يترباو ؟؟ نهار مسوه في فلوسو ناض بين على نيابو ؟ و تسناو المغاربة التربية ملي يطلع .