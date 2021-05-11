أخنوش يجتمع برئيس الحزب الشعبي الإسباني

عبر عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عن خيبة أمل المغاربة وعدم فهمهم لظروف استقبال المدعو إبراهيم غالي، التي تقوض مناخ الثقة الذي ساد دائما بين المغرب وإسبانيا.
وجاء ذلك خلال اتصال جمع عزيز أخنوش وبابلو كاسادو، رئيس الحزب الشعبي الإسباني، اليوم الثلاثاء، عبر تقنية المحادثة المصورة.
كما أشار أخنوش إلى أن تاريخ الشراكة بين المملكة وإسبانيا، الذي تميز بخيارات التقارب والتعاون الاستراتيجي، يناشد اليوم مسؤولية جميع الأطراف والقوى الإسبانية الحية للعمل على الحفاظ على المكتسبات بين البلدين.
ووفق بلاغ صادر عن حزب التجمع الوطني للأحرار فإن بابلو كاسادو أشار إلى تسجيل 5 أسئلة برلمانية من أجل مطالبة الحكومة بتوضيحات حول الدخول غير القانوني وغير المعلن عنه، وبهوية مزورة، لزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي.
وذكّر المصدر نفسه، في الأخير، بأن حزب التجمع الوطني للأحرار عضو شريك للحزب الشعبي الأوروبي.
اخنوش هو رئيس الحكومة الفعلى العثماني مقابل غير البلاغات فالمواقع الاجتماعية واين البلاغات الشديدة اللهجة من الخارجية بركاتك يا اخنتوش
كان على السيد اخنوش وضع علم المملكة المغربية امامه كي يضفي على اللقاء طابع رسمي يمثل المغرب.
باي غطاء شرعي له الحق !!!لا احد يمكن ان يتكلم باسم المغاربة سوى ملك البلاد اما زعيم حزب مدلل فعليه ان يتكلم باسمه او نيابة عن حزبه اما ان يجمع المغاربة فهذا تطاول على حقوق وحرية الاخرين !!!
صراحة لم اصوت قبلا ولن اصوت مستقبلا في ظل هاد الظروف و عاذ الدمقراطية الصورية و القطبية المتحكمة في الشبلاد و العباد ولكن يظهر لي ان هاد السيد و حزبه افضل بكثير من حزب النفاق الاجتماعي …….لانه غادي ياكل و يوكل …الموهيم يوجد فساد ولكن مع ترك الشعب يعيش اما اصحاب التدين الدنيوي لا يهمهم الا مناصبهم اي حزب مهما كان سيكون افضل منهم
فين مشات ملايير المغرب الأخضر ؟علاش الخضر والفواكه تتصدر لإفريقيا بثمن أقل وحنا تنشريو الغلا؟
هنيئا لك ياأخنوش بالتواصل مع ابن عمك
مهم قل و يقال على السيد عزيز اخنوش سيكون أحسن رئيس للحكومة لأن ما حققه من انجاح في المناصب التي يشغلها تخول له أن يكون رئيس ناجح للحكومة و قادر على اصلاح كل ما خربه حزب العدالة و التنمية ( الارقام هي التي تتحدث عن الاشخاص )
حزب التجمع الوطني للاحرار هو الدي مازلت اتئمل فيه الخير لنا فالبلاد سيدرك حتما ان حزب الحمامة الحزب الوحيد النشيط سياسيا على المستوى الوطني لذلك اصبح الخوف منه طبيعيا و مبررا
حزب الاحرار يمارس السياسة من منظور جديد و مصيره هو النجاح لأنه وضع الأصبع على مكمن الخلال فالقطاعات التي قرر الإشتغال عليها هي التي تهم المواطن بالدرجة الأولى مثل الشغل التعليم الصحة
السيد عزيز أخنوش رقم صعب سياسيا و عمليا و فكريا و اخلاقيا و ثقافيا و اجتماعيا و اقتصاديا ويستحق كل الاحترام و التقدير و أنا متأكد من كل هذا لأنني بحث عن هذه الشخصية كثيرا و انصدمت بما يقوم به هذا الشخص لذلك اكن له احترام كبيرا
التجمع الوطني للأحرار ينهج السياسة بمنظور جديد وفعال، ويؤكد نجاح مساره بفضل القيادة حزبه وأعضاء
اخنوش و ما أدراك ما أخنوش المغربي الحر و رجل الاعمال الناجح و السياسي المختلف الذي استطاع تغيير مفهوم السياسة بالمغرب و بعترت اوراق المرتزقين من السياسية و لهذا السبب هو يتعرض لمثل هاته الهجمات الفارغة و الافتراء عليه لأنهم لا يستطيعون مواجهته وجها لوجه او بالاعمال
برافوو لحزب التجمع الوطني للاحرار على شجاعة مواقفه
اول مرة كنشوف شي سياسي قوي بحال عزيز اخنوش قدر انه يعبر بكل صراحة على موقفوو لانه رجل وطني
الاحزاب السياسية القوية هي التي تمتلك استراتيجيات و برامج عمل على مدار السنة. وتشتغل سنوات قبل الانتخابات مثل حزب الحمامة اتمنى لكم التوفيق واصلو ايها التجمعيوون برافوو
التجمع حزب قال كلمته وهو موقف يحسب لهم في انتظار الأحزاب الاخرى؟؟
بكل صراحة لو كان في المغرب 7 رجال مثل السيد اخنوش لعشنا في مغرب آخر اكتر ازدهار و أكثر تقدم.
حزب التجمع الوطني للاحرار حزب طموح يعمل بجد وله افكار خلاقة تتماشى مع افكار جلالة الملك ومع طموحات الشعب . نتمنى له كل التوفيق واليسر ان شاءالله
المغرب يعتبر من المقدسات اللي خصنا نحتارموها. و اللي دار العكس فلا يرجى منه خير. شكرا للسيد عزيز أخنوش لتطرقه لهذه النقطة
حزب الوحيد الدي يبحت عن الحلول لمشاكل التي توجه الوطن والمواطن وليس مثل باقية الاحزاب الدي همهم مصالحهم الشخصية فقط
حزب التجمع الوطني للاحرار حزب طموح يعمل بجد وله افكار خلاقة تتماشى مع افكار جلالة الملك ومع طموحات الشعب . نتمنى له كل التوفيق واليسر ان شاء الله
حزب التجمع الوطني للاحرار نعرفوه جيدا خدام مند سنين وهده الهجمات مجرد تصفيات الحسابات من بعض الاحزاب الفاشلة ومن هنا يتضح ان الحزب في المسار الصحيح
منذ أن تولى عزيز أخنوش رئاسة حزب التجمع الوطني للاحرار اصبحنا نرى هذا الحزب دائما متواجد في الساحة الوطنية و هذا مؤشر ايجابي على أن الاحرار يستحقون الثقة في الانتخابات المقبلة
لهذا السبب يعتبر حزب التجمع الوطني للأحرار اقوى تنظيم حزبي لأنه دائما يتبنئ مواقف وطنية جريئة
السيد عزيز أخنوش من رموز المغرب الحديت قال كلمته لا لابتزاز المغرب
صراحة المجال سياسي صعب جدا كنتمنى ليك توفيق .كيما نجحتي كرجل أعمال فابدون شك غتنجح فهد المجال كذالك لان النجاح مقرون بالعمل
مهما قل عن حزب الاحرار الا أنه و بكل صراحة يبقى أقوى التنظيمات الحزبية بالمغرب و ذلك من خلال مواقفه و تفاعله مع جميع قضايا الوطن و المواطن
لا أحد يمكنه أن ينكر بأن حزب التجمع الوطني للاحرار هو أكثر الاحزاب السياسية اشتغالا و برامجها كلها تصب في مصلحة الوطن و المواطن و يجب أن تعطاه فرصة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة
أحيي حزب التخمع الوطني للأحرار على شجاعته وعلى الروح الوطنية التي يتحلى بها
بكل صراحة أنا أرى بأن حزب التجمع الوطني للاحرار تحت قيادة عزيز أخنوش سيكون هو الاختيار الافضل لقيادة الحكومة المقبلة
على الاحزاب السياسية المغربية أن تعطي فرصة للشباب من اتباث قدراتهم على التسيير و التدبير مثل حزب الجمع الوطني للاحرار
علينا جميعا أن نتحد ونقف في وجه كل من سولت له نفسه المساس بوطننا
لا أحد يمكنه أن ينكر بأن حزب التجمع الوطني للاحرار هو أكثر الاحزاب السياسية اشتغالا و برامجها كلها تصب في مصلحة الوطن و المواطن و يجب أن تعطاه فرصة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة
على المسؤولين السياسيين في البلاد التحلي بنفس مستوى المواطنة التي يتحلى بها عزيز أخنوش و ما دفاعه عن المغرب الا دليل على ذلك
حزب الاحرار في الآونة أصبح هو الحزب الأكثر اشتغالا و بفضل القيادة الجديد استطاع أن ينتقل حزب الحمامة من العمل الموسمي ( من الانتخابات الى الانتخابات ) الى العمل اليومي حيث نلاحظ أن هيأته الموازية و على رأسها منظمة الشبيبة أنها دائما تتفاعل مع جميع القضايا و بكل صراحة حزب التجمع الوطني للأحرار يستحق أن يكون على رأس الحكومة المقبلة
مادامت مصلحة الوطن تميز حزب التجمع فهو في الطريق السليم ، نحن في امس الحاجة لمثل هاته الاحزاب الدينامية
هذا المخلوق يتدخل في كل كبيرة و صغيرة و يقحم أنفه في كل شيء….. لو كنت داخل بلد ديمقراطي لما أصلا كنت في ذلك الكرسي حتى يتسنى لك سرقة ثروة البلاد و الإستغناء على حساب الشعب بمباركة مفسدكم الكبير و الفاهم يفهم
حزب التجمع الوطني للأحرار قام بمجهودات كبيرة باش ارد الاعتبار لهاد الوطن من مختلف الاصعدة
بكل صراحة حزب التجمع الوطني للأحرار هو الحزب الوحيد الذي تفاعل بقوة مع قضية الوحدة الترابية و ما يقع في الكركرات
قضية الصحراء قضية وطنية و تدخلات السيد عزيز اخنوش في مستوى القضية
الأحرار كانوا دائما من أوائل المدافعين على الوطن وابسط مثال هو خروج أخنوش فالوقت لي اختفى الجميع
سوف نكون معك جنود مجندون للدفاع عن أي شبر وحبة رمل من صحراءنا،عاش الملك والصحراء مغربية إلى الأبد.
كل التوفيق لحزب الاحرار الذي عودنا دائما عن مواقفه الشجاعة اتجاه قضية الصحراء ووحدتنا الترابية
المغرب بحاجة الى قيادة شجاعة تعبر عن مواقفها بدون مركب نقص و لو على حساب الرصيد السياسي ديالها
خاص جميع الزعماء ديال الأحزاب السياسية اديرو كيما دار أخنوش من خلال تكثيف الاتصالات بالمسؤولين الاسبان
حزب الاحرار حزب الكفاءات و الطاقات التي تحمل في نفسها غيرة على هذا الوطن الحبيب
تحركات عالية المستوى لحزب التجمع الوطني للأحرار لأجل القضية الوطنية الأولى للمملكة المغربية
دائما حزب التجمع الوطني للأحرار يسجل مواقف قوية اتجاه كل ما يهم الوطن المواطن
أنا كشابة مغربية مهتمة بقضية الصحراء و الوحدة الترابية أرى أن موقف حزب التجمع الوطني للأحرار هو اقوى موقف سجل من طرف الاحزاب السياسية اتجاه هذه القضية
الأحرار واضح في المواقف ديالو تجاه قضية الصحراء المغربية
في الحقيقة و بكل الصراحة نرى ان حزب التجمع الوطني للأحرار من أقوى الأحزاب المتبنية لأفكار و قرارات شجاعة تجاه اي قضية من القضايا كيفما كانت ، مثال ذلك قضية الصحراء ، هذا الحزب ألا و هو حزب التجمع الوطني للأحرار حيث انه دافع عن آرائه تجاه هذه القضية بالأفعال ليس الكلام فقط.
الا مكانش بحال هكا.. اتصالات مباشرة مع المسؤولين الاسبان متنتظرش سبانيا تديري ليك شي حاجة على ملف الوحدة الترابية
لا يختلف اثنان في حزب التجمع الوطني للأحرار هو أقوى الاحزاب السياسية بالمغرب و ذلك لكونه تجده دائما السباق في التفاعل مع كافة قضايا الوطن و الوطنية
هكا باش تعجبني أخنوش الصح و العمل و توظيف العلاقات ديالو لأجل المصلحة العليا ديال البلاد
RNI est un parti ambitieux, il travaille dur et a des idées créatives qui correspondent aux idées de Sa Majesté et aux aspirations du peuple. Nous lui souhaitons bonne chance et succès, si Dieu le veut.
Le citoyen marocain attend avec impatience les partis politiques qui bougent, grandissent et traduisent les attentes des citoyens en actions … et la colombe est le meilleur modèle pour le parti qui exprime les Marocains. En fait, ce parti n’a vu que du sérieux, du travail et du raisonnable
Le Parti du RNI est un parti hautement qualifié, caractérisé par son travail, son caractère raisonnable et sa crédibilité, et également au niveau requis
le parti du RNI , ne jamais arrêter, ne jamais baisser les bras et ne jamais perdre l’envie de changer les choses
Le Parti du RNI est un parti honnête, additif et qui réussit dans son travail. Il choisit d’être proche des citoyens et de s’occuper de leurs problèmes
Ce que le RNI aspire à changer et à tracer de nouvelles voies, et nous sommes avec lui pour construire ce pays
حزب الحمامة أتبت ان شعبه من اولوياته و لم تهمه أية علاقة كيفما كاانت و هذا بالضبط الذي يشدني الى هذا الحزب ، فلا خوف على وطن قائده ” الاحرار “
المشاورات مع الفرقاء السياسيين الأجانب ضروري غادي اكون عندو بزاف ديال التأثير
Le Parti du RNI est basé sur le principe de l’action et de la rationalité , et nous sommes convaincus qu’il remportera un magnifique succès lors des prochaines élections innshallah
انا تنعترف باخنوش شخصية عارفة اش تدير و شخصية عملية بإمتياز
على المغرب من زمان ان يعرف نوايا اسبانها وان توضح موقفها الحقيقي ازاء المملكة لاكن لم تفعل دالك لدى فالتقة مفقودة مند زمان اتجاه اسبانيا ما على المغرب فعله وهو ان يتبت نفسه وان يكون واضحا اتجاه هده الدول التي تضهر لك ماليس فيها وتكن لك خبت كبيرا فقط لانها مجبرة لخدمة مصالحها
حزب التجمع الوطني للأحرار يعمل بإستمرار في تواصل دائم مع المواطنين داخل الوطن وخارجه
تخيلو كون كانو عندنا شحال من أخنوش فهاد البلاد فين غادي نوصلو
حزب التجمع الوطني للأحرار حزب قوي دائما يسعى لدفاع عن مصالح الوطن نفتخر بكم
اسبانيا لم تراعي التعاون المشترك بينها وبين المغرب واستقبل زعيم البوليزاريو لمتهم بجرائم حرب اسبانيا اتضحت نواياها السامة اتجاه المغرب وعلى المغرب ان يرد بقوة ويعيد النضر في علاقته مع اسبانية وان يحسم الامر في هدا الشأن ويتبت على ان المغرب دولة لا يستهان بها احي سيد عزيز اخنوش على الروح الوطنية موفق
حزب التجمع الوطني للأحرار كيمتلك طموحات كبيرة من أجل الرفع من مستوى المشاركة السياسية للمواطنين حتى يكون عند حسن ظنهم و ثقتهم
عزيز أخنوش تيعبر على مستوى عال من المسؤولية و الاحترام
اصبح حزب التجمع الوطني للأحرار يغري الشباب الحالم بالممارسة السياسية النبيلة
سيد عزيز اخنوش رجل غيور على بلده ويجب على المغرب النضر الى تلك الشراكة التي تجمعها بالجارة السوء اسبانيا وتعديل اشياء كتيرة ويحسم الامر
الفعالية و الالتزام والوفاء شعارات ظل حزب التجمع الوطني للاحرار وفيا لها وقد اتبث ذلك بالافعال لا بالاقوال فقط
لا شك بأن حزب الحمامة هو البديل، فهو يحمل برنامجا يخدم المواطن المغربي و مصلحة الوطن قبل كل شيء من أجل العمل على تفعيل الافكار المقترحة على أرض الواقع.
التجمع الوطني للأحرار ينهج السياسة بمنظور جديد وفعال، ويؤكد نجاح مساره بفضل القيادة الجديدة
مادامت مصلحة الوطن و اهتمامه بالشباب و المرأة فهو في الطريق السليم ، نحن في امس الحاجة لمثل هاته الاحزاب الدينامية
تحية خالصة لسيد عزيز اخنوش الدي يستحضر دائما مصلحة الوطن وبين في اكتر من موقف على وطنيته وغيرته عليها احييه على هدا
النصر والفوز والشرف هم مرادففات لأسماء التجمع هذا الحزب الذي قطع مع الأساليب البالية والغابرة واستطاع أن يغير صورة السياسة في المغرب وصالح الشباب مع الفعل المدني والسياسي
التجمع الوطني للاحرار هو البديل ، بكفاءاته وأطره دائما يثبتون بأن مصلحة البلد رهينة بتقلدهم لزمام الامور.
حزب تجمع الوطني للاحرار حزب قادم وبقوة حزب لكنتضرو منو كل خير الحزب الوحيد من بين الاحزاب الموجودة الان فساحة لخدام بلا نفاق ابلا زواق لكيقول عكس هاد الكلام غير مبغى البلادو الخير
مادامت مصلحة الوطن و اهتمامه بالشباب فهو في الطريق السليم ، نحن في امس الحاجة لمثل هاته الاحزاب الدينامية
تكلم على نفسك، ولا تتكلم على المغاربة، فإن المغاربة يعانون منك، كما يعانون من جهة البوليزاريو الانفصالية،فإن الملك هو من له الحق أن يتكلم عن المغاربة،أما أنت نعرفك حق المعرفة،فتارخك وأعمالك يشهدان عليك
حزب التجمع الوطتي للاحرار حزب يشتغل بدينامية محكمة ويسعى دائما لتحقيق المصلحة العامة وهده الميزة التي يتميز بها وتفتقرها باقي الاحزاب
حزب الحمامة مرة اخرى يبرهن على كفائته صراحة ليس هناك بديل في الساحة ينافسه ويسعى ال خدمة الوطن والمواطن
تزوير هوية غالي من طرف الدولة الجزائرية يعطي فكرة عن السلوك العصاباتي لحكام الجزائر و عن السبب في تشبتهم بالاستفتاء. فهم اقحموا آلاف الجزائريين و الموريتانيين و ااماليين و النيجريين ضمن ساكنة المحيمات و تنوي اضافة اعداد هائلة اخرى خاصة و أن اسبانيا كانت قد زودتها بشواهد ازدياد ممضاة عند بداية النزاع.
المملكة الاسبانية و الجزائر تجمعهما الرغبة في اضعاف المغرب كل لاسبابه الخاصة. فالنظام الجزائري نظام معاد للمغرب و لن يغير عقيدته و لكم في القرار التبوني القاضي بمنع تعامل المؤسسات الجزائرية مع الشركات المغربية خير دليل بعد ان فشلت كل محاولات استفزاز المغرب و جره لمواجهة مسلحة قصد القضاء على الحراك الجزائري.
حزب التجمع الوطني للاحرار حزب معقول يخدم الصالح العام وغايته واضحة وهي ما تبين عليها طيلة هده الفترة من عمل واجتهاد مما يجعله الحزب الدي نتضر منه الافضل
لحد الان لم ارى حزب يستحق التقدير والتشجيع كحزب التجمع الوطني للاحرار لخدام على قضايا الوطن ومهتم بمشاكله
اعتبر حزب التجمع الوطني للاحرار اقوى حزب واكفئ حزب موجود حاليا في الساحة السياسة لما نلاحضه من تحركاته في الميدان وتواجده في كل قضايا التي تخص الوطن وهدا يعني انه الحزب لكيستحق الصدارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عواشركم مبروكة كل ولاد الأفعى تعابين ليس في المغرب سياسي نزيه اصحاب المصاليح وحتى المواطنين الدين يصوتون عليهم لهم مصالح شخصية والسلام عليكم