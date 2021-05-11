أخنوش يجتمع برئيس الحزب الشعبي الإسباني

عبر عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عن خيبة أمل المغاربة وعدم فهمهم لظروف استقبال المدعو إبراهيم غالي، التي تقوض مناخ الثقة الذي ساد دائما بين المغرب وإسبانيا.

وجاء ذلك خلال اتصال جمع عزيز أخنوش وبابلو كاسادو، رئيس الحزب الشعبي الإسباني، اليوم الثلاثاء، عبر تقنية المحادثة المصورة.

كما أشار أخنوش إلى أن تاريخ الشراكة بين المملكة وإسبانيا، الذي تميز بخيارات التقارب والتعاون الاستراتيجي، يناشد اليوم مسؤولية جميع الأطراف والقوى الإسبانية الحية للعمل على الحفاظ على المكتسبات بين البلدين.

ووفق بلاغ صادر عن حزب التجمع الوطني للأحرار فإن بابلو كاسادو أشار إلى تسجيل 5 أسئلة برلمانية من أجل مطالبة الحكومة بتوضيحات حول الدخول غير القانوني وغير المعلن عنه، وبهوية مزورة، لزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي.

وذكّر المصدر نفسه، في الأخير، بأن حزب التجمع الوطني للأحرار عضو شريك للحزب الشعبي الأوروبي.