أخنوش يدعّم حسنية أكادير بمليار و590 مليون

خصّص عزيز أخنوش، رئيس مجموعة “أكوا” المتخصصة في مجال توزيع الطاقة من وقود وغاز، خلال الموسمين الكرويين الأخيرين، منحة مالية مهمة كدعم لفريق حسنية أكادير لكرة القدم، بلغت قيمتها أزيد من مليار ونصف المليار سنتيم، مكنت إدارة الفريق “السوسي” من تخفيف حدة الأزمة المالية التي بات يعاني منها خلال المواسم الأخيرة.

وحسب ما تضمنته التقارير المالية للحسنية التي وزعت على المنخرطين قبل 24 ساعة من موعد عقد الجمع العام اليوم الثلاثاء، والتي تتوفر “هسبورت” على نسخة منها، فقد ضخ عزيز أخنوش، عبر مجموعته الاقتصادية سالفة الذكر، في خزينة حسنية أكادير خلال الموسمين الأخيرين ما مجموعه مليار و590 مليون سنتيم.

وحملت التقارير المالية للحسنية، خلال الموسمين الكرويين الأخيرين، تفاصيل دعم عزيز أخنوش للممثل الأول لمنطقة سوس في بطولة القسم الأول، إذ خصص له منحة 640 مليون سنتيم في موسم 2018-2019؛ فيما زاد من قيمة الدعم خلال موسم 2019-2020، حيث بلغ 950 مليون سنتيم.

ويعتبر عزيز أخنوش من أبرز مدعمي “غزالة سوس” متربعا على رأس المدعمين الأكثر دعما وبأكبر قيمة (950 مليون سنتيم) خلال الموسم الكروي الماضي، متبوعا بمجلس جهة سوس ماسة الذي رفع من قيمة دعمه للحسنية خلال الفترة الأخيرة وخصص خلال الموسم الماضي منحة مالية بقيمة 930 مليون سنتيم.