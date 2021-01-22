أخنوش يشارك في المنتدى العالمي للغذاء والفلاحة

شارك عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الجمعة، في المؤتمر الوزاري للمنتدى العالمي للغذاء والفلاحة في نسخته الـ 13 ببرلين، عبر تقنية المحادثة المصورة.

وترأس أخنوش على هامش أشغال المؤتمر، إلى جانب مدير قطب الفلاحة بالعالم في البنك الدولي، مائدة مستديرة حول موضوع “التكيف مع تغيرات المناخ”، حيث تقاسم مع 28 وزيرا ومسؤولين ورؤساء بعثات ومنظمات دولية، التجربة المغربية في مكافحة التغيرات المناخية.

ويعرف هذا الحدث مشاركة ممثلين عن 120 دولة، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة، والمدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، والمدير العام لمنظمة الصحة الدولية، والمفوض الأوروبي للفلاحة، ومدير برنامج الغذاء العالمي.

ويهدف المؤتمر، الذي يناقش في هذه النسخة التحديات التي تواجه تموين الفلاحة للعالم بالأغذية على المدى الطويل، إلى بلوغ نظام غذائي متوازن على الرغم من تفشي الأوبئة وتغير المناخ.